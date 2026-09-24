L’evento conclusivo del Premio Charlot cambia improvvisamente programma a pochi giorni dall’appuntamento. Un problema di salute costringe il cantante a rinunciare al concerto
L’appuntamento più atteso del Premio Charlot cambia improvvisamente volto. Roberto Vecchioni non salirà sul palco del Teatro Verdi di Salerno il 25 settembre: il concerto è stato cancellato a causa di "improvvisi e importanti motivi di salute", come comunicato dagli organizzatori della manifestazione. L’artista, 83 anni, avrebbe dovuto esibirsi nella serata conclusiva della rassegna e ricevere anche il riconoscimento Grandi Protagonisti dello Spettacolo. La direzione del Premio ha inviato al cantautore un messaggio di vicinanza, augurandogli una pronta e completa guarigione.
cambio di programma
La serata, però, non sarà annullata. Gli organizzatori hanno infatti ridefinito il programma affidando il palco a Enrico Brignano, che sarà protagonista dello spettacolo insieme alla Montecarlo Big Band. L’orchestra aprirà l’evento con un repertorio tra swing, jazz e grandi classici riarrangiati, mentre il comico romano chiuderà la serata con il suo show. Il Premio Charlot proseguirà quindi regolarmente, mantenendo l’appuntamento del 25 settembre nonostante il forfait dell’atteso protagonista.