Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Padova

Venerdì 25 settembre il rocker di Correggio porta alla Kioene Arena il suo tour nei palasport, dedicato ai trent'anni di Certe notti e di Buon compleanno Elvis
Dopo la data zero di Jesolo del 12 settembre e l'apertura del 22 all'Arena di Verona, Luciano Ligabue arriva a Padova. L'appuntamento è per venerdì 25 settembre alla Kioene Arena, con inizio previsto alle 21.00.
Il concerto di Ligabue a Padova
La tappa veneta fa parte de La Notte di Certe Notti, il gran finale delle celebrazioni per le tre decadi di Certe notti e dell'album del 1995 che la conteneva. Dopo gli eventi dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, e dopo i concerti negli stadi dell'estate, il cantautore ha scelto quattordici palasport italiani, con una sola serata per città. Dopo Padova il calendario prosegue con Bergamo il 27 settembre e Genova il 29, per poi chiudersi il 24 ottobre all'Arena Milano, ultimo live del 2026.
Sul palco con il Liga c'è la band storica: alle chitarre Fede Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini, alle tastiere Luciano Luisi, al basso Davide Pezzin e alla batteria il figlio Lenny Ligabue.
La possibile scaletta del concerto di Verona
La scaletta del concerto di Liguabue a Padova non è stata diffusa, tuttavia è probabile che il rocker riproduca la setlist delle date precedenti.
Lo show dura circa due ore e alterna i primi successi, i pezzi di Buon compleanno Elvis e le canzoni più recenti, come il singolo Qualcosa per te, uscito ad agosto. Tra i momenti più sentiti ci sono Caro il mio Francesco, dedicata a Francesco Guccini e accompagnata da immagini di un live in cui il cantautore era tra il pubblico, e Nessuno è di qualcuno, brano sulla violenza di genere al termine del quale a Verona è comparso sugli schermi il numero del centro antiviolenza cittadino. In Arena, A modo tuo, scritta per la figlia Linda, è stata cantata in duetto con lei: non è detto che la sua presenza si ripeta in ogni tappa.
- Balliamo sul mondo
- Marlon Brando è sempre lui
- Non è tempo per noi
- Piccola stella senza cielo
- Quando canterai la tua canzone
- Un colpo all'anima
- Caro il mio Francesco
- Il meglio deve ancora venire
- Il giorno dei giorni
- L'amore conta
- Le donne lo sanno
- Happy hour
- Qualcosa per te
- Nessuno è di qualcuno
- Questa è la mia vita
- Urlando contro il cielo
- Leggero
- Quella che non sei
- A modo tuo (con Linda Ligabue)
- Sulla mia strada
- Tra palco e realtà