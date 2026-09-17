Ritorno a Buenos Aires, trama e cast del film con Adriano Giannini

Introduzione

Esce nelle sale italiane a partire da oggi - giovedì 17 settembre 2026 - Ritorno a Buenos Aires, il nuovo film di Marco Bechis, presentato in concorso alla 83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Ambientato nel 2008, il film racconta la vicenda di Mariano Guerra, un uomo che, dopo aver trascorso trentatré anni in Italia, decide di tornare in Argentina per deporre al processo contro gli ex militari responsabili del suo sequestro. Durante gli anni della dittatura, Mariano fu rapito, sottoposto a torture e costretto a vivere in condizioni di schiavitù. La sua testimonianza rappresenta un passaggio fondamentale per ricostruire le violenze subite e portare alla luce le responsabilità di chi lo privò della libertà.

Il rientro nel Paese d’origine, e in particolare nella città da cui era fuggito, riapre ferite che il tempo non ha cancellato. Il protagonista si ritrova a fare i conti con i luoghi della prigionia, con i ricordi di un passato doloroso e con gli altri sopravvissuti, ciascuno segnato da un’esperienza diversa della repressione. Il processo diventa così anche un percorso personale, nel quale Mariano è chiamato a confrontarsi con il peso della memoria, con il senso di colpa di chi è sopravvissuto e con la difficoltà di ricominciare una vita lontano dall’orrore.

Tra il desiderio di giustizia e la necessità di comprendere ciò che è accaduto, il film esplora le conseguenze della violenza politica sulla vita dei singoli e sulle comunità. Al centro della storia rimane una domanda profonda, destinata a non trovare risposte semplici: che cosa significa essere sopravvissuti quando altri non hanno avuto la possibilità di tornare?

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Ritorno a Buenos Aires, dalla trama al cast. Nel frattempo, trovate il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.