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23 film da vedere in streaming a settembre, da Hamnet a The Love Hypothesis. FOTO

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Lucky Red - Universal - Amazon MGM Studios - Lucky Red (tutto via Webphoto)

Tra pellicole biografiche, thriller, film d'azione e titoli per tutta la famiglia, settembre è uno dei mesi più ricchi di nuovi lungometraggi per gli appassionati di storie sullo schermo. Molte le pellicole Original e tantissime quelle che dalla sala approdano in tv per la prima volta. Gli amanti delle rom-com non potranno perdere "The Love Hypothesis", i fan del grande cinema d'autore avranno ampia scelta, da "Hamnet" a "Nouvelle Vague"

A cura di Vittoria Romagnuolo

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