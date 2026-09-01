23 film da vedere in streaming a settembre, da Hamnet a The Love Hypothesis. FOTO
Tra pellicole biografiche, thriller, film d'azione e titoli per tutta la famiglia, settembre è uno dei mesi più ricchi di nuovi lungometraggi per gli appassionati di storie sullo schermo. Molte le pellicole Original e tantissime quelle che dalla sala approdano in tv per la prima volta. Gli amanti delle rom-com non potranno perdere "The Love Hypothesis", i fan del grande cinema d'autore avranno ampia scelta, da "Hamnet" a "Nouvelle Vague"
A cura di Vittoria Romagnuolo