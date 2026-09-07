Nel commento al film Possible Love, Lee Chang-dong riflette sul rapporto tra lavoro, capitale e libertà. Secondo il regista, anche se diverse forze contribuiscono a plasmare le nostre vite, è ancora possibile aspirare alla libertà. Ed è proprio questo desiderio, nella sua visione, a poter diventare una forma d'amore.

"Prima di iniziare un film, devo essere certo del suo significato: per me, per il pubblico e per il cinema stesso. È per questo che Ga-neung-han Sa-rang ha richiesto così tanto tempo. Quando un licenziamento di massa e la violenta repressione di uno sciopero hanno scosso la società coreana, ho sentito il bisogno di reagire", ha spiegato Lee Chang-dong, come riporta il sito della Biennale di Venezia. "Ho esitato, chiedendomi se fosse giusto trasformare quegli eventi in un film di finzione. Per quanto il lavoro, il capitale e altre forze plasmino le nostre vite, credo che possiamo ancora aspirare alla libertà: un desiderio che, forse, è già una forma d’amore. Volevo fare un film su quel desiderio. E, più ancora, sull’amore che incontriamo nella vita e sull’amore che, alla fine, non possiamo fare a meno di dare".