Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sulla Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

amFAR Gala a Venezia, sul red carpet anche Achille Lauro e Pamela Anderson. I look. FOTO

Spettacolo fotogallery
14 foto
©Getty

Non solo Festival del cinema ma anche notti glamour e party memorabili. Come da tradizione, a inizio settembre, l'American Foundation for AIDS Research ha riunito sull'isola della Giudecca alcune delle star della kermesse al Lido e molti altri ospiti di prestigio per una notte di beneficenza che ha celebrato le personalità più impegnate nella causa. Ecco gli scatti dell'arrivo alla serata a cui hanno preso parte anche Anna Ferzetti e Alessandra Mastronardi 

A cura di Vittoria Romagnuolo

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Spettacolo: Ultime gallery

Red carpet Festival di Venezia, da Ricky Martin a Susan Sarandon

Cinema

Domenica dedicata agli autori a Venezia - tra gli altri, Wenders, Besson, Archibugi - con la...

30 foto

Red carpet Mostra Cinema di Venezia, le pagelle dei look delle star

Cinema

La quarta giornata della kermesse cinematografica è una delle più ricche di ospiti, nazionali e...

35 foto

Liam e Noel Gallagher alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO

Cinema

A Venezia è il quarto giorno della Mostra del Cinema ma, soprattutto, è il giorno degli Oasis,...

15 foto

Red carpet Mostra Cinema di Venezia, voti ai look del 4 settembre

Cinema

Terza giornata intensa per numero di opere in anteprima, in Concorso e nelle altre sezioni. I...

32 foto

Michael Keaton compie 75 anni, le frasi iconiche dei suoi personaggi

Cinema

L'attore, nato a Kennedy (Pennsylvania) il 5 settembre 1951, in quasi mezzo secolo di carriera ha...

16 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Festival di Venezia 2026, ospiti e programma del 7 settembre. DIRETTA

    live Cinema

    In Concorso Look Back di Hirokazu Koreeda e L’estranea di Paolo Strippoli con Jasmine...

    Mara Sattei ha sposato Alessandro Donadei, cosa sappiamo

    Spettacolo

    La cantante ha detto sì al compagno, produttore e musicista, sabato 5 settembre davanti a un...

    the gentleman 2 - 1

    Musica, dibattiti e cinema ricordando Modugno: tutto è meraviglioso

    Fabrizio Basso