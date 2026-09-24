Addio a Marina Vlady, l'attrice franco-russa aveva 88 anni

L'attrice, cantante e scrittrice franco-russa, si è spenta all'età di 88 anni, ad annunciarlo all'agenzia France Presse, la sua famiglia. Il ruolo interpretato in "Una storia moderna - L'ape regina" di Marco Ferreri le valse il premio per la migliore interpretazione al Festival di Cannes
L'attrice, cantante e scrittrice franco-russa, Marina Vlady è morta oggi, giovedì 24 settembre, all'età di 88 anni: è quanto annunciato dalla famiglia all'agenzia France Presse. Il ruolo interpretato in Una storia moderna - L'ape regina (1963) di Marco Ferreri le valse il premio per la migliore interpretazione al Festival di Cannes.
Figlia di immigrati russi fuggiti dalla Rivoluzione del 1917, Marina Vlady nacque a Clichy, in Francia, il 10 maggio 1938. Dopo aver iniziato come giovane ballerina dell'Opéra di Parigi, abbandonò presto la danza per dedicarsi alla recitazione. Ottenne il suo primo ruolo a soli 10 anni nel film Orage d'été (1949) di Jean Gehret. Diretta dal regista Robert Hossein - che sposò a soli 17 anni - recitò in diverse sue pellicole e insieme a lui formò una delle coppie più celebri del cinema dell'epoca. Negli anni Sessanta ha recitato, tra l'altro, in Due o tre cose che so di lei di Jean-Luc Godard.