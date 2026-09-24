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Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Padova

Musica

Venerdì 25 settembre il rocker di Correggio porta alla Kioene Arena il suo tour nei palasport, dedicato ai trent'anni di Certe notti e di Buon compleanno Elvis

 

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Dopo la data zero di Jesolo del 12 settembre e l'apertura del 22 all'Arena di Verona, Luciano Ligabue arriva a Padova. L'appuntamento è per venerdì 25 settembre alla Kioene Arena, con inizio previsto alle 21.00.

Il concerto di Ligabue a Padova

La tappa veneta fa parte de La Notte di Certe Notti, il gran finale delle celebrazioni per le tre decadi di Certe notti e dell'album del 1995 che la conteneva. Dopo gli eventi dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, e dopo i concerti negli stadi dell'estate, il cantautore ha scelto quattordici palasport italiani, con una sola serata per città. Dopo Padova il calendario prosegue con Bergamo il 27 settembre e Genova il 29, per poi chiudersi il 24 ottobre all'Arena Milano, ultimo live del 2026.

 

Sul palco con il Liga c'è la band storica: alle chitarre Fede Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini, alle tastiere Luciano Luisi, al basso Davide Pezzin e alla batteria il figlio Lenny Ligabue.

La possibile scaletta del concerto di Verona

La scaletta del concerto di Liguabue a Padova non è stata diffusa, tuttavia è probabile che il rocker riproduca la setlist delle date precedenti.

 

Lo show dura circa due ore e alterna i primi successi, i pezzi di Buon compleanno Elvis e le canzoni più recenti, come il singolo Qualcosa per te, uscito ad agosto. Tra i momenti più sentiti ci sono Caro il mio Francesco, dedicata a Francesco Guccini e accompagnata da immagini di un live in cui il cantautore era tra il pubblico, e Nessuno è di qualcuno, brano sulla violenza di genere al termine del quale a Verona è comparso sugli schermi il numero del centro antiviolenza cittadino. In Arena, A modo tuo, scritta per la figlia Linda, è stata cantata in duetto con lei: non è detto che la sua presenza si ripeta in ogni tappa.

  1. Balliamo sul mondo
  2. Marlon Brando è sempre lui
  3. Non è tempo per noi
  4. Piccola stella senza cielo
  5. Quando canterai la tua canzone
  6. Un colpo all'anima
  7. Caro il mio Francesco
  8. Il meglio deve ancora venire
  9. Il giorno dei giorni
  10. L'amore conta
  11. Le donne lo sanno
  12. Happy hour
  13. Qualcosa per te
  14. Nessuno è di qualcuno
  15. Questa è la mia vita
  16. Urlando contro il cielo
  17. Leggero
  18. Quella che non sei
  19. A modo tuo (con Linda Ligabue)
  20. Sulla mia strada
  21. Tra palco e realtà

Approfondimento

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