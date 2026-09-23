John Coltrane, 100 anni fa il jazz incontrava l’infinito

L’infanzia di John è segnata dal sacro e dal lutto. Entrambi i nonni sono pastori della African Methodist Episcopal Zion Church e il ragazzino cresce tra inni e sermoni a High Point, dove suona il clarinetto e il corno contralto in una banda cittadina, prima di innamorarsi del sassofono, sedotto da Lester Young e Johnny Hodges.

Poi, a partire dal dicembre 1938, nel giro di pochi mesi muoiono il padre, una zia e i nonni. A crescerlo resteranno soprattutto la madre, la zia Bettie e la cugina Mary Lyerly.

Nel giugno 1943, appena diplomato, si trasferisce con la famiglia a Philadelphia e trova lavoro in una raffineria di zucchero. Pare l’incipit di un romanzo di formazione dickensiano. Ma per il diciassettesimo compleanno la madre gli regala il primo sax, un contralto. Tra il 1944 e il 1945 prende lezioni alla Ornstein School of Music e il suo primo ingaggio da professionista (ironia della sorte, per chi scrive di pellicole e distillati) è in un “cocktail lounge trio” con pianoforte e chitarra.

Il 5 giugno 1945 arriva l’epifania: ascolta dal vivo Charlie Parker. Anni dopo, sulle pagine di DownBeat, ricorderà che Bird lo aveva colpito dritto in mezzo agli occhi.

Il 6 agosto 1945, lo stesso giorno in cui la prima bomba atomica cade su Hiroshima, Coltrane si arruola in Marina per evitare la chiamata dell’Esercito. Spedito a Pearl Harbor, entra nei Melody Masters, la swing band della base, una formazione di soli bianchi: per non allarmare gli ufficiali viene considerato un semplice ospite. Quando non suona, lavora in cucina e monta la guardia.

Il 13 luglio 1946, alle Hawaii, incide le sue prime note, in una session informale con altri marinai. Insomma, la rivoluzione del jazz moderno comincia in divisa, tra una corvée e l’altra