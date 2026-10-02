La giovane Briar (Malina Pauli Weissman) viene mandata da New York a New Orleans per affinare abilità e poteri particolari che ha appena scoperto di avere.

La Coven Academy, una scuola di magia per ragazzi dotati di poteri speciali, è incuriosita dalle doti della nuova arrivata ma, incantesimi e trucchi a parte, Briar dovrà fare i conti con una nuova realtà, nuovi amici, tra cui le giovani streghe Sasha e Tega, e nuovi interessi, tra cui quelli amorosi.

Tra alleanze e rivalità, si forma quasi immediatamente un triangolo d'amore che vede contrapposti Jake e Ollie, rispettivamente, uno stregone e un vampiro appena trasformato.

La protagonista scoprirà presto il prezzo dell'equilibrio tra le creature del mondo soprannaturale.

Una ricca anticipazione è stata data col primo teaser trailer diffuso ad agosto. Il trailer ufficiale in italiano dello show è disponibile in testa a questa scheda.



Disney Italia, Courtesy