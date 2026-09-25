Il festival delle stampe di Roberto Cavalli infiamma la Milano Fashion Week. La sfilata
Fausto Puglisi si immerge nell'archivio di casa Cavalli riportando alla luce stampe che hanno fatto la storia del brand, componendole attraverso un gioco di sovrapposizioni intelligenti che dà corpo a una collezione accattivante e vibrante. Un trionfo di energia e vigore che dà carattere ai look delle star delle prime file, da Cardi B a Clara Soccini e Laila Hasanovic, mai così seducente
A cura di Vittoria Romagnuolo