Una storia, trama e cast del film di Anna Foglietta con Alba Rohrwacher e Guido CaprinoCinema
Introduzione
Arriva al cinema a partire da oggi, giovedì 24 settembre 2026 Una storia, il film che segna il debutto alla regia di Anna Foglietta, presentato nella sezione Orizzonti dell'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Un dramma intimo e familiare che osserva da vicino le fragilità, i silenzi e gli equilibri di una coppia quando una delle certezze attorno alle quali ha costruito la propria vita viene improvvisamente a mancare.
Protagonisti sono Alba Rohrwacher e Guido Caprino, nei panni di Erika e Mauro, una coppia che vive in provincia e conduce un'esistenza apparentemente ordinaria, fatta di abitudini consolidate e piccoli gesti quotidiani. La partenza della figlia Irene, che si trasferisce lontano per studiare, introduce però un cambiamento destinato a modificare la loro routine e a far emergere inquietudini rimaste a lungo sottotraccia.
Nel momento in cui la casa si svuota e i ritmi familiari cambiano, Erika e Mauro si ritrovano così a confrontarsi non soltanto con una nuova fase della loro vita, ma anche con domande personali e sentimenti che avevano forse imparato a mettere da parte. È da questa frattura nella quotidianità che prende forma il racconto di Foglietta, centrato sulla possibilità di guardare nuovamente se stessi e il proprio rapporto con l'altro.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Una storia, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola del video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
LA TRAMA
Scritto da Anna Foglietta, Tania Pedroni e Matteo Ferri, il film Una storia racconta le trasformazioni emotive che possono ridefinire gli equilibri di una famiglia e di una coppia. Come si legge sul sito della Mostra del Cinema di Venezia, “Erika (Alba Rohrwacher) e Mauro (Guido Caprino) vivono in provincia, dentro una quotidianità semplice fatta di abitudini rassicuranti e piccoli gesti. Quando la figlia Irene parte per studiare in un’altra città, la casa si svuota e l’equilibrio su cui la coppia ha costruito la propria esistenza sembra incrinarsi. Erika, che ha sempre abitato il mondo attraverso la cura degli altri, si scopre improvvisamente senza direzione. Mauro, cresciuto nel rigore emotivo di un padre autoritario, tenta a suo modo di reagire riempiendo il vuoto, ma finisce per confrontarsi con una fragilità mai confessata. Nel tempo sospeso che segue riaffiorano ferite lontane e desideri dimenticati. Sarà proprio questa crisi intima e profonda a spingerli a guardarsi davvero e a capire se e come possono trasformare sé stessi e di conseguenza il loro amore”.
LEGGI ANCHE: MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA 2026, LE PAGELLE AI LOOK DEL 7 SETTEMBRE
IL CAST
Il cast del film Una storia di Anna Foglietta include Alba Rohrwacher, Guido Caprino, Elio De Capitani, Duccio Camerini e Ksenia Borzak.
LEGGI ANCHE: MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA 2026, TUTTI I FILM IN CONCORSO
ANNA FOGLIETTA: "L'ANIMA È LA VERA PROTAGONISTA"
“Desideravo realizzare un film di relazione, in cui la vera protagonista fosse l’anima. Un film costruito sull’attesa, sui movimenti minimi e sui rituali quotidiani. Attraverso le crepe interiori dei personaggi volevo far emergere verità e inquietudini silenziose che spesso scegliamo di non nominare, fino a una domanda centrale: sappiamo ancora desiderare?”, si legge nel commento di Anna Foglietta, la regista del film Una storia. “La macchina da presa è diventata uno strumento di ascolto più che di rappresentazione, sostando sui volti e lasciando agli sguardi il compito di raccontare ciò che le parole non riuscivano a dire. Le inquadrature statiche e prive di tagli interni nascono dalla necessità di abitare il tempo emotivo dei personaggi senza imporre risposte. Anche i primi piani non sono mai del tutto centrati: tra noi e loro si frappone un filtro, un velo che rende la loro natura solo parzialmente afferrabile. Ho ricercato insieme agli attori una nudità interiore fragile e dirompente, fondamentale per la storia, perché senza la loro vulnerabilità il cuore del film non avrebbe battuto. È stato un atto d’amore e una richiesta di fiducia. L’ascolto fra tutti sul set, dagli attori ai reparti e alla troupe, ha contribuito a rendere ogni elemento del film unico, coerente e preciso. Ma è stata proprio questa chiarezza del percorso ad accogliere l’imprevisto: è come se il film, nella sua preziosa imprevedibilità, si fosse rivelato davvero”.
LEGGI ANCHE: MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA 2026, I 5 FILM ITALIANI IN CONCORSO
LA PRODUZIONE
Il film Una storia è prodotto da Ht Film, Indigo Film, Tenderstories e Blu One Lab con Rai Cinema, con la partecipazione di Hbo Max. I produttori sono Viola Prestieri, Valeria Golino, Nicola Giuliano, Moreno Zani e Malcom Pagani, mentre Anna Foglietta e Paolo Sopranzetti sono produttori e associati. Il progetto è stato realizzato anche con il contributo della Regione Lazio attraverso Lazio Cinema Lab, nonché con il sostegno del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti per il Cinema e l’Audiovisivo del ministero della Cultura. Andrea Benjamin Manenti ha firmato la fotografia, Riccardo Giannetti il montaggio e Rodrigo D’Erasmo le musiche. Roberto De Angelis ha curato la scenografia, Mariano Tufano i costumi e Alessandro Palmerini il suono.
LEGGI ANCHE: amFAR GALA A VENEZIA, SUL RED CARPET ACHILLE LAURO E PAMELA ANDERSON
IL SOSTEGNO DI IN's MERCATO ALL'INTERNO DI IN's PER LE DONNE
iN's Mercato, che sostiene il cinema italiano e le storie capaci di generare valore sociale e culturale, è partner del film Una storia di Anna Foglietta.
La collaborazione nasce da una visione condivisa: raccontare il femminile con autenticità, mettendo al centro le persone, le relazioni e la forza delle storie quotidiane. Un progetto nel quale iN's si riconosce pienamente, e che rappresenta un'importante occasione per sostenere un'opera dal forte valore umano e culturale. La partnership si inserisce all'interno di iN's per le Donne, il progetto con il quale l’insegna promuove iniziative dedicate alla valorizzazione del ruolo della donna nel mondo del lavoro, nella società e nella cultura. Attraverso questo percorso, iN's sceglie di affiancare realtà e progetti che contribuiscono a diffondere una rappresentazione autentica, inclusiva e contemporanea dell'universo femminile.
Parte delle riprese del film sono state realizzate lo scorso gennaio all'interno del punto vendita iN's di Torvaianica, trasformato per alcuni giorni in uno dei luoghi della narrazione. Un supermercato, spazio della quotidianità e dell'incontro tra le persone, è diventato così parte integrante del racconto cinematografico, confermando la volontà dell'insegna di essere vicina alla vita reale delle comunità che ogni giorno accoglie nei propri negozi.
"Con il progetto iN's per le Donne abbiamo scelto di sostenere iniziative che valorizzano il talento, le storie e il contributo delle donne alla società", ha spiegato Francesca Anna Salmaso, Direttore Marketing&Comunicazione. "Una Storia interpreta pienamente questa visione: è un film che racconta il femminile con sensibilità e autenticità, e siamo orgogliosi di accompagnare il debutto alla regia di Anna Foglietta in un contesto prestigioso come la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia”.
La regista Anna Foglietta ha dichiarato: "Portare la quotidianità sul grande schermo richiede spazi reali e vivi, capaci di raccontare storie ed emozioni arrivando all'anima delle persone senza filtri. Girare all'interno del punto vendita di Torvaianica ci ha permesso di immergere la narrazione in uno scenario autentico, di vita vera. Ringrazio iN's per aver creduto in questo progetto e per il sostegno a un'opera che mette al centro le donne e le loro sfide di ogni giorno".
La collaborazione con il film conferma l'impegno di iN's nel promuovere la cultura come strumento di dialogo e di crescita collettiva, sostenendo progetti capaci di generare riflessione e ispirazione attraverso il linguaggio del cinema.
LEGGI ANCHE: PENÉLOPE CRUZ E JAVIER BARDEM ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA. FOTO