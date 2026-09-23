The Weight, trama e cast del nuovo thriller con Ethan Hawke e Russell CroweCinema
Introduzione
È ambientato negli anni più difficili della Grande Depressione The Weight, il nuovo film diretto da Padraic McKinley con Ethan Hawke e Russell Crowe tra i protagonisti.
Uscito nelle sale cinematografiche italiane il 18 settembre 2026, si tratta di un dramma che mette al centro una storia di sopravvivenza, legami familiari e disperazione. Protagonista è un veterano di guerra che, in un'America segnata dalla crisi economica e dalla povertà, si trova davanti alla necessità di trovare una soluzione per salvare ciò che resta della propria famiglia. Per farlo accetta un incarico che lo porterà ad affrontare un lungo e pericoloso viaggio attraverso oltre cento miglia di natura selvaggia, con una fortuna in oro da trasportare.
Il film costruisce così il proprio racconto intorno a una traversata estrema, trasformando il paesaggio e le difficoltà del percorso in parte integrante della vicenda. Al centro rimane però la dimensione umana del protagonista, costretto a mettere in gioco tutto ciò che ha per cercare una possibilità di futuro in un periodo storico in cui la crisi economica rende ogni scelta ancora più drammatica.
Nel cast di The Weight figurano Ethan Hawke e Russell Crowe, due divi di Hollywood che affiancano Lucas Lynggaard Tønnesen, Sam Hazeldine e Julia Jones. La sceneggiatura è firmata da Matthew Booi, Leo Scherman e Matthew Chapman, mentre la regia è di McKinley. Il risultato è un dramma ambientato in un'epoca di profonda difficoltà sociale, costruito attorno a un viaggio che diventa anche una prova personale e a una domanda fondamentale: quanto si è disposti a rischiare quando in gioco c'è la propria famiglia?
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film The Weight, dalla trama al cast passando per il trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo).
Quello che devi sapere
La trama di The Weight
Al centro della storia del film The Weight c'è un veterano di guerra che cerca di salvare ciò che resta della propria famiglia in un'epoca segnata dalla povertà e dall'incertezza. Per riuscire a farlo accetta un incarico estremamente rischioso: trasportare una fortuna in oro attraverso oltre cento miglia di natura selvaggia.
Quello che nasce come un lavoro necessario per procurarsi il denaro di cui ha bisogno si trasforma così in un viaggio difficile e pericoloso. Lontano dalla civiltà e immerso in un ambiente ostile, l'uomo deve affrontare una sfida nella quale la sopravvivenza diventa una questione quotidiana.
Il viaggio diventa progressivamente anche un confronto con il peso delle proprie scelte e con le conseguenze di un'impresa dalla quale potrebbe dipendere il futuro della sua famiglia.
Il cast
A interpretare uno dei ruoli principali del film The Weight è Lucas Lynggaard Tønnesen, affiancato da Sam Hazeldine. Nel cast trovano spazio anche Ethan Hawke e Russell Crowe, due interpreti di primo piano del cinema internazionale, insieme a Julia Jones.
La presenza dei due attori contribuisce a costruire un cast internazionale per un dramma ambientato in uno dei periodi più difficili della storia economica americana.
La regia di Padraic McKinley
La regia di The Weight è affidata a Padraic McKinley, mentre la sceneggiatura è firmata da Matthew Booi, Leo Scherman e Matthew Chapman.
La pellicola utilizza il viaggio attraverso la natura selvaggia come elemento centrale della narrazione, mettendo il protagonista davanti a una prova estrema. Sullo sfondo della Grande Depressione, il film intreccia la dimensione personale della vicenda con temi come la sopravvivenza, il legame familiare e la necessità di rischiare tutto per cercare una possibilità di futuro.