Introduzione

Arriva al cinema a partire da oggi, giovedì 24 settembre 2026 Una storia, il film che segna il debutto alla regia di Anna Foglietta, presentato nella sezione Orizzonti dell'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Un dramma intimo e familiare che osserva da vicino le fragilità, i silenzi e gli equilibri di una coppia quando una delle certezze attorno alle quali ha costruito la propria vita viene improvvisamente a mancare.

Protagonisti sono Alba Rohrwacher e Guido Caprino, nei panni di Erika e Mauro, una coppia che vive in provincia e conduce un'esistenza apparentemente ordinaria, fatta di abitudini consolidate e piccoli gesti quotidiani. La partenza della figlia Irene, che si trasferisce lontano per studiare, introduce però un cambiamento destinato a modificare la loro routine e a far emergere inquietudini rimaste a lungo sottotraccia.

Nel momento in cui la casa si svuota e i ritmi familiari cambiano, Erika e Mauro si ritrovano così a confrontarsi non soltanto con una nuova fase della loro vita, ma anche con domande personali e sentimenti che avevano forse imparato a mettere da parte. È da questa frattura nella quotidianità che prende forma il racconto di Foglietta, centrato sulla possibilità di guardare nuovamente se stessi e il proprio rapporto con l'altro.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Una storia, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola del video che trovate in alto, in testa a questo articolo.