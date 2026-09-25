Biagio Antonacci, è uscito il nuovo album Mustang

MUSTANG è il nuovo album di inediti di Biagio Antonacci (pubblicato su etichetta Iris e distribuito da Epic Records/Sony Music Italy) e accoglie nove canzoni. MUSTANG è prima di tutto un album che ha la libertà come centro nevralgico, la libertà dei cavalli del far west, delle chitarre elettriche, delle auto veloci, la libertà che racconta la parte più selvatica della nostra anima che, ci tiene a sottolineare il cantautore: "Continuerà sempre a correre - commenta Antonacci - perché forse è giusto che non venga addomesticata nonostante una vita di impegni e responsabilità”. Oltre al nuovo disco, Biagio Antonacci festeggia i risultati del tour Unplugged 2026 che in questi giorni è a Pompei dove si concludera il 4 ottobre con la decima data: "Esibirsi nel Teatro Grande di Pompei è un'emozione unica - racconta Biagio - La straordinaria forza di questo luogo si comprende davvero passeggiando per questo territorio eccezionale, un vero museo diffuso che si estende dal mare alle pendici del Vesuvio fino ai Monti Lattari. La Villa di Poppea a Oplontis, Villa Regina a Boscoreale, Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia, insieme al Museo Archeologico Libero D'Orsi, sono tutti tasselli di un unico grande racconto che parla di storia, arte e cultura e portare la musica in questi luoghi significa contribuire alla valorizzazione di un patrimonio straordinario e invitare il pubblico a scoprirne la ricchezza e la bellezza in ogni sua espressione".

MUSTANG CANZONE PER CANZONE



Dopo MUSTANG, che ha la libertà come centro nevralgico, arrivano brani come CAPIRAI ("comprendiamo le cose soltanto dopo averle vissute. A volte quello che ci sembrava un errore o un dolore era semplicemente un passaggio necessario perché non sempre il vento a favore ti porta dove devi andare”), VIVERE CON UN’IDEA ("avere sempre qualcosa che ti spinge ad andare avanti, non importa dove arriverai, perché a volte è l’idea stessa che ti salva la pelle e ti permette di procedere. Un’idea non serve necessariamente a realizzarsi, a volte serve semplicemente a farci vivere”), FACILE ("questa canzone è il tentativo di scrivere una canzone senza cuore, un tentativo fallito perché raccontare la vita senza metterci il cuore è impossibile. Siamo molto più complicati delle cose semplici che diciamo ed ecco perché è facile cantare una vita, ma molto meno facile viverla"), CERTE VERITA ("quando un amore finisce e finalmente riesci a guardarlo senza protezioni scopri il male che hai ricevuto, ma anche quello che hai fatto. Capisci così che certe verità non aggiustano subito le cose, ma prima ti spaccano l’anima. La verità non sempre consola, a volte prima ferisce e poi insegna”) e COPPIA DI PASSAGGIO ("siamo tutti di passaggio anche nell’amore, ma essere di passaggio non significa essere superficiali. Alcune persone attraversano la tua vita e ci rimangono per sempre: non è la durata a rendere importante un amore, ma quanto sei stato vivo mentre c’eri”). A completare il racconto ci sono L’ULTIMA CANZONE, un brano pubblicato questa estate che segna la prima collaborazione tra Antonacci e il producer aostano Juli ("è l’ultimo tentativo di parlare a qualcuno che non c’è più nello stesso modo di prima. Ci sono amori che finiscono nella vita, ma che continuano nella memoria.") e YOU & ME che è un dialogo con se stessi, con la tua compagna o compagno, con le persone che condividono con te la vita alla ricerca di un giusto equilibrio tra i doveri e la propria felicità, la ricerca di uno spazio da potersi ritagliare per amarsi davvero senza rinunciare a tutto il resto mentre la vita scorre, con la sua quotidianità a volte troppo stretta.