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Pete Byrne, il vocalist dei Naked Eyes è morto all'età di 74 anni

Musica
©Getty

Il cantante del gruppo new wave britannico degli anni Ottanta si è spento il 14 settembre 2026 a Los Angeles dopo una breve malattia

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Pete Byrne, il cantante del gruppo new wave britannico degli anni Ottanta Naked Eyes, è morto “serenamente” il 14 settembre 2026 a Los Angeles all’età di 74 anni dopo una breve malattia. La causa specifica della scomparsa non è stata resa nota.

LA CARRIERA

Nato il 9 giugno 1952 a Islington, nella zona nord di Londra, dal 1976 al 1977 Pete Byrne ha fatto parte di un duo con Jeff Starrs, mentre dal 1977 al 1979 è stato membro della band Studio con Clive Wright, Stash Huchrack e Richard Fenton. Dal 1979 al 1982 ha invece fatto parte della band Neon, che includeva sia il suo amico del college Robert Fisher, sia i futuri membri dei Tears for Fears Neil Taylor, Manny Elias, Curt Smith e Roland Orzabal. Nel 1982 Byrne ha fondato i Naked Eyes con Fisher. L’album di debutto Burning Bridges ha raggiunto la posizione numero 32 della classifica Billboard 200, e il duo ha ottenuto quattro successi nella top 40 della classifica Billboard Hot 100 grazie ai suoi due album in studio del 1983 e del 1984: Always Something There to Remind Me (una cover della canzone del 1963 scritta da Burt Bacharach e Hal David per Dionne Warwick), Promises, Promises, When the Lights Go Out e (What) In the Name of Love. I Naked Eyes, che non sono mai andati in tour, si sono sciolti dopo il secondo album. In seguito, Byrne ha fornito i cori per il successo Part-Time Lover di Stevie Wonder del 1985 e ha scritto canzoni per film, tv e le gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen. Nel 1999, dopo la morte di Fisher all’età di 42 anni, Byrne ha continuato a scrivere, registrare e andare in tournée negli Stati Uniti e a livello internazionale. Nel 2001 ha pubblicato l’album solista The Real Illusion, mentre nel 2005 ha riformato i Naked Eyes con nuovi componenti. Nel 2007 il gruppo ha pubblicato l’album Fumbling with the Covers, nel 2021 ha pubblicato l’album Disguise the Limit e nel 2025 ha pubblicato una versione rimasterizzata dell’omonimo album originale dei Naked Eyes.

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