Festa del Cinema di Roma 2025, il programma della ventunesima edizione

Se il concorso è il laboratorio, Grand Public è la vetrina. Qui c’è il titolo che più di ogni altro promette di far parlare: Klara and the Sun di Taika Waititi, dal romanzo del Nobel Kazuo Ishiguro, con Jenna Ortega nel ruolo di un’Amica Artificiale, accanto ad Amy Adams e Steve Buscemi.

Julianne Moore e Paul Giamatti sono i protagonisti di The Debut, terza regia di Jesse Eisenberg; Helen Mirren si trasforma in Patricia Highsmith in A Talent for Murder di Anton Corbijn; Andrew Scott e Olivia Colman guidano Elsinore di Simon Stone, storia vera di Ian Charleson, l’attore che nel 1989 affrontò Amleto al National Theatre subentrando a Daniel Day-Lewis mentre l’AIDS lo consumava.

Nel cinquantesimo anniversario di Rocky, Peter Farrelly racconta con I Play Rocky come Sylvester Stallone impose sé stesso nel ruolo che lo rese una star. E poi Jean-Pierre Jeunet con Changer l’eau des fleurs dal bestseller di Valérie Perrin, Fatih Akin con il mélo in bianco e nero Geister (Ghost Song), Eric Toledano e Olivier Nakache con Juste une illusion, Bille August con Me, You dal romanzo di Erri De Luca, Whalefall di Brian Duffield con Josh Brolin.

Robusta la pattuglia italiana: Je so’ pazzo di Nicola Prosatore, con Massimiliano Caiazzo nei panni di Pino Daniele; Noi, un po’ meglio di Daniele Luchetti con Elio Germano e Maria Chiara Giannetta; Le rose di Marrakech di Ginevra Elkann con Fanny Ardant; È andata così di Gianni Zanasi; Il ministero dell’amore di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo con Pif e Corrado Guzzanti; La sera a Roma di Enrico Vanzina; Il profilo dell’altra di Francesco Bruni; Desiderio di Michela Cescon; L’ora di tutti di Stefania Rocca; Un tranquillo funerale di famiglia di Massimiliano Bruno.

In coproduzione con Alice nella città arriva Se domani non torno di Paola Randi, con Filippo Timi nel ruolo di Gino Cecchettin: il racconto di una famiglia travolta dalla scomparsa di Giulia, l’11 novembre 2023.