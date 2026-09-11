Dopo giorni di attesa, Geolier e Achille Lauro hanno pubblico la collaborazione Per noi. Il prossimo anno i due artisti saranno impegnati con numerosi appuntamenti live: Geolier in concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e Achille Lauro protagonista di una grande tournée negli stadi.

Nel 2027 Achille Lauro sarà protagonista di una grande tournée negli stadi italiani. Il 3 giugno il cantautore alzerà il sipario sul tour con lo spettacolo in programma al Bluenergy Stadium di Udine. Previsti appuntamenti anche a Bologna, Bari, Milano, Napoli, Torino, Padova, Roma e infine Messina. Questo il calendario con tutti i dettagli degli spettacoli:

Dopo essersi esibiti sulle note di Fotografia sul palco dello stadio Olimpico di Roma, Achille Lauro e Geolier hanno finalmente lanciato la collaborazione Per noi, una ballad che racconta l’intensità di una storia d’amore. Nel brano Achille Lauro canta: “Ed io ad un passo da te, ad un passo dal paradiso / E poi chissà la vita cos’è? / Forse imparare solo a starsi vicino”. La canzone mescola le voci dei due artisti per un brano destinato a conquistare le classifiche dei prossimi mesi.

Ritorno sul palco anche per Geolier (FOTO). Dopo i numerosi appuntamenti live di questo 2026, il prossimo anno il rapper darà vita allo show “Napoli è casa tua” in programma il 9, 10, 11, 13, 14 e 15 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Nel gennaio di quest’anno Geolier ha pubblicato il nuovo progetto discografico Tutto è possibile, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI e certificato con ben quattro dischi di platino. Tra i suoi successi più popolari troviamo sicuramente Episodio d’amore, Mai per sempre, Canzone d’amore, Money e Come vuoi.

Questo il testo della canzone Per noi di Geolier e Achille Lauro:

Arò staje?

che staj facenn?

ij ca t vogl ra’ tutt cos e tu

risponn ca tutt cos nfond simm nuje

duje comme nuje

o paradis allo nu l’ann vist maje

ma rind o scur po’ na cosa bell

s ver essa sol

ma comm faje ca quant rir

rir quasi tutt o munn

ma si m guard o munn

p n’istant fnesc e girà

e allor comm s fa?

e allor comm s fa?

Stev pensann a te

mai nisciuno po’ capì

mai nisciuno tà vulut ben

p nu juorno na vit na sera

Stev pensann a te

pcché aro vaj riman

ij sott a piogg t’agg semp aspettat

nu può capì quant si bell struccat

ij l’agg fatt p te p me p nuje

e tu l’è fatt p te p me p nuje

Ed io ad un passo da te, ad un passo dal paradiso

e poi chissà la vita cos’è?

forse imparare solo a starsi vicino

e maledetti noi

e tu non voltarti

qualunque cosa poi accada

anche se la vita sarà

come una strada

che non porta più a casa

ma comm s fa?

ma comm s fa?

Stev pensann a te

mai nisciuno po’ capì

mai nisciuno tà vulut ben

p nu juorno na vit na sera

Stev pensann a te

pcché aro vaj riman

ij sott a piogg t’agg semp aspettat

nu può capì quant si bell struccat

ij l’agg fatt p te p me p nuje

e tu l’è fatt p te p me p nuje

E simm stat luntan

simm stat mal

Simm stat cu n’at ma nun er ugual

nuje nun c’amm incuntrat

ma c’ama truvat

e pur si nu m cric cchiù

Stavo pensando a te

Mai nessuno può capì

Mai nessuno ti ha voluto bene

Per un giorno una vita una sera

Stev pensann a te

pcché aro vaj riman

ij sott a piogg t’agg semp aspettat

nu può capì quant si bell struccat

ij l’agg fatt p te p me p nuje

e tu l’è fatt p te p me p nuje