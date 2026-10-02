Exodus, trama e cast del film stasera in prima tv

A dare il volto a Sam è Ashraf Barhom, mentre la giovanissima Jwan Alqatami interpreta Amal. Barhom, nato nel 1979 in Galilea, è un attore dalla lunga esperienza internazionale: il pubblico lo ricorda in titoli come Paradise Now, The Kingdom e nella serie Tyrant di FX. Per trovare l'interprete giusto, il regista si è affidato ai consigli di due colleghi e amici, Tarik Saleh e Josef Fares, che gli hanno indicato proprio Barhom. Accanto a lui c'è un'esordiente: la coppia mette insieme un attore navigato e un volto completamente nuovo. Completano il cast Isa Aouifia, nel ruolo di Karim, Leis Yasin, Khaled Alqatami e Olle Wirenhed.