Introduzione

L'attesa è finita: Verity, l'attesissimo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Colleen Hoover pubblicato nel 2018,è arrivato nelle sale cinematografiche italiane. Il film con Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett è disponibile al cinema a partire da oggi, giovedì 1° ottobre 2026, distribuito da Eagle Pictures.

Al centro della storia c'è Lowen Ashleigh, una scrittrice talentuosa ma in difficoltà, che si ritrova davanti a un'occasione professionale tanto importante quanto inquietante. La donna viene infatti scelta per completare una celebre serie di romanzi rimasta incompiuta dopo che la sua autrice, Verity Crawford, è stata gravemente debilitata in seguito a un misterioso incidente.

Per portare avanti il progetto, Lowen deve trasferirsi nella remota tenuta della famiglia Crawford e immergersi nel mondo della scrittrice. Il suo compito è studiare i materiali lasciati da Verity e cercare di ricostruirne la voce e lo stile, entrando inevitabilmente nella sua vita privata. Tra le carte della scrittrice, però, Lowen si imbatte in un'autobiografia segreta, un documento che contiene elementi molto personali e destinati a cambiare la sua percezione della donna e della sua famiglia.

La scoperta spinge Lowen a interrogarsi sempre più su ciò che conosce della storia dei Crawford e sulle circostanze che hanno portato Verity a trovarsi nella sua attuale condizione. Mentre cerca di capire se può fidarsi di ciò che legge, la scrittrice si ritrova coinvolta in una situazione sempre più ambigua e inquietante, nella quale diventa difficile distinguere la realtà dall'invenzione.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Verity, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.