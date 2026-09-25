Tra gli altri grandi universi seriali presenti all’Area Movie ci sarà Disney+ con Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Per la prima volta arriveranno al festival i protagonisti Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri, insieme al co-creatore e produttore esecutivo Jonathan E. Steinberg e al produttore esecutivo Dan Shotz.

Durante il panel saranno mostrate in anteprima alcune clip della terza stagione, attesa su Disney+ dal 20 novembre.

Dal Campo Mezzosangue a Hogwarts il passo, almeno a Lucca, è breve. HBO Max dedicherà infatti un intero padiglione alla nuova serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale, in arrivo a Natale 2026. Installazioni, photo opportunity ed elementi ispirati alla serie accompagneranno il pubblico nel ritorno televisivo a Hogwarts.

Per gli appassionati di animazione ci sarà anche Adventure Time: Missioni Leggendarie, la nuova serie ambientata nella Terra di Ooo, con Finn, Jake e gli altri personaggi più amati. Tra le iniziative previste, una caccia al tesoro, un photocall immersivo e la presenza dello showrunner Nate Cash, protagonista di talk, screening e sessioni di firmacopie.