Ritorno a Buenos Aires è diretto da Marco Bechis, che firma la sceneggiatura insieme a Vijaya Bechis Boll.

Il regista torna in Argentina cinquant’anni dopo e sceglie di raccontare una storia che non è la propria, ma che nasce da una ferita che conosce direttamente. Bechis ha infatti vissuto il sequestro durante la dittatura argentina, pur precisando che Mariano non è lui.

"Con Ritorno a Buenos Aires torno in Argentina cinquant’anni dopo", ha spiegato Bechis. "Ci torno con una storia che non è la mia, ma che nasce da una ferita che conosco. Anch’io sono stato sequestrato durante la dittatura argentina, ma Mariano non sono io. Ho scelto la finzione perché a volte è l’unico modo per avvicinarsi a una verità che la memoria, da sola, non riesce a raccontare. Che cosa significa sopravvivere? Per molti anni ho pensato che il cinema potesse liberarmi da questa domanda. Ma non è così. Mariano torna a Buenos Aires per testimoniare in un processo. Io, attraverso di lui, ho cercato di raccontare quel momento in cui il passato torna a occupare il presente. Ho cercato una regia essenziale, senza spiegare né giudicare. Mi interessavano i silenzi, i volti, il tempo dell’attesa, i luoghi che conservano le tracce di ciò che è accaduto. In fondo, questo film parla di una cosa sola: di quella colpa del sopravvissuto che insiste", conclude il regista.