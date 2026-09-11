Dopo aver duettato sulle note di Fotografia sul palco dello stadio Olimpico di Roma, i due artisti hanno finalmente lanciato la collaborazione Per noi, una ballad che racconta l’intensità di una storia d’amore
Dopo giorni di attesa, Geolier e Achille Lauro hanno pubblico la collaborazione Per noi. Il prossimo anno i due artisti saranno impegnati con numerosi appuntamenti live: Geolier in concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e Achille Lauro protagonista di una grande tournée negli stadi.
geolier e achille lauro, è uscito il duetto per noi
Dopo essersi esibiti sulle note di Fotografia sul palco dello stadio Olimpico di Roma, Achille Lauro e Geolier hanno finalmente lanciato la collaborazione Per noi, una ballad che racconta l’intensità di una storia d’amore. Nel brano Achille Lauro canta: “Ed io ad un passo da te, ad un passo dal paradiso / E poi chissà la vita cos’è? / Forse imparare solo a starsi vicino”. La canzone mescola le voci dei due artisti per un brano destinato a conquistare le classifiche dei prossimi mesi.
Nel 2027 Achille Lauro sarà protagonista di una grande tournée negli stadi italiani. Il 3 giugno il cantautore alzerà il sipario sul tour con lo spettacolo in programma al Bluenergy Stadium di Udine. Previsti appuntamenti anche a Bologna, Bari, Milano, Napoli, Torino, Padova, Roma e infine Messina. Questo il calendario con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 3 giugno 2027, Udine - Bluenergy Stadium
- 6 giugno 2027, Bologna - Stadio Dall’Ara
- 11 giugno 2027, Bari - Stadio San Nicola
- 15 giugno 2027, Milano - Stadio San Siro
- 19 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
- 22 giugno 2027, Torino - Allianz Stadium
- 26 giugno, 2027, Padova - Stadio Euganeo
- 30 giugno 2027, Roma - Stadio Olimpico
- 1 luglio 2027, Roma - Stadio Olimpico
- 10 luglio 2027, Messina - Stadio Franco Scoglio
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Questo il testo della canzone Per noi di Geolier e Achille Lauro:
Arò staje?
che staj facenn?
ij ca t vogl ra’ tutt cos e tu
risponn ca tutt cos nfond simm nuje
duje comme nuje
o paradis allo nu l’ann vist maje
ma rind o scur po’ na cosa bell
s ver essa sol
ma comm faje ca quant rir
rir quasi tutt o munn
ma si m guard o munn
p n’istant fnesc e girà
e allor comm s fa?
e allor comm s fa?
Stev pensann a te
mai nisciuno po’ capì
mai nisciuno tà vulut ben
p nu juorno na vit na sera
Stev pensann a te
pcché aro vaj riman
ij sott a piogg t’agg semp aspettat
nu può capì quant si bell struccat
ij l’agg fatt p te p me p nuje
e tu l’è fatt p te p me p nuje
Ed io ad un passo da te, ad un passo dal paradiso
e poi chissà la vita cos’è?
forse imparare solo a starsi vicino
e maledetti noi
e tu non voltarti
qualunque cosa poi accada
anche se la vita sarà
come una strada
che non porta più a casa
ma comm s fa?
ma comm s fa?
Stev pensann a te
mai nisciuno po’ capì
mai nisciuno tà vulut ben
p nu juorno na vit na sera
Stev pensann a te
pcché aro vaj riman
ij sott a piogg t’agg semp aspettat
nu può capì quant si bell struccat
ij l’agg fatt p te p me p nuje
e tu l’è fatt p te p me p nuje
E simm stat luntan
simm stat mal
Simm stat cu n’at ma nun er ugual
nuje nun c’amm incuntrat
ma c’ama truvat
e pur si nu m cric cchiù
Stavo pensando a te
Mai nessuno può capì
Mai nessuno ti ha voluto bene
Per un giorno una vita una sera
Stev pensann a te
pcché aro vaj riman
ij sott a piogg t’agg semp aspettat
nu può capì quant si bell struccat
ij l’agg fatt p te p me p nuje
e tu l’è fatt p te p me p nuje
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