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Geolier e Achille Lauro, è uscita la canzone Per noi: testo e significato

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo aver duettato sulle note di Fotografia sul palco dello stadio Olimpico di Roma, i due artisti hanno finalmente lanciato la collaborazione Per noi, una ballad che racconta l’intensità di una storia d’amore

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Dopo giorni di attesa, Geolier e Achille Lauro hanno pubblico la collaborazione Per noi. Il prossimo anno i due artisti saranno impegnati con numerosi appuntamenti live: Geolier in concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e Achille Lauro protagonista di una grande tournée negli stadi.

geolier e achille lauro, è uscito il duetto per noi

Dopo essersi esibiti sulle note di Fotografia sul palco dello stadio Olimpico di Roma, Achille Lauro e Geolier hanno finalmente lanciato la collaborazione Per noi, una ballad che racconta l’intensità di una storia d’amore. Nel brano Achille Lauro canta: “Ed io ad un passo da te, ad un passo dal paradiso / E poi chissà la vita cos’è? / Forse imparare solo a starsi vicino”. La canzone mescola le voci dei due artisti per un brano destinato a conquistare le classifiche dei prossimi mesi.

 

Nel 2027 Achille Lauro sarà protagonista di una grande tournée negli stadi italiani. Il 3 giugno il cantautore alzerà il sipario sul tour con lo spettacolo in programma al Bluenergy Stadium di Udine. Previsti appuntamenti anche a Bologna, Bari, Milano, Napoli, Torino, Padova, Roma e infine Messina. Questo il calendario con tutti i dettagli degli spettacoli:

  • 3 giugno 2027, Udine - Bluenergy Stadium
  • 6 giugno 2027, Bologna - Stadio Dall’Ara
  • 11 giugno 2027, Bari - Stadio San Nicola
  • 15 giugno 2027, Milano - Stadio San Siro
  • 19 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
  • 22 giugno 2027, Torino - Allianz Stadium
  • 26 giugno, 2027, Padova - Stadio Euganeo
  • 30 giugno 2027, Roma - Stadio Olimpico
  • 1 luglio 2027, Roma - Stadio Olimpico
  • 10 luglio 2027, Messina - Stadio Franco Scoglio

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Questo il testo della canzone Per noi di Geolier e Achille Lauro:

 

Arò staje?

che staj facenn?

ij ca t vogl ra’ tutt cos e tu

risponn ca tutt cos nfond simm nuje

duje comme nuje

o paradis allo nu l’ann vist maje

ma rind o scur po’ na cosa bell

s ver essa sol

ma comm faje ca quant rir

rir quasi tutt o munn

ma si m guard o munn

p n’istant fnesc e girà

e allor comm s fa?

e allor comm s fa?

Stev pensann a te

mai nisciuno po’ capì

mai nisciuno tà vulut ben

p nu juorno na vit na sera

Stev pensann a te

pcché aro vaj riman

ij sott a piogg t’agg semp aspettat

nu può capì quant si bell struccat

ij l’agg fatt p te p me p nuje

e tu l’è fatt p te p me p nuje

Ed io ad un passo da te, ad un passo dal paradiso
e poi chissà la vita cos’è?
forse imparare solo a starsi vicino
e maledetti noi
e tu non voltarti

qualunque cosa poi accada
anche se la vita sarà
come una strada

che non porta più a casa

ma comm s fa?

ma comm s fa?

Stev pensann a te

mai nisciuno po’ capì

mai nisciuno tà vulut ben

p nu juorno na vit na sera

Stev pensann a te

pcché aro vaj riman

ij sott a piogg t’agg semp aspettat

nu può capì quant si bell struccat

ij l’agg fatt p te p me p nuje

e tu l’è fatt p te p me p nuje

E simm stat luntan

simm stat mal

Simm stat cu n’at ma nun er ugual

nuje nun c’amm incuntrat

ma c’ama truvat

e pur si nu m cric cchiù

Stavo pensando a te

Mai nessuno può capì

Mai nessuno ti ha voluto bene

Per un giorno una vita una sera

Stev pensann a te

pcché aro vaj riman

ij sott a piogg t’agg semp aspettat

nu può capì quant si bell struccat

ij l’agg fatt p te p me p nuje

e tu l’è fatt p te p me p nuje

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