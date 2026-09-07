Introduzione
È Possible Love (Ga-neung-han Sa-rang) il nuovo film di Lee Chang-dong, presentato in concorso all’83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.
Il regista sudcoreano torna al cinema con un dramma di 164 minuti che mette al centro due coppie sposate e l’intreccio delle loro vite. La pellicola nasce da una riflessione sul lavoro, sul capitale, sulla libertà e sull’amore e prende spunto da una vicenda che ha profondamente segnato la società sudcoreana. Il film è stato presentato al Lido il 5 settembre 2026 e sarà distribuito prossimamente da Netflix, sbarcando sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 6 novembre 2026.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Possible Love, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Il film Possible Love racconta la storia di Ho-seok, un operaio licenziato da poco e attraversa un momento di disperazione. Al suo fianco c’è la moglie Mi-ok, ottimista di natura. I due accettano di diventare i "soggetti" del film che Ye-ji, una documentarista, vuole realizzare sulle lotte sindacali.
Per girare il documentario, Ye-ji entra sempre più nella loro vita, coinvolgendo anche il marito Sang-woo, un facoltoso imprenditore. L'incontro tra i quattro porta alla sovrapposizione di mondi diversi e fa emergere differenze, desideri e fragilità all'interno dei due matrimoni.
Il cast
Nel cast del film Possible Love ci sono quattro interpreti principali. Jeon Do-yeon interpreta Mi-ok, mentre Sol Kyung-gu veste i panni di Ho-seok. Jo In-sung è Sang-woo e Cho Yeo-jeong interpreta Ye-ji. I quattro personaggi costituiscono il centro della storia e delle relazioni che si sviluppano tra le due coppie.
Il regista
A dirigere Possible Love è Lee Chang-dong, che ha anche co-scritto e co-prodotto il film. La sceneggiatura è firmata dal regista insieme a Oh Jung-mi. Per Lee, il progetto ha richiesto un lungo periodo di elaborazione: il film è infatti rimasto in cantiere per più di dieci anni.
Un film nato da una vicenda reale
Il film Possible Love è ispirato al licenziamento in blocco di 2.646 operai della SsangYong Motor Company nel 2009, pari al 37% dell'intera forza lavoro dell'azienda.
La vicenda portò a un'occupazione della fabbrica durata 77 giorni da parte dei sindacati e terminata con l'intervento della celere. Il caso fu seguito negli anni da procedimenti legali e da conseguenze drammatiche.
Perché Lee Chang-dong ha aspettato dieci anni
Il regista di Possible Love ha spiegato di aver esitato a lungo prima di trasformare quella vicenda in un film di finzione. Lee non riteneva di poter raccontare quegli eventi con il "rispetto e l'autenticità" necessari.
Ha quindi modificato l'impostazione del progetto, scegliendo di non concentrarsi soltanto sulla classe operaia ma di raccontare la storia attraverso due coppie contrapposte.
Il tema della libertà
Nel commento al film Possible Love, Lee Chang-dong riflette sul rapporto tra lavoro, capitale e libertà. Secondo il regista, anche se diverse forze contribuiscono a plasmare le nostre vite, è ancora possibile aspirare alla libertà. Ed è proprio questo desiderio, nella sua visione, a poter diventare una forma d'amore.
"Prima di iniziare un film, devo essere certo del suo significato: per me, per il pubblico e per il cinema stesso. È per questo che Ga-neung-han Sa-rang ha richiesto così tanto tempo. Quando un licenziamento di massa e la violenta repressione di uno sciopero hanno scosso la società coreana, ho sentito il bisogno di reagire", ha spiegato Lee Chang-dong, come riporta il sito della Biennale di Venezia. "Ho esitato, chiedendomi se fosse giusto trasformare quegli eventi in un film di finzione. Per quanto il lavoro, il capitale e altre forze plasmino le nostre vite, credo che possiamo ancora aspirare alla libertà: un desiderio che, forse, è già una forma d’amore. Volevo fare un film su quel desiderio. E, più ancora, sull’amore che incontriamo nella vita e sull’amore che, alla fine, non possiamo fare a meno di dare".
Il tema dell'amore
L'amore è al centro della riflessione del regista. Lee racconta di aver voluto realizzare, con il suo Possible Love, un film sul desiderio e, ancora di più, sull'amore che incontriamo nella vita e su quello che alla fine non possiamo fare a meno di dare. "Prima di iniziare un film, devo essere certo del suo significato: per me, per il pubblico e per il cinema stesso", ha spiegato il cineasta, come riportato dal sito ufficiale della Biennale di Venezia. "È per questo che Ga-neung-han Sa-rang ha richiesto così tanto tempo. Quando un licenziamento di massa e la violenta repressione di uno sciopero hanno scosso la società coreana, ho sentito il bisogno di reagire. Ho esitato, chiedendomi se fosse giusto trasformare quegli eventi in un film di finzione. Per quanto il lavoro, il capitale e altre forze plasmino le nostre vite, credo che possiamo ancora aspirare alla libertà: un desiderio che, forse, è già una forma d’amore. Volevo fare un film su quel desiderio. E, più ancora, sull’amore che incontriamo nella vita e sull’amore che, alla fine, non possiamo fare a meno di dare".
Le relazioni tra i quattro protagonisti diventano così il terreno attraverso cui esplorare sentimenti e desideri.
La produzione
Possible Love è stato realizzato per Netflix, che ha garantito a Lee Chang-dong completa libertà creativa. La produzione è firmata da Pinehouse Film, Anonymous Content e NOWFILM.
Tra i produttori figurano Lee Joon-dong, Lee Chang-dong, David Levine e Chadwick Prichard, mentre Nick Shumaker e Maciej Musiał sono produttori esecutivi.
La squadra tecnica
La fotografia del film Possible Love è firmata da Kim Ji-yong e il montaggio da Kim Da-won. La scenografia è di Jang Min-woo, i costumi sono di Yi Choong-yun e le musiche di Jung Jae-il.
Il suono è curato da Lee Seung-chul e Han Myung-hwan, mentre il makeup è firmato da Hwang Hyun-kyu e Kim Jung-ja.
Venezia 2026
Possible Love è stato presentato il 5 settembre 2026 all'83ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia ed è in concorso per il Leone d'oro.
Il film è inoltre inserito nel programma ufficiale della Mostra per il 7 settembre alle 14 al PalaBiennale.
La distribuzione
Il film Possible Love arriverà nelle sale cinematografiche sudcoreane dal 22 settembre 2026. Negli Stati Uniti sarà distribuito in modalità limitata dal 23 ottobre. Successivamente arriverà su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio di streaming è disponibile (Italia compresa), a partire dal 6 novembre 2026.
Il trailer di Possible Love (che trovate nel video in alto, in testa a questo articolo) è stato diffuso online il 26 agosto 2026, pochi giorni prima della presentazione del film alla Mostra del Cinema di Venezia.
La corsa agli Oscar
Possible Love è stato scelto come proposta della Corea del Sud per l'Oscar al miglior film straniero 2027. Il film arriva così al Lido anche con una candidatura nazionale già legata alla prossima stagione degli Academy Awards.