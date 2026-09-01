22 film da vedere al cinema a settembre. FOTO

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22 film da vedere al cinema a settembre, da Amori & Incantesimi 2 a The Invite. FOTO

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Un mese ricco di nuove storie con pellicole attese ed importanti. Dall'ultima sorprendente opera di e con Olivia Wilde al sequel del fantasy con Nicole Kidman e Sandra Bullock, un cult della "Spooky Season". Poi, film d'azione, horror - tra cui spicca "Train to Busan", da godersi sul grande schermo - a commedie e film d'animazione. Senza contare i tanti arrivi dalla Mostra del Cinema di Venezia, inclusi alcuni dei titoli italiani in Concorso per il Leone d'Oro

A cura di Vittoria Romagnuolo

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