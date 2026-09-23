Introduzione

È ambientato negli anni più difficili della Grande Depressione The Weight, il nuovo film diretto da Padraic McKinley con Ethan Hawke e Russell Crowe tra i protagonisti.

Uscito nelle sale cinematografiche italiane il 18 settembre 2026, si tratta di un dramma che mette al centro una storia di sopravvivenza, legami familiari e disperazione. Protagonista è un veterano di guerra che, in un'America segnata dalla crisi economica e dalla povertà, si trova davanti alla necessità di trovare una soluzione per salvare ciò che resta della propria famiglia. Per farlo accetta un incarico che lo porterà ad affrontare un lungo e pericoloso viaggio attraverso oltre cento miglia di natura selvaggia, con una fortuna in oro da trasportare.

Il film costruisce così il proprio racconto intorno a una traversata estrema, trasformando il paesaggio e le difficoltà del percorso in parte integrante della vicenda. Al centro rimane però la dimensione umana del protagonista, costretto a mettere in gioco tutto ciò che ha per cercare una possibilità di futuro in un periodo storico in cui la crisi economica rende ogni scelta ancora più drammatica.

Nel cast di The Weight figurano Ethan Hawke e Russell Crowe, due divi di Hollywood che affiancano Lucas Lynggaard Tønnesen, Sam Hazeldine e Julia Jones. La sceneggiatura è firmata da Matthew Booi, Leo Scherman e Matthew Chapman, mentre la regia è di McKinley. Il risultato è un dramma ambientato in un'epoca di profonda difficoltà sociale, costruito attorno a un viaggio che diventa anche una prova personale e a una domanda fondamentale: quanto si è disposti a rischiare quando in gioco c'è la propria famiglia?

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film The Weight, dalla trama al cast passando per il trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo).