Non solo Festival del cinema ma anche notti glamour e party memorabili. Come da tradizione, a inizio settembre, l'American Foundation for AIDS Research ha riunito sull'isola della Giudecca alcune delle star della kermesse al Lido e molti altri ospiti di prestigio per una notte di beneficenza che ha celebrato le personalità più impegnate nella causa. Ecco gli scatti dell'arrivo alla serata a cui hanno preso parte anche Anna Ferzetti e Alessandra Mastronardi



A cura di Vittoria Romagnuolo