Il racconto non parte dall'immagine devozionale che si è consolidata negli anni, ma dal Carlo di tutti i giorni. La storia lo segue quando ha sei anni, poi a undici e infine a quindici, nel periodo in cui frequenta la prima liceo, alternando passato e presente. Da piccolo, Carlo Acutis mostra già un'inclinazione spirituale insolita per la sua età, che finisce per contagiare chi gli sta vicino. Crescendo diventa un preadolescente sveglio e attratto dal mondo dei computer, fino a trasformarsi in un ragazzo che non rinuncia a nulla della vita dei coetanei: va a scuola, passa il tempo con gli amici, gioca a pallone, suona il sassofono e fa catechismo ai più piccoli, senza trascurare l'impegno con chi vive per strada. Un filo importante della narrazione riguarda il web: Carlo intuisce presto cosa può offrire la rete e decide di sfruttarla per raccontare la fede e trasmettere qualcosa di buono. L'ultima parte è dedicata alla malattia, una forma acuta di leucemia che lo porta via in pochi giorni. Tra le sequenze più dure c'è il dialogo in ospedale con la madre, che Carrino ha descritto così: "Quando Carlo dice alla mamma che non uscirà da lì, è un momento molto toccante".