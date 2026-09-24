Milano Fashion Week, la sfilata di Antonio Marras Primavera/Estate 2027. FOTO
Un matrimonio in piena città, sotto il sole brillante del racconto da cui ha origine la collezione. Gli sposi, un gran numero di invitati a una festa che non finisce, le cui tracce sono i vestiti, quelli della notte indossati anche di giorno. Un sogno sospeso a mezz'aria, un viaggio in un tempo fiabesco, una tavola ancora imbandita. Marras apre le porte a tutti. Perché una festa vera non ha bisogno di porte
A cura di Vittoria Romagnuolo