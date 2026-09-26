Dylan Dog, 40 anni tra fumetti e cinema: da Sclavi a Rupert Everett

Era il 26 settembre 1986 quando l’Indagatore dell’Incubo sbarcò per la prima volta in edicola per Sergio Bonelli Editore con L’alba dei morti viventi, scritto da Sclavi, disegnato da Angelo Stano e con la copertina di Claudio Villa.

Già il titolo era una dichiarazione di poetica, giacché strizzava l’occhio al Dawn of the Dead di George A. Romero, da noi ribattezzato Zombi. Il resto è mitologia pop, e conviene dargli del tu.

Sei un ex poliziotto di Scotland Yard, abiti al 7 di Craven Road, a Londra, e il tuo campanello urla invece di suonare. Ti tormenti con Il trillo del diavolo di Tartini al clarinetto (Sherlock Holmes aveva il violino, ognuno ha le sue ossessioni), non finisci mai il modellino di galeone, guidi un maggiolone cabriolet bianco targato DYD 666 e da quarant’anni indossi camicia rossa, giacca nera, jeans e Clarks, incurante del meteo. L’ombrello, sostieni, è un’invenzione inutile, specie quando non piove.

Ti innamori di ogni cliente, e quasi sempre la perdi. Accanto a te Groucho, sosia del più irriverente dei fratelli Marx, dispensatore di barzellette che nessuno ha chiesto, nemmeno davanti a uno zombi.

Una serie che da allora ha raccolto milioni di lettori, tant’è che nel giugno del 1992 il n. 69, Caccia alle streghe, superò il mezzo milione di copie e scavalcò per qualche tempo perfino l’intoccabile Tex. A Umberto Eco si attribuisce una frase diventata proverbiale: poter leggere la Bibbia, Omero e Dylan Dog per giorni e giorni senza annoiarsi. Iperbole semiotica, forse, ma rende l’idea.

In questi quarant’anni, del resto, Dylan Dog ha attraversato l’orrore senza mai negarlo, scegliendo invece di osservarlo, interrogarlo e raccontarlo. Perché i mostri, da Sclavi in poi, hanno smesso di nascondersi sotto il letto e hanno cominciato a sedersi a tavola con noi, magari con il tovagliolo annodato al collo e l’aria del vicino perbene.