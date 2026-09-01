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HAMNET - NEL NOME DEL FIGLIO - 21 SETTEMBRE, SKY CINEMA UNO - Il film capolavoro di Chloé Zhao, che si è distinto per l'intera stagione dei premi cinematografici 2026 arriva sul piccolo schermo con la sua carica emotiva e drammatica. Jessie Buckley e Paul Mescal sono Agnes e William Shakespeare, alle prese con l'amore, la creatività e il dolore insostenibile del lutto.

Hamnet, trama e cast del film di Chloé Zhao che ha vinto 2 Golden Globe