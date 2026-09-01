22 film da vedere al cinema a settembre. FOTO

1/22 I Wonder Pictures via Webphoto

THE INVITE - IL PIACERE È TUTTO NOSTRO - 16 SETTEMBRE - In tutte le sale dal 16 settembre, dopo l'anteprima di due giorni dell'1 e 2 settembre, è l'adattamento della pellicola spagnola Sentimental di Cesc Gay del 2020. Olivia Wilde è anche una delle interpreti principali della sua nuova regia sulle relazioni sentimentali che vede protagonisti Seth Rogen, Edward Norton e Penélope Cruz.

The Invite, il trailer del nuovo film di Olivia Wilde con un cast stellare. VIDEO