Verity, trama e cast del film con Anne Hathaway e Dakota Johnson in uscita oggi al cinemaCinema
Introduzione
L'attesa è finita: Verity, l'attesissimo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Colleen Hoover pubblicato nel 2018,è arrivato nelle sale cinematografiche italiane. Il film con Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett è disponibile al cinema a partire da oggi, giovedì 1° ottobre 2026, distribuito da Eagle Pictures.
Al centro della storia c'è Lowen Ashleigh, una scrittrice talentuosa ma in difficoltà, che si ritrova davanti a un'occasione professionale tanto importante quanto inquietante. La donna viene infatti scelta per completare una celebre serie di romanzi rimasta incompiuta dopo che la sua autrice, Verity Crawford, è stata gravemente debilitata in seguito a un misterioso incidente.
Per portare avanti il progetto, Lowen deve trasferirsi nella remota tenuta della famiglia Crawford e immergersi nel mondo della scrittrice. Il suo compito è studiare i materiali lasciati da Verity e cercare di ricostruirne la voce e lo stile, entrando inevitabilmente nella sua vita privata. Tra le carte della scrittrice, però, Lowen si imbatte in un'autobiografia segreta, un documento che contiene elementi molto personali e destinati a cambiare la sua percezione della donna e della sua famiglia.
La scoperta spinge Lowen a interrogarsi sempre più su ciò che conosce della storia dei Crawford e sulle circostanze che hanno portato Verity a trovarsi nella sua attuale condizione. Mentre cerca di capire se può fidarsi di ciò che legge, la scrittrice si ritrova coinvolta in una situazione sempre più ambigua e inquietante, nella quale diventa difficile distinguere la realtà dall'invenzione.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Verity, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama di Verity
Il film Verity racconta la storia di Lowen Ashleigh, interpretata da Dakota Johnson. Lowen è una scrittrice di talento che attraversa un momento professionalmente difficile. La sua situazione cambia quando Jeremy Crawford, interpretato da Josh Hartnett, le propone un incarico fuori dall'ordinario: diventare la ghostwriter della moglie Verity, interpretata da Anne Hathaway, e portare a termine la famosa serie di romanzi che l'autrice non è più in grado di completare.
Verity Crawford è una scrittrice di bestseller che, dopo un misterioso incidente, è rimasta gravemente debilitata. Per poter lavorare sui suoi libri, Lowen Ashleigh si trasferisce nella remota proprietà della famiglia Crawford. L'ambiente in cui si trova a vivere è però tutt'altro che rassicurante e, mentre esamina il materiale lasciato dalla scrittrice, Lowen comincia a percepire una crescente tensione.
La scoperta di un'autobiografia segreta cambia ulteriormente la situazione. Il documento contiene confessioni sconvolgenti e porta alla luce aspetti oscuri della vita di Verity Crawford, del suo rapporto con Jeremy Crawford e delle tragedie che hanno colpito la famiglia.
La lettura di quelle pagine trascina progressivamente Lowen Ashleigh in una realtà sempre più ambigua. La giovane non riesce più a stabilire con certezza dove finisca la verità e dove cominci la finzione, né a distinguere la manipolazione dalla seduzione. Intorno a lei prende così forma un gioco pericoloso fatto di ossessioni, segreti e ambiguità, nel quale le apparenze possono nascondere una realtà completamente diversa.
Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett nel cast
A dicembre 2024 sono stati annunciati i tre interpreti principali del film Verity: Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett. I tre attori sono rispettivamente Verity Crawford, Lowen Ashleigh e Jeremy Crawford, i personaggi al centro della storia.
Nel febbraio 2025 il cast si è ampliato con l'arrivo di Ismael Cruz Cordova, Brady Wagner, Irina Dvorovenko e Micahel Abbott Jr.
Le riprese principali si sono svolte a New York tra febbraio e aprile 2025. La colonna sonora del film è stata composta da Volker Bertelmann.
Accanto ad Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett, il cast comprende Ismael Cruz Cordova nel ruolo di Corey. Michael Abbott Jr. fa parte del cast, mentre Lou Martini Jr. interpreta Frank Limo Driver.
Completano gli interpreti indicati Asel Swango nel ruolo di Frida e Daniel Echevarria in quello di Alex.
Dal romanzo di Colleen Hoover al film
Verity nasce dal romanzo omonimo di Colleen Hoover del 2018. Il film è diretto da Michael Showalter e la sceneggiatura è firmata da Nick Antosca.
Il progetto di portare sullo schermo il libro era stato preso in considerazione già nel 2020. In quella prima fase erano stati coinvolti April Maguire e Will Honley per la sceneggiatura e il progetto era stato acquisito dagli allora Amazon Studios.
Gli sviluppi concreti dell'adattamento sono arrivati però soltanto a maggio 2024. In quel periodo Hilary Seitz era stata incaricata di occuparsi della sceneggiatura. Successivamente, nel novembre 2024, Nick Antosca ha preso il suo posto. Il cambiamento è arrivato dopo l'ingresso di Michael Showalter nel progetto come regista.
Gli altri adattamenti delle opere di Colleen Hoover
Verity si inserisce nel gruppo di adattamenti cinematografici e televisivi tratti dalle opere di Colleen Hoover. Prima del film diretto da Michael Showalter, il romanzo Confess era stato trasformato in una serie televisiva composta da 7 episodi.
Sono inoltre arrivati sul grande schermo It Ends With Us - Siamo noi a dire basta, Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto e Reminders of Him - La parte migliore di te.
Con Verity, la storia di Lowen Ashleigh, Verity Crawford e Jeremy Crawford arriva quindi al cinema attraverso un adattamento che conserva al centro il rapporto tra scrittura, segreti familiari e ambiguità, partendo dal romanzo pubblicato da Colleen Hoover nel 2018.