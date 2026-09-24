Addio a Marina Vlady, l'attrice franco-russa aveva 88 anni

L'attrice, cantante e scrittrice franco-russa, si è spenta all'età di 88 anni, ad annunciarlo all'agenzia France Presse, la sua famiglia. Il ruolo interpretato in "Una storia moderna - L'ape regina" di Marco Ferreri le valse il premio per la migliore interpretazione al Festival di Cannes

L'attrice, cantante e scrittrice franco-russa, Marina Vlady è morta oggi, giovedì 24 settembre, all'età di 88 anni: è quanto annunciato dalla famiglia all'agenzia France Presse. Il ruolo interpretato in Una storia moderna - L'ape regina (1963) di Marco Ferreri le valse il premio per la migliore interpretazione al Festival di Cannes.