Achille Lauro - Comuni Immortali, tutto quello che c'è da sapere sul concerto a San SiroMusica
Introduzione
Il 15 giugno Achille Lauro è stato protagonista di un grande show sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ospite Laura Pausini. Il prossimo anno il cantautore tornerà in concerto con una lunga tournée negli stadi italiani: da Udine a Messina passando per Bologna, Bari, Milano, Napoli, Torino, Padova e Roma
Quello che devi sapere
Achille Lauro - Comuni Immortali, il concerto
Martedì 29 settembre Canale 5 trasmetterà il concerto di Achille Lauro allo stadio San Siro di Milano. Presenti 60.000 persone per uno degli show più importanti della carriera dell’artista.
Achille Lauro, il messaggio prima del concerto
In attesa della messa in onda, l’artista (FOTO) ha condiviso un messaggio al pubblico sul suo profilo Instagram: “Scrivo canzoni da quando avevo undici anni. Ho sognato ogni giorno tutto questo. Quando io e mio fratello siamo finiti, giovanissimi, a vivere da soli, ho avuto la fortuna di crescere insieme a ragazzi più grandi. Un po' sognatori, un po' disgraziati. È da quel caos che ho visto nascere le cose più belle. In fondo, cosa vuol dire perdersi?”.
L’artista ha proseguito: “Mai avrei potuto chiedere di più. E dopo anni, eccoci qui. Il nostro primo San Siro. Questa sera lo riviviamo insieme in TV su Canale 5. Non vedo l'ora”.
Ospite Laura Pausini
Il grande appuntamento, andato in scena il 15 giugno 2026, potrà contare anche sulla presenza di Laura Pausini. I due artisti si sono esibiti sulle note dei brani 16 marzo e La solitudine.
La scaletta
Come rilanciato da Setlist, Achille Lauro ha proposto alcuni dei suoi successi più amati: da Amor a Incoscienti giovani passando per Me ne frego, Comuni immortali e C’est la vie. Questa la scaletta proposta:
- Amor
- Bam Bam Twist
- Dannata San Francisco
- 1969
- Senza una stupida storia
- La via dei guai
- Mairlù
- Perdutamente
- Cristina
- Me ne frego
- Amore disperato
- Rolls Royce
- La città degli angeli
- Domenica
- 16 marzo
- Pessima / Cadillac / Bvlgari Black Swing / Thoiry Remix
- La bella e la bestia
- Comuni Immortali
- In viaggio verso il paradiso
- 16 marzo
- La solitudine
- C’est la vie
- Incoscienti giovani
Il messaggio di Laura Pausini
Dopo il duetto sul palco di San Siro, Laura Pausini ha condiviso alcuni frammenti della serata sul suo profilo Instagram scrivendo: “Essere al tuo fianco in una serata così importante per te mi ha emozionata veramente. Ti meriti tutto. Ti voglio bene”.
Achille Lauro in concerto negli stadi, il tour 2027
Il prossimo anno l’artista tornerà in concerto negli stadi italiani con una lunga tournée. Il 3 giugno il cantautore darà il via al tour dal palco del Bluenergy Stadium di Udine raggiungendo successivamente Bologna, Bari, Milano, Napoli, Torino, Padova, Roma e Messina. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 3 giugno 2027, Udine - Bluenergy Stadium
- 6 giugno 2027, Bologna - Stadio Dall’Ara
- 11 giugno 2027, Bari - Stadio San Nicola
- 15 giugno 2027, Milano - Stadio San Siro
- 19 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
- 22 giugno 2027, Torino - Allianz Stadium
- 26 giugno, 2027, Padova - Stadio Euganeo
- 30 giugno 2027, Roma - Stadio Olimpico
- 1 luglio 2027, Roma - Stadio Olimpico
- 10 luglio 2027, Messina - Stadio Franco Scoglio
Achille Lauro, il nuovo singolo Per noi in duetto con Geolier
Venerdì 11 settembre Achille Lauro ha pubblicato il nuovo singolo Per noi in duetto con Geolier. Il brano ha raggiunto la prima posizione della classifica settimanale FIMI. Il videoclip ufficiale della canzone ha superato quattro milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube.
Achille Lauro, il successo
Nel corso degli anni Achille Lauro ha conquistato le classifiche con numerosi successi. Per quanto riguarda gli album, ricordiamo 1969 e Comuni mortali, usciti rispettivamente nel 2019 e nel 2025.