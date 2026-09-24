L’appuntamento più atteso del Premio Charlot cambia improvvisamente volto. Roberto Vecchioni non salirà sul palco del Teatro Verdi di Salerno il 25 settembre: il concerto è stato cancellato a causa di "improvvisi e importanti motivi di salute", come comunicato dagli organizzatori della manifestazione. L’artista, 83 anni, avrebbe dovuto esibirsi nella serata conclusiva della rassegna e ricevere anche il riconoscimento Grandi Protagonisti dello Spettacolo. La direzione del Premio ha inviato al cantautore un messaggio di vicinanza, augurandogli una pronta e completa guarigione.