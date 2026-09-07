L'incontro che aveva sorpreso 60 mila spettatori allo Stadio Olimpico di Roma diventa ora un progetto discografico. Geolier e Achille Lauro hanno annunciato sui social l'uscita di Per noi , il loro primo singolo realizzato insieme, disponibile da venerdì 11 settembre. Il brano nasce proprio dall'intesa mostrata durante il tour negli stadi del rapper napoletano, quando Lauro era salito sul palco come ospite speciale per interpretare con lui la ballata Fotografia. Quella che sembrava una collaborazione occasionale si è trasformata in un vero duetto inciso in studio.

Due mondi diversi, un'unica direzione

Per noi unisce due degli artisti più riconoscibili della musica italiana contemporanea, capaci di attraversare rap, pop e canzone d'autore con linguaggi molto personali. Per Geolier il singolo arriva in un momento particolarmente felice: dopo un'estate da protagonista, guarda già al 2027 con il progetto Napoli è casa tua, sei concerti allo Stadio Diego Armando Maradona già completamente sold out, mentre continua a dominare le classifiche con Canzone d'amore e l'album Tutto è possibile. L'attesa per Per noi è alta anche perché segna l'incontro tra due percorsi artistici diversi ma accomunati dalla volontà di reinventarsi senza perdere la propria identità.