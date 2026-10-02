Coven Academy, trama e cast della serie teen sulle giovani streghe in streaming su Disney+Serie TV
Introduzione
Dal 2 ottobre si aprono le porte della Coven Academy, la scuola per studenti dotati di abilità soprannaturali che promette di trasportare gli spettatori di ogni età nel vortice della magia della Halloween Season.
Coven Academy - L'accademia delle streghe, serie televisiva per ragazzi che piacerà anche agli adulti, è disponibile in streaming con tutti gli episodi della prima stagione disponibili fin dalla data del debutto. Protagonisti gli attori Malina Pauli Weissman, Malachi Barton e Tiffany Thiessen, l'icona di Beverly Hills 90210.
Quello che devi sapere
Coven Academy, quando esce e dove vederla
Coven Academy - L'Accademia delle streghe, è una serie televisiva del 2026 ideata da Tim Federle (già autore di High School Musical: The Musical - La serie).
Composta da 21 episodi di breve durata (lunghi da poco più di dieci minuti a ventitré minuti), è disponibile dal 2 ottobre in streaming su Disney+, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
La trama: streghe, stregoni e creature sovrannaturali
La giovane Briar (Malina Pauli Weissman) viene mandata da New York a New Orleans per affinare abilità e poteri particolari che ha appena scoperto di avere.
La Coven Academy, una scuola di magia per ragazzi dotati di poteri speciali, è incuriosita dalle doti della nuova arrivata ma, incantesimi e trucchi a parte, Briar dovrà fare i conti con una nuova realtà, nuovi amici, tra cui le giovani streghe Sasha e Tega, e nuovi interessi, tra cui quelli amorosi.
Tra alleanze e rivalità, si forma quasi immediatamente un triangolo d'amore che vede contrapposti Jake e Ollie, rispettivamente, uno stregone e un vampiro appena trasformato.
La protagonista scoprirà presto il prezzo dell'equilibrio tra le creature del mondo soprannaturale.
Una ricca anticipazione è stata data col primo teaser trailer diffuso ad agosto. Il trailer ufficiale in italiano dello show è disponibile in testa a questa scheda.
Il cast della serie teen
La protagonista di Coven Academy è Malina Pauli Weissman, già vista in Una serie di sfortunati eventi.
Sasha è Jordan Leftwich, già apparsa nel cast di The Family Switch. Tegan ha il volto di Ora Duplass. Ollie è Louis Thresher, attore di Boarders. La star di Camp Rock 3 e L'alba dei vampiri è Malachi Barton.
Tra gli adulti della storia spiccano i personaggi di Tiffani Thiessen, che ha recitato per molti anni in Beverly Hills 90210 nei panni di Valerie Malone e poi nella serie White Collar. Suo il ruolo della Signora Graves, la direttrice della scuola. Devon Sawa di Hacks è il Professor Cole.
Completano il cast gli attori: Swayam Bhatia, Brendon Tremblay, Keegan Connor Tracy, BJ Harrison e Nathaniel Logan McIntyre.
Un titolo perfetto per Halloween
Coven Academy nasce da un'idea di Tim Federle (autore di High School Musical: The Musical - La serie e del prossimo sequel di Romy and Michelle), che ne è anche produttore esecutivo in team con Darren Swimmer, Todd Slavkin, Amanda Row e Bronwyn North-Reist. Lo show, una produzione di Chorus Boy Productions di Federle in collaborazione con Disney Kids & Family, va in onda in Italia su Disney+ e negli States su Hulu.
Tutti gli episodi sono visibili in streaming dal primo giorno per favorire una maratona televisiva incantata.
Come molti altri titoli dello stesso genere, pensati per i ragazzi e graditi anche agli adulti, è perfetto per scandire il conto alla rovescia per Halloween.