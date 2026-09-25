Introduzione
Sky porta a Lucca Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, con Sydney Sibilia, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli e l’anteprima del quinto episodio. Ma il programma Movie di Lucca Comics & Games 2026 attraversa cinema, serie TV, anime e horror: tra gli ospiti Hirokazu Kore-eda e Frank Miller, mentre sullo schermo arrivano Percy Jackson, Dexter, Godzilla, Fast & Furious, Hunger Games e numerose anteprime. Dal 28 ottobre al 1° novembre, cinque giorni tra proiezioni, incontri ed esperienze immersive
Quello che devi sapere
Sessant’anni di Lucca Comics & Games, lo schermo invade la città
A Lucca lo schermo non resta mai soltanto uno schermo. Esce dalle sale, invade le piazze, occupa i palazzi e trasforma il centro storico in una geografia dell’immaginario. Nell’anno del sessantesimo anniversario di Lucca Comics & Games, l’Area Movie, curata da QMI, torna dal 28 ottobre al 1° novembre con un programma che mescola cinema e serialità, animazione e horror, autori di culto e franchise globali, proiezioni speciali, panel ed esperienze immersive.
Tra i protagonisti dell’edizione c’è Sky, che porta a Lucca la seconda stagione della serie Sky Original Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, nuovo capitolo del racconto firmato da Sydney Sibilia dopo Hanno ucciso l’Uomo Ragno.
Sky porta a Lucca Nord Sud Ovest Est e la storia degli 883
La storia ricomincia dal 1993. Max Pezzali e Mauro Repetto sono ormai sulla cresta dell’onda e il secondo album degli 883, Nord sud ovest est, accompagna quella trasformazione vertiginosa che porta due ragazzi di Pavia a diventare uno dei fenomeni musicali più riconoscibili degli anni Novanta.
La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, prodotta da Sky Studios e Groenlandia, debutta il 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.
A Lucca l’appuntamento è fissato per venerdì 30 ottobre, quando il creatore e regista Sydney Sibilia incontrerà il pubblico insieme ai protagonisti Elia Nuzzolo, interprete di Max Pezzali, e Matteo Oscar Giuggioli, nei panni di Mauro Repetto. Nell’occasione sarà proiettato in anteprima il quinto episodio della nuova stagione. Ma la serie uscirà anche dallo schermo: nel centro di Lucca, in Piazza San Francesco, Sky allestirà infatti uno spazio interamente dedicato all’universo degli 883. Una casa temporanea per una storia in cui provincia, amicizia, successo e musica continuano a mescolarsi, mentre il sogno di Max e Mauro comincia inevitabilmente a cambiare forma.
Percy Jackson arriva a Lucca, mentre Harry Potter torna a Hogwarts
Tra gli altri grandi universi seriali presenti all’Area Movie ci sarà Disney+ con Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Per la prima volta arriveranno al festival i protagonisti Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri, insieme al co-creatore e produttore esecutivo Jonathan E. Steinberg e al produttore esecutivo Dan Shotz.
Durante il panel saranno mostrate in anteprima alcune clip della terza stagione, attesa su Disney+ dal 20 novembre.
Dal Campo Mezzosangue a Hogwarts il passo, almeno a Lucca, è breve. HBO Max dedicherà infatti un intero padiglione alla nuova serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale, in arrivo a Natale 2026. Installazioni, photo opportunity ed elementi ispirati alla serie accompagneranno il pubblico nel ritorno televisivo a Hogwarts.
Per gli appassionati di animazione ci sarà anche Adventure Time: Missioni Leggendarie, la nuova serie ambientata nella Terra di Ooo, con Finn, Jake e gli altri personaggi più amati. Tra le iniziative previste, una caccia al tesoro, un photocall immersivo e la presenza dello showrunner Nate Cash, protagonista di talk, screening e sessioni di firmacopie.
Dexter celebra vent’anni
Lucca diventerà anche terreno di caccia per Dexter Morgan. Paramount+ presenterà la seconda stagione di Dexter: Resurrection, in uscita il 30 ottobre, con una proiezione speciale preceduta da un talk.
L’universo del serial killer prenderà inoltre vita nel cuore della città con un padiglione in Piazza Anfiteatro, realizzato per celebrare i vent’anni del franchise e l’arrivo della nuova stagione.
Spazio anche ai più piccoli con un grande gonfiabile di SpongeBob, presente per tutta la durata di Lucca Comics & Games in Piazza Real Collegio, accompagnato da meet & greet con i personaggi in costume.
Netflix sarà invece presente per celebrare il fenomeno globale di KPOP DEMON HUNTERS.
Kore-eda, Shaun e Miyazaki: il cinema di Lucky Red
Particolarmente ricco il programma di Lucky Red, che aprirà l’Area Movie mercoledì 28 ottobre con l’anteprima di Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A., il nuovo film dai creatori di Wallace & Gromit, nelle sale italiane proprio dal 28 ottobre.
L’appuntamento assume un significato particolare nell’anno in cui gli Aardman Studios festeggiano i cinquant’anni. A Lucca arriveranno due figure centrali nella storia dello studio britannico: il co-fondatore Peter Lord e il co-regista Matthew Walker, che accompagneranno il film in occasione dell’anteprima.
Il 30 ottobre toccherà invece a Look Back, tratto dall’omonimo manga di Tatsuki Fujimoto e diretto da Hirokazu Kore-eda. Il regista giapponese incontrerà il pubblico del festival al termine della proiezione, prima dell’uscita italiana del film, attualmente prevista per il 21 gennaio 2027.
Nel programma anche Kiki – Consegne a domicilio di Hayao Miyazaki, che torna sul grande schermo rimasterizzato in 4K, mentre al Loggiato Pretorio Lucky Red sarà presente con uno stand e con un’intera area dedicata allo Studio Ghibli.
Il Gatto col Cappello arriva sul grande schermo
Warner Bros. Pictures porterà invece a Lucca Il Gatto col Cappello, primo lungometraggio animato di Warner Bros. Pictures Animation, diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja e ispirato all’universo creato da Dr. Seuss.
Il film, atteso nelle sale italiane il 5 novembre, sarà presentato il 31 ottobre da Carloni insieme a Stefano Fresi e Herbert Ballerina, voci italiane del film. Anche il Loggiato Pretorio ospiterà uno spazio dedicato al personaggio.
Anime: One Piece, Gintama, PreCure e Crunchyroll
Non può esserci Lucca senza anime. Crunchyroll torna per il quarto anno consecutivo con un padiglione immersivo di 150 metri quadrati in Piazzale Arrigoni, dedicato ad alcuni dei titoli più amati dal pubblico, tra cui One Piece, Black Clover, The Apothecary Diaries e Firefly Wedding.
Tra gli appuntamenti spicca l’anteprima mondiale dei primi due episodi di Shangri-La Frontier Stagione 3 e l’arrivo per la prima volta ufficiale in Italia del regista cinese Li Haoling, autore di Link Click e To Be Hero X, presente alla manifestazione venerdì 30 e sabato 31 ottobre.
Toei Animation Europe punterà invece su One Piece e PreCure. Il Baluardo Santa Maria ospiterà il rinnovato padiglione dedicato alla saga di Elbaph di One Piece, mentre Star Detective PreCure – The Movie! avrà a Lucca la sua première occidentale venerdì 30 ottobre, con una replica il giorno successivo e la presenza del produttore Hibiki Minagawa.
Dynit presenterà invece in anteprima nazionale Gintama the Movie 2026: Yoshiwara in Fiamme, alla presenza del regista Naoya Ando e del produttore Takashi Maekawa.
Cyberpunk, Hunger Games e Fast & Furious
A dieci giorni dal debutto su Netflix di Cyberpunk: Edgerunners 2, CD PROJEKT RED porterà a Lucca il panel Emotional Damage: How Cyberpunk: Edgerunners 2 Makes You Feel, con lo showrunner Bartosz Sztybor e la produttrice esecutiva Saya Elder, chiamati ad approfondire la serie e il suo universo narrativo.
Per i fan di Panem è invece prevista una proiezione speciale di Hunger Games – L’alba sulla mietitura, nuovo capitolo cinematografico della saga tratta dai romanzi di Suzanne Collins, diretto da Francis Lawrence e atteso nelle sale italiane dal 19 novembre. Un’installazione dedicata occuperà Piazza San Giusto per tutta la manifestazione.
Universal Pictures festeggerà infine i 25 anni di Fast & Furious con una proiezione speciale il 28 ottobre, alla vigilia del ritorno nelle sale del film di Rob Cohen che nel 2001 diede inizio alla saga con Paul Walker e Vin Diesel.
Le Notti Horror: Godzilla, ragni, strade senza fine e Braccio di Ferro
Quando a Lucca cala il buio tornano le Notti Horror di Lucca Comics & Games, appuntamento ormai tradizionale dell’Area Movie, tra anteprime, proiezioni speciali e incontri con autori e ospiti.
Tra i titoli più attesi c’è Godzilla Minus Zero di Takashi Yamazaki, che Plaion Pictures presenterà in anteprima nazionale sabato 31 ottobre al Cinema Astra. Dopo l’Oscar per i migliori effetti visivi conquistato dal capitolo precedente, il regista giapponese torna dietro la macchina da presa per il nuovo film prodotto da TOHO, in arrivo nelle sale italiane il 12 novembre.
I Wonder Pictures proporrà invece il 28 ottobre It Ends, esordio nel lungometraggio di Alexander Ullom, costruito intorno a un viaggio notturno e a una strada apparentemente senza fine, trasformata progressivamente in uno spazio fisico e mentale sempre più perturbante.
Minerva Pictures, insieme a FilmClub Distribuzione e Digital United Studios, porterà quattro titoli: The Nameless Ballad di Federico Zampaglione, presentato insieme alla co-sceneggiatrice Barbara Baraldi; Arachnid – Ragnatela letale, diretto da Ángel Gómez Hernández e interpretato da Matilda Lutz; l’irriverente rilettura horror Popeye’s Revenge e, cambiando completamente registro, Momo di Christian Ditter, nuova trasposizione del romanzo di Michael Ende con Martin Freeman nei panni di Maestro Hora.
Completa il versante più oscuro Hope di Na Hong-jin, horror thriller in cui una misteriosa creatura trasforma una battuta di caccia in un incubo. Nel cast Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell e Cameron Britton. Il film arriverà nelle sale italiane dal 5 novembre distribuito da MUBI.
Zerocalcare e Frank Miller, quando fumetto e cinema si incontrano
Il dialogo fra immagini disegnate e immagini in movimento prosegue con Caro Mondo Crudele, nuovo film di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, diretto da Falsetti. Le sequenze animate nascono dal tratto di Zerocalcare, autore del concept e del character design dei personaggi animati, mentre le musiche originali sono firmate da Giancane. Falsetti, Turbanti e Zerocalcare presenteranno il film a Lucca.
Dal graphic novel di culto di Ratigher nasce invece Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra, opera prima di Pierluca Di Pasquale interpretata da Sara Ciocca e Anita Serafini. La proiezione sarà introdotta dallo stesso Ratigher, autore del fumetto originale e co-sceneggiatore del film insieme al regista.
Uno degli incontri simbolicamente più forti tra cinema e Nona Arte sarà però Frank Miller: American Genius, documentario scritto, prodotto e diretto da Silenn Thomas. Alla proiezione parteciperanno la regista e lo stesso Frank Miller, protagonista di quasi cinquant’anni di storia del fumetto attraverso opere come Daredevil, Batman: The Dark Knight Returns, Batman: Year One e Sin City.
Da RIFT alla Contea Hobbit, fino ai 60 anni di Lucca
Il programma comprende inoltre RIFT – Il futuro è in gioco, docu-game scritto da Claudio Di Biagio e Andrea Gallo e diretto dallo stesso Di Biagio, prodotto da Infinity LAB. Quattro divulgatori attraversano scenari del futuro prossimo affrontando crisi ambientali secondo le regole di un gioco di ruolo, per riportare nel presente strumenti e consapevolezze.
Mediaset Infinity sarà inoltre presente con una “macchina del tempo” dedicata ai contenuti cult del gruppo, all’interno della quale i visitatori potranno mettere alla prova le proprie conoscenze sulla storia del cinema e della televisione.
Il 1° novembre sarà presentato anche La mia anima ha fretta, documentario d’esordio di Giuseppe Contarino dedicato alla storia di Nicolas Gentile, pasticciere, padre e geologo che decide di inseguire il sogno di costruire in Abruzzo una vera Contea Hobbit ispirata all’universo di J.R.R. Tolkien.
E per un festival arrivato al sessantesimo compleanno non poteva mancare uno sguardo alla propria storia. Rai Cultura celebrerà l’anniversario con 60 volte Lucca: L’avventurosa storia di Lucca Comics & Games, speciale scritto e diretto da Enrico Platania, in onda su Rai5 il 27 ottobre in seconda serata e successivamente disponibile su RaiPlay.
Sessant’anni dopo la sua nascita, Lucca continua così a fare quello che le riesce meglio: mettere nello stesso perimetro Godzilla e gli 883, Harry Potter e Frank Miller, Miyazaki e Dexter Morgan. Più che un programma, un piccolo multiverso con le mura rinascimentali intorno.