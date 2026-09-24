Grande Fratello Vip, Marina La Rosa commossa ricorda Pietro Taricone

Tornata nella Casa ventisei anni dopo la prima storica edizione, la concorrente messinese si è lasciata andare ai ricordi durante una chiacchierata con Simone Annicchiarico. Parlando di Pietro Taricone, scomparso nel 2010, non è riuscita a trattenere le lacrime

Nella Casa del Grande Fratello Vip i concorrenti stanno cominciando a raccontarsi, e nessuno meglio di Marina La Rosa può testimoniare cosa abbia significato il reality di Canale 5 ai suoi esordi.

In giardino con Simone Annicchiarico, con cui negli ultimi giorni sembra essersi creata una certa sintonia, la gieffina è tornata con la memoria al 2000 e a uno dei protagonisti di quell'edizione, Pietro Taricone, il "Guerriero". A introdurre il discorso è stato lo stesso Annicchiarico, che ha ammesso di essere rimasto colpito dalla figura di Taricone nonostante non seguisse con particolare attenzione il programma.

Il ricordo di Pietro Taricone

Marina La Rosa ha così ricordato quanto fosse forte il legame tra il pubblico e Pietro Taricone, un affetto che lei ha toccato con mano dopo la sua morte: "La gente mi fermava per strada, quando è morto, e piangeva". A colpirla era soprattutto il fatto che, a commuoversi, fossero persone che non lo avevano mai conosciuto di persona. Tra le lacrime ha poi sottolineato quanto la scomparsa fosse stata inattesa e quanto pesasse il pensiero della bambina che Pietro lasciava. La conversazione ha toccato anche Kasia Smutniak, compagna dell'attore all'epoca, che con la fondazione nata in suo ricordo starebbe lavorando a un film a lui dedicato.

Taricone è morto il 29 giugno 2010 a Terni, a 35 anni, in seguito a un incidente durante un lancio con il paracadute. Dalla relazione con Smutniak è nata una figlia, Sofia.

Non è la prima volta che un ex concorrente della prima edizione lo ricorda: anche Lorenzo Battistello ne aveva descritto il lato più sensibile e meno conosciuto.