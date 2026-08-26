Mostra del Cinema di Venezia 2026, i 5 film italiani in concorso

Edoardo De Angelis parte da un rapporto familiare per costruire Il fuoco che ti porti dentro, dramma tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Franchini, pubblicato da Marsilio Editori.

La storia mette al centro una madre e un figlio e il difficile confronto tra due persone unite da un legame che, nonostante la distanza e il tempo, non si è mai davvero spezzato. Il protagonista è Antonio, interpretato da Lino Musella: molti anni prima ha lasciato Napoli, trasferendosi a Milano, dove ha costruito una famiglia e una carriera di successo.

A distanza di tempo, però, sua madre Angela, interpretata da Vanessa Scalera, lo raggiunge per Natale e sembra intenzionata a rimanere. Angela è una donna descritta come esagerata nel bene e nel male, irresistibile, antica e ostile. Il loro incontro diventa così il centro di una resa dei conti familiare, con un sentimento che continua a bruciare nonostante gli anni trascorsi.

Nel cast figurano anche Elena Radonicich, Ivana Lotito e Tommaso Ragno. La produzione è di Picomedia.