Mostra del Cinema di Venezia 2026, i 5 film italiani in concorso

Mostra del Cinema di Venezia 2026, la guida ai 5 film italiani in concorsoCinema
Introduzione
Sono cinque i film italiani in gara alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026.
A contendersi il Leone d’Oro saranno Succederà questa notte di Nanni Moretti, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, L’estranea di Paolo Strippoli e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Ecco le storie, i cast e le produzioni dei cinque titoli italiani in Concorso.
Cinque film italiani su venti complessivi. È questa la presenza del cinema nostrano nel Concorso dell'edizione 2026 della kermesse, diretta da Alberto Barbera e in programma al Lido all'inizio di settembre. Una selezione che riunisce autori affermati e progetti molto diversi tra loro, dalla nuova opera di Nanni Moretti al film costruito sull’ultimo progetto di Bernardo Bertolucci, passando per drammi familiari, storie legate alla memoria della dittatura argentina e una vicenda dai risvolti misteriosi.
I cinque titoli scelti per la competizione sono Succederà questa notte, The Echo Chamber, Il fuoco che ti porti dentro, L’estranea e Ritorno a Buenos Aires.
Ecco di seguito cosa raccontano e chi sono gli autori e gli interpreti dei film italiani che quest’anno proveranno a conquistare il Leone d’Oro.
Quello che devi sapere
Succederà questa notte di Nanni Moretti
È uno dei titoli più attesi della selezione italiana. Con Succederà questa notte, Nanni Moretti presenta il suo quindicesimo lungometraggio di finzione e torna a lavorare su un’opera di Eshkol Nevo, dopo Tre piani. Il film è una coproduzione tra Italia, Francia e Spagna.
Nel cast, oltre allo stesso Nanni Moretti, ci sono Louis Garrel, Jasmine Trinca, Angela Finocchiaro ed Elena Lietti. La produzione italiana è affidata a Fandango e Sacher Film, in collaborazione con Rai Cinema, mentre la coproduzione coinvolge Pan Cinema per la Francia e BTeamProds, Irusoin e IWHT Film AIE per la Spagna.
La pellicola rappresenta anche un passaggio significativo nel percorso veneziano di Nanni Moretti. Dopo una lunga stagione in cui praticamente tutti i suoi film, a partire da Palombella rossa del 1989, erano stati presentati al Festival di Cannes, Nanni Moretti torna ora alla Mostra di Venezia con una nuova storia tratta dall’universo narrativo di Nevo.
The Echo Chamber di Andrea Pallaoro
Andrea Pallaoro porta in Concorso The Echo Chamber, progetto legato all’ultimo lavoro di Bernardo Bertolucci. Il grande regista è infatti autore del soggetto e della sceneggiatura, scritta insieme a Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi.
Al centro della storia c’è una relazione sentimentale nella quale i confini tra presenza e assenza, cura e dipendenza, desiderio e controllo tendono a confondersi fino a dissolversi. A interpretare i protagonisti sono Luca Marinelli e Alicia Vikander, affiancati da Susan Sarandon.
Il film è una coproduzione tra Italia e Belgio, prodotta da Indigo Film e Versus, con Rai Cinema. Per Andrea Pallaoro si tratta quindi del compito di portare sullo schermo l’ultimo progetto firmato da Bernardo Bertolucci, trasformando in film un lavoro nato dal grande regista italiano.
Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis
Edoardo De Angelis parte da un rapporto familiare per costruire Il fuoco che ti porti dentro, dramma tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Franchini, pubblicato da Marsilio Editori.
La storia mette al centro una madre e un figlio e il difficile confronto tra due persone unite da un legame che, nonostante la distanza e il tempo, non si è mai davvero spezzato. Il protagonista è Antonio, interpretato da Lino Musella: molti anni prima ha lasciato Napoli, trasferendosi a Milano, dove ha costruito una famiglia e una carriera di successo.
A distanza di tempo, però, sua madre Angela, interpretata da Vanessa Scalera, lo raggiunge per Natale e sembra intenzionata a rimanere. Angela è una donna descritta come esagerata nel bene e nel male, irresistibile, antica e ostile. Il loro incontro diventa così il centro di una resa dei conti familiare, con un sentimento che continua a bruciare nonostante gli anni trascorsi.
Nel cast figurano anche Elena Radonicich, Ivana Lotito e Tommaso Ragno. La produzione è di Picomedia.
L’estranea di Paolo Strippoli
Con L’estranea, Paolo Strippoli porta in Concorso una storia costruita attorno ai segreti di una famiglia e a una verità rimasta nascosta per troppo tempo.
La protagonista è una madre che si presenta all’improvviso a casa della figlia. Il motivo della visita è legato alla necessità di raccontarle la verità sulla loro famiglia, segnata da un patto stretto molti anni prima con un’estranea. Quel segreto, custodito per lungo tempo, torna così nel presente e chiede di essere affrontato.
Nel cast ci sono Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi, insieme a Mariandrea Cesari. Il film è prodotto da Propaganda Italia, Dinamo Film, Kazak Productions e Tarantula ed è stato girato a Bari nell’estate del 2025.
Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis
Marco Bechis torna invece ai temi dell’Argentina della dittatura militare con Ritorno a Buenos Aires, una coproduzione tra Italia e Brasile.
Il protagonista è Mariano Guerra, interpretato da Adriano Giannini, chiamato a rientrare in Argentina per testimoniare nel processo contro i militari che lo avevano sequestrato e torturato durante la dittatura. La vicenda si inserisce dunque nel periodo della repressione clandestina che attraversò il Paese e che coincise anche con i Mondiali di calcio organizzati dall’Argentina nel 1978.
Nel cast, accanto ad Adriano Giannini, figurano Ana Celentano, Verònica Gerez, Olivia Nuss, Adrian Fondari, Paula Cohen, Marcelo Chaparro e Marcela Serli. Il film è prodotto da Fandango, 39Films, Karta Film, 34 Filmes e Rai Cinema.
Gli altri film italiani alla Mostra
La presenza italiana non si limita ai cinque titoli in Concorso. Fuori dalla competizione principale arrivano infatti anche Scherzetto di Mario Martone, con Toni Servillo e Lorenzo Perrotta, e Nessun dolore di Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea.
Sono quattro invece i film italiani presenti nella sezione Orizzonti: La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, Una storia di Anna Foglietta, I figli della scimmia di Tommaso Landucci e La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini. La Mostra ospita inoltre Peccato, l’unica serie televisiva del programma, scritta e interpretata da Emanuela Fanelli.