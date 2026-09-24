Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Padova

La tappa veneta fa parte de La Notte di Certe Notti, il gran finale delle celebrazioni per le tre decadi di Certe notti e dell'album del 1995 che la conteneva. Dopo gli eventi dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, e dopo i concerti negli stadi dell'estate, il cantautore ha scelto quattordici palasport italiani , con una sola serata per città. Dopo Padova il calendario prosegue con Bergamo il 27 settembre e Genova il 29, per poi chiudersi il 24 ottobre all'Arena Milano, ultimo live del 2026.

La possibile scaletta del concerto di Verona

La scaletta del concerto di Liguabue a Padova non è stata diffusa, tuttavia è probabile che il rocker riproduca la setlist delle date precedenti.

Lo show dura circa due ore e alterna i primi successi, i pezzi di Buon compleanno Elvis e le canzoni più recenti, come il singolo Qualcosa per te, uscito ad agosto. Tra i momenti più sentiti ci sono Caro il mio Francesco, dedicata a Francesco Guccini e accompagnata da immagini di un live in cui il cantautore era tra il pubblico, e Nessuno è di qualcuno, brano sulla violenza di genere al termine del quale a Verona è comparso sugli schermi il numero del centro antiviolenza cittadino. In Arena, A modo tuo, scritta per la figlia Linda, è stata cantata in duetto con lei: non è detto che la sua presenza si ripeta in ogni tappa.

Balliamo sul mondo Marlon Brando è sempre lui Non è tempo per noi Piccola stella senza cielo Quando canterai la tua canzone Un colpo all'anima Caro il mio Francesco Il meglio deve ancora venire Il giorno dei giorni L'amore conta Le donne lo sanno Happy hour Qualcosa per te Nessuno è di qualcuno Questa è la mia vita Urlando contro il cielo Leggero Quella che non sei A modo tuo (con Linda Ligabue) Sulla mia strada Tra palco e realtà