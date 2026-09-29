In attesa della messa in onda, l’artista (FOTO) ha condiviso un messaggio al pubblico sul suo profilo Instagram: “Scrivo canzoni da quando avevo undici anni. Ho sognato ogni giorno tutto questo. Quando io e mio fratello siamo finiti, giovanissimi, a vivere da soli, ho avuto la fortuna di crescere insieme a ragazzi più grandi. Un po' sognatori, un po' disgraziati. È da quel caos che ho visto nascere le cose più belle. In fondo, cosa vuol dire perdersi?”.

L’artista ha proseguito: “Mai avrei potuto chiedere di più. E dopo anni, eccoci qui. Il nostro primo San Siro. Questa sera lo riviviamo insieme in TV su Canale 5. Non vedo l'ora”.