Oggi, lunedì 7 settembre 2026, si apre la sesta giornata dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (IL PROGRAMMA – IL RED CARPET DELLA QUINTA GIORNATA - TUTTI I FILM IN CONCORSO). Nel pomeriggio, un fuori programma: l'arrivo al Lido della Global Sumud Flotilla. L'imbarcazione sarà accolta a Isola Edipo da rappresentanti di Venice4Palestine, Global Sumud Italia e del mondo della cultura e del cinema.

Tra i 21 film in Concorso c’è il film Look Back di Hirokazu Koreeda. Fujino, adolescente determinata e piena di talento, sogna di diventare una mangaka. Kyomoto, schiva e solitaria, vive quasi sempre chiusa nella sua stanza, dedicando ogni istante al disegno. Unite dalla stessa passione, le due ragazze inseguono per 13 anni il sogno di diventare autrici di manga.

Sempre in Concorso c’è anche il film italiano L’estranea (IL TRAILER)di Paolo Strippoli e con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Una donna si presenta all’improvviso a casa della propria figlia per raccontarle la verità sulla loro famiglia, segnata da un patto stretto molti anni prima con un’estranea.

Fuori Concorso ci sono invece i film sia Fiction Arrested Memory di Sabu e No Paradise If You Are Killed by a Woman di Halkawt Mustafa, sia Non Fiction Life of Jorge Luis Borges (Part II) e (Part III) di Mariano Llinás e Boatbuildersdi Luke Lorentzen. Presenti, inoltre, i Cortometraggi Flesh Impact di Maggie Gyllenhaal e con Ellen Burstyn e Dakota Johnson, Halayon (Wild Asparagus) di Avi Mograbi e They’re Here di Laura Poitras e Rachel Lauren Mueller, e il Film on Films The Pervert’s Guide to Utopias di Sophie Fiennes.

In programma anche la consegna del Leone d’Oro alla Carriera a Ellen Burstyn, la Masterclass con Luca Guadagnino e l’arrivo del cast del film che martedì 8 settembre sarà in gara a Orizzonti, Una storia di Anna Foglietta e con Alba Rohrwacher e Guido Caprino.

Nella sezione Orizzonti ci sono i film Yak Mai (The Burning Giants) di Phuttiphong Aroonpheng e I figli della scimmia di Tommaso Landucci.

Nella sezione Venezia Spotlight c’è il film Hiwar Ma’ Albahr (Conversation With the Sea) di Muayad Alayan.

Nella sezione Venezia Classici ci sono i film Valerie and Her Week of Wonders di Jaromil Jires e Ashes and Diamonds di Andrzej Wajda.

Nella sezione Giornate degli Autori ci sono i film Sometimes Sadness, Sometimes Rebellion di María Aparicio e A Woman Today di Robert Guediguian.

Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film Dove le lacrime aspettano di Caterina Bertini e Blu Fasoli e Prima della guerra di Tommaso Usberti.