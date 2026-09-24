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I look sfilano su una passerella che è uno spazio allestito come il banchetto di nozze descritto nella storia da cui partono gli spunti creativi della Spring/Summer 2027 del brand. Uomini e donne si alzano dalla tavola dove stanno festeggiando e mostrano, in pieno giorno, gli abiti che indossavano la sera prima, quando sono iniziate le celebrazioni per gli sposi. Hanno dormito? Hanno sognato? Non importa. Gli unici svegli sono gli sposi, finalmente in grado di coronare il loro sogno d'amore.