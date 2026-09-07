Mostra del Cinema di Venezia 2026, oggi Leone d'Oro alla Carriera a Ellen Burstyn. DIRETTA
In Concorso Look Back di Hirokazu Koreeda e L’estranea di Paolo Strippoli con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Fuori Concorso Arrested Memory di Sabu, No Paradise If You Are Killed by a Woman di Mustafa, Life of Jorge Luis Borges (Part II) e (Part III) di Llinás, Boatbuilders di Lorentzen e Flesh Impact di Maggie Gyllenhaal e con Ellen Burstyn e Dakota Johnson. Leone d’Oro alla Carriera a Burstyn, Masterclass con Luca Guadagnino e arriva Global Sumud Flotilla
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Oggi, lunedì 7 settembre 2026, si apre la sesta giornata dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (IL PROGRAMMA – IL RED CARPET DELLA QUINTA GIORNATA - TUTTI I FILM IN CONCORSO). Nel pomeriggio, un fuori programma: l'arrivo al Lido della Global Sumud Flotilla. L'imbarcazione sarà accolta a Isola Edipo da rappresentanti di Venice4Palestine, Global Sumud Italia e del mondo della cultura e del cinema.
Tra i 21 film in Concorso c’è il film Look Back di Hirokazu Koreeda. Fujino, adolescente determinata e piena di talento, sogna di diventare una mangaka. Kyomoto, schiva e solitaria, vive quasi sempre chiusa nella sua stanza, dedicando ogni istante al disegno. Unite dalla stessa passione, le due ragazze inseguono per 13 anni il sogno di diventare autrici di manga.
Sempre in Concorso c’è anche il film italiano L’estranea (IL TRAILER)di Paolo Strippoli e con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Una donna si presenta all’improvviso a casa della propria figlia per raccontarle la verità sulla loro famiglia, segnata da un patto stretto molti anni prima con un’estranea.
Fuori Concorso ci sono invece i film sia Fiction Arrested Memory di Sabu e No Paradise If You Are Killed by a Woman di Halkawt Mustafa, sia Non Fiction Life of Jorge Luis Borges (Part II) e (Part III) di Mariano Llinás e Boatbuildersdi Luke Lorentzen. Presenti, inoltre, i Cortometraggi Flesh Impact di Maggie Gyllenhaal e con Ellen Burstyn e Dakota Johnson, Halayon (Wild Asparagus) di Avi Mograbi e They’re Here di Laura Poitras e Rachel Lauren Mueller, e il Film on Films The Pervert’s Guide to Utopias di Sophie Fiennes.
In programma anche la consegna del Leone d’Oro alla Carriera a Ellen Burstyn, la Masterclass con Luca Guadagnino e l’arrivo del cast del film che martedì 8 settembre sarà in gara a Orizzonti, Una storia di Anna Foglietta e con Alba Rohrwacher e Guido Caprino.
Nella sezione Orizzonti ci sono i film Yak Mai (The Burning Giants) di Phuttiphong Aroonpheng e I figli della scimmia di Tommaso Landucci.
Nella sezione Venezia Spotlight c’è il film Hiwar Ma’ Albahr (Conversation With the Sea) di Muayad Alayan.
Nella sezione Venezia Classici ci sono i film Valerie and Her Week of Wonders di Jaromil Jires e Ashes and Diamonds di Andrzej Wajda.
Nella sezione Giornate degli Autori ci sono i film Sometimes Sadness, Sometimes Rebellion di María Aparicio e A Woman Today di Robert Guediguian.
Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film Dove le lacrime aspettano di Caterina Bertini e Blu Fasoli e Prima della guerra di Tommaso Usberti.
Ryan Prevedel al Lido per "Place to Be"
Ryan Prevedel arriva alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia in occasione della première di Place to Be. Il giovane attore fa parte del cast del film internazionale presentato al festival, tra gli appuntamenti più seguiti della giornata al Lido.
Il cast di "I Figli della Scimmia" al Lido
Riccardo Scamarcio, Tommaso Landucci e Fausto Russo Alesi al photocall di I Figli della Scimmia. I tre protagonisti posano insieme al Lido durante la 83ª Mostra del Cinema di Venezia. Il film, presentato al festival, riunisce un cast italiano d'eccezione e porta sullo schermo una nuova storia corale diretta da Damiano e Fabio D'Innocenzo. Il photocall ha preceduto la première ufficiale della pellicola, tra gli appuntamenti più seguiti della giornata veneziana.
Le pagelle dei look, da Ricky Martin a Susan Sarandon
Domenica 6 settembre la quinta giornata della Mostra del Cinema di Venezia è stata dedicata agli autori, come Wim Wenders, Luc Besson e Francesca Archibugi, con la parte glamour affidata alle stelle delle pellicole in Concorso, tra le quali spiccava The Echo Chamber con Susan Sarandon, Alicia Wikander e Luca Marinelli. Hanno aperto le sfilate sotto i riflettori i protagonisti del film Possibile Love. Ricky Martin chic in Tom Ford. Greta Scarano, elegantissima, ha fatto un gesto potente. Gli ospiti del Filming Italy Venice Award hanno aggiunto fascino alla serata.
Red carpet Festival di Venezia, le pagelle ai look del 6 settembreVai al contenuto
Pamela Anderson, l'arrivo al Lido per "Place to Be"
Pamela Anderson è appena arrivata al Lido per la 83ª Mostra del Cinema di Venezia, dove presenta il nuovo film Place to Be. L'attrice canadese sfila sul red carpet insieme al cast della pellicola, uno dei titoli internazionali più attesi del festival. Elegante e sorridente, è stata accolta dall'entusiasmo di fan e fotografi all'Hotel Excelsior, segnando uno degli arrivi più glamour di questa edizione.
Salvatores e l'Intelligenza artificiale
Al Reply AI Film Festival 2026 il premio per il miglior cortometraggio è andato al regista canadese Robert Gaudette con A Face Only A Mother Could Love, scelto tra i dieci finalisti di una competizione che quest'anno ha raccolto oltre 3.000 opere provenienti da 76 Paesi. A consegnare il riconoscimento è stato Gabriele Salvatores, presidente della giuria.Il regista premio Oscar ha riflettuto sul rapporto tra intelligenza artificiale e cinema, sottolineando come la tecnologia possa ampliare le possibilità creative senza sostituire ciò che rende unico il racconto umano. “L'IA può offrire strumenti straordinari, ma non deve toglierci la fantasia che nasce dagli ostacoli, né emozioni come la malinconia e il senso della perdita, che appartengono profondamente all'esperienza umana”, ha dichiarato.
Gli altri film, da Orizzonti alle Giornate degli Autori
Nella sezione Orizzonti ci sono i film Yak Mai (The Burning Giants) di Phuttiphong Aroonpheng e I figli della scimmia di Tommaso Landucci.
Nella sezione Venezia Spotlight c’è il film Hiwar Ma’ Albahr (Conversation With the Sea) di Muayad Alayan.
Nella sezione Venezia Classici ci sono i film Valerie and Her Week of Wonders di Jaromil Jires e Ashes and Diamonds di Andrzej Wajda.
Nella sezione Giornate degli Autori ci sono i film Sometimes Sadness, Sometimes Rebellion di María Aparicio e A Woman Today di Robert Guediguian.
Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film Dove le lacrime aspettano di Caterina Bertini e Blu Fasoli e Prima della guerra di Tommaso Usberti.
Leone d'Oro alla Carriera a Ellen Burstyn, Masterclass con Luca Guadagnino e nuovi arrivi da Alba Rohwacher a Guido Caprino
In programma anche la consegna del Leone d’Oro alla Carriera a Ellen Burstyn, la Masterclass con Luca Guadagnino e l’arrivo del cast del film che martedì 8 settembre sarà in gara a Orizzonti, Una storia di Anna Foglietta e con Alba Rohrwacher e Guido Caprino.
Mostra di Venezia 2026, Leone d’oro alla carriera a Ellen BurstynVai al contenuto
Fuori Concorso - Film on Films, The Pervert’s Guide to Utopias di Sophie Fiennes
Infine, Fuori Concorso nella sottocategoria Film on Films c'è il film The Pervert’s Guide to Utopias di Sophie Fiennes.
Il filosofo Slavoj Žižek ci accompagna in un viaggio attraverso il cinema classico, la musica, i social media, i materiali d’archivio e i contenuti online. Con deviazioni imprevedibili e sorprendenti salti di prospettiva, disegna la mappa delle illusioni utopiche del nostro tempo.
Flesh Impact, Dakota Johnson è Marilyn Monroe nel corto di Maggie Gyllenhaal
In rete sono apparse le prime immagini di Dakota Johnson nei panni di Marilyn Monroe, ruolo interpretato anche da Ellen Burstyn. Il corto, che oggi sarà presentato alla 83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, celebra il centenario della nascita della diva di Hollywood.
Flesh Impact, Dakota Johnson irriconoscibile come Marilyn MonroeVai al contenuto
Il Leone d'Oro alla Carriera a Ellen Burstyn e l'arrivo della Flotilla
Oggi consegna del Leone d'oro alla Carriera all'attrice americana Ellen Burstyn, protagonista di film come L'esorcista, Alice non abita più qui e Requiem for a Dream. Nel pomeriggio, un fuori programma: l'arrivo al Lido della Global Sumud Flotilla. L'imbarcazione sarà accolta a Isola Edipo da rappresentanti di Venice4Palestine, Global Sumud Italia e del mondo della cultura e del cinema. Atteso anche Luca Guadagnino, protagonista di una Masterclass dedicata al suo percorso artistico e cinematografico. Il regista è tra gli ospiti più attesi e sarà protagonista di un incontro con il pubblico alla Match Point Arena. Sul fronte del Concorso, due nuovi film: Look Back diretto da Hirokazu Kore-eda e tratto dal manga di Tatsuki Fujimoto, e L'estranea di Paolo Strippoli, con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Il film racconta la storia di un ritorno improvviso di una madre nella vita della figlia e di un segreto familiare custodito per 20 anni.
Pamela Anderson sbarca al Lido
Pamela Anderson è all'83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia per presentare Fuori Concorso il film Place to Be di Kornél Mundruczó, dove recita al fianco di Taika Waititi ed Ellen Burstyn, alla quale proprio oggi verrà assegnato il Leone d’Oro alla Carriera. Ieri, Andersona aveva inoltre ricevuto dall'American Foundation For AIDS Research, il prestigioso riconoscimento amfAR Award of Courage per l'impegno e la dedizione nel sociale nella lotta all'AIDS.
Fuori Concorso - Cortometraggi, c'è anche Flesh Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson
Presenti, inoltre, i Cortometraggi Flesh Impact di Maggie Gyllenhaal e con Ellen Burstyn e Dakota Johnson, Halayon (Wild Asparagus) di Avi Mograbi e They’re Here di Laura Poitras e Rachel Lauren Mueller.
Fuori Concorso - Non Fiction, Boatbuilders di Luke Lorentzen
Completa la sezione Fuori Concorso, nella sottocategoria Non Fiction, il film Boatbuilders di Luke Lorentzen.
In un remoto porto del Maine, una sessantina di artigiani del Brooklin Boat Yard curva tavole di legno seguendo la forma dello scafo, esegue tagli di straordinaria precisione e leviga ogni giuntura fino a dare forma ad alcune delle imbarcazioni in legno più splendide e ricercate al mondo. Nel corso di quattro stagioni, il regista Luke Lorentzen segue la meticolosa costruzione di una barca a vela di diciassette metri, immergendoci nelle vite di questi uomini e nella loro comunità profondamente unita.
Fuori Concorso - Non Fiction, Life of Jorge Luis Borges (Part II) e (Part III) di Mariano Llinás
Ancora Fuori Concorso c'è il film Non Fiction Life of Jorge Luis Borges (Part II) e (Part III) di Mariano Llinás.
Una biografia di Jorge Luis Borges costruita a partire da un’approfondita ricognizione delle carte che ha lasciato, dei libri che ha letto e dei luoghi che ha attraversato.
Fuori Concorso - Fiction, No Paradise If You Are Killed by a Woman di Halkawt Mustafa
Sempre Fuori Concorso c'è il film Fiction No Paradise If You Are Killed by a Woman di Halkawt Mustafa.
Vyan, una cecchina curda, è sopravvissuta alla guerra reprimendo le proprie emozioni. Quando scopre che la sorella minore, creduta morta nell’assalto dell’ISIS del 2014, potrebbe essere ancora viva a Mosul, torna in una città segnata dalla morte e dalla distruzione. La sua ricerca si trasforma in una missione di salvataggio, ma anche in un doloroso confronto con il trauma che per anni ha tentato di seppellire.
Fuori Concorso - Fiction, Arrested Memory di Sabu
Fuori Concorso c'è invece il film Fiction Arrested Memory di Sabu.
Lee è un ispettore di punta della polizia di Taipei. Dopo aver perso la sua squadra nel corso di un’indagine, è tormentato dal senso di colpa e finisce per essere trasferito in una stazione di polizia di campagna. Traumatizzato dall’accaduto, Lee sviluppa un’amnesia, che è deciso a mantenere segreta. Ben presto gli viene affidato un nuovo caso: il rapimento del figlio di un influente uomo d’affari giapponese. Mentre la sua memoria continua a svanire, Lee può fare affidamento solo sul proprio istinto che, contro ogni previsione, lo condurrà ai criminali.
Susan Sarandon, i film permettono di scardinare gli stereotipi
"La narrativa è completamente cambiata in termini di rilevanza storica della Palestina e dei legami tra i sionisti, l'America e la nostra politica. Questa è stata una grande rivelazione per molte persone", ha detto Susan Sarandon a Venezia in occasione della presentazione del film in Concorso The Echo Chamber di Andrea Pallaoro."La questione del genocidio in Palestina non si deciderà al Festival di Venezia, ma per me tutti i film sono politici, perché sfidano o rafforzano lo status quo. Ci sono molti film e documentari realizzati da registi palestinesi, per lo più donne che hanno svolto un ruolo enorme nell'educare le persone su un argomento che, specialmente negli Stati Uniti, in pochi conoscevano e capivano. Raccontare storie e dare la possibilità di empatizzare con una persona o una cultura che non ti aspetteresti è un miracolo. Il cinema permette di scardinare gli stereotipi: per anni in America nei film ogni dottore doveva essere bianco e ogni persona di colore era un tossicodipendente; ora abbiamo l'opportunità di sfidare queste immagini e raccontare storie diverse".
Sull'importanza della kermesse cinematografica, Sarandon ha sottolineato come i festival siano "fondamentali, perché danno l'opportunità di vedere opere che normalmente non vedremmo e aiutano le pellicole più piccole a trovare una distribuzione. È un'ottima scusa per il mondo del cinema per uscire dalla bolla degli Stati Uniti, dove a causa dei multiplex sono quasi scomparse le piccole sale indipendenti".
L'attrice è infine intervenuta in difesa del collega Mark Ruffalo, recentemente bersaglio di critiche per le sue parole contro la fusione tra Warner Bros e Paramount: "È una persona favolosa. Lo hanno attaccato per sviare l'attenzione dalle informazioni che ha diffuso sui potenziali danni di una fusione aziendale, spostandola sulla questione dell'antisemitismo. Questa parola è ormai abusata. Non si può continuare a invocare l'antisemitismo per qualsiasi cosa; è orribile perché l'antisemitismo esiste davvero, ma quando si lancia questa accusa per ragioni ridicole, la si indebolisce profondamente. Mark starà bene. Io starò bene. Tutti staranno bene", ha concluso.
L'estranea, il trailer del film di Paolo Strippoli
Nel film L'estranea di Paolo Strippoli, una donna si presenta all’improvviso a casa della propria figlia per raccontarle la verità sulla loro famiglia, segnata da un patto stretto molti anni prima con un’estranea. Un segreto custodito a lungo che ora torna a reclamare il suo prezzo.
L'estranea, il trailer del film di Strippoli in concorso a VeneziaVai al contenuto
Concorso, L'estranea di Paolo Strippoli
Sempre in Concorso c’è anche il film italiano L’estranea (IL TRAILER)di Paolo Strippoli e con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi.
©Getty
Red carpet Festival di Venezia, da Ricky Martin a Susan Sarandon
Domenica dedicata agli autori a Venezia - tra gli altri, Wenders, Besson, Archibugi - con la parte glamour affidata alle stelle delle pellicole in Concorso, tra cui spicca 'The Echo Chamber' con Susan Sarandon, Alicia Wikander e Luca Marinelli. Aprono le sfilate sotto i riflettori i protagonisti di 'Possibile Love'. Ricky Martin è chic in Tom Ford. Scarano, elegantissima, fa un gesto potente. Gli ospiti del Filming Italy Venice Award aggiungono fascino alla serata A cura di Vittoria Romagnuolo
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