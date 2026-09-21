Stasera la finale di Miss Italia 2026, chi sono le 16 finaliste

Introduzione
Lunedì 21 settembre, il Castello di Santa Severa farà da cornice all'incoronazione della nuova Miss Italia. A contendersi la corona dell'ottantesima edizione saranno sedici ragazze, una in più rispetto alle quindici inizialmente previste: la platea si è allargata all'ultimo, al termine della giornata dell'Academy dedicata alla recitazione con Fioretta Mari. La diretta parte alle 21 su San Marino RTV (canale 550) e su RaiPlay, con la conduzione di Giulia Salemi. Ecco chi sono le finaliste
Quello che devi sapere
La nuova edizione
C'è un'Italia intera sul palco affacciato sul mare di Santa Severa. Studentesse e lavoratrici, atlete e aspiranti attrici, ragazze appena maggiorenni e venticinquenni già dentro il mondo del lavoro: l'edizione 2026 di Miss Italia mette in fila storie molto diverse tra loro, tenute insieme dallo stesso sogno. La geografia della finale racconta un baricentro spostato verso il centro-nord: Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna portano tre concorrenti ciascuna, il Piemonte due, mentre Calabria, Campania, Liguria, Trentino-Alto Adige e Veneto sono rappresentate da una sola finalista. Restano invece a bocca asciutta regioni con una lunga tradizione nel concorso, a partire dalle Marche. La serata, intitolata La notte della rivelazione, ripercorre le tappe dell'Academy prima di arrivare al momento più atteso: la proclamazione.
Sara Genova, Miss Calabria
Vent'anni, di Corigliano-Rossano, Sara Genova è studentessa di un liceo scientifico a indirizzo sportivo e pallavolista in Serie B, un percorso che le ha insegnato a gestire pressione e imprevisti. Punta tutto su spontaneità e autenticità e non nasconde il suo obiettivo: diventare attrice, con Miss Italia come possibile trampolino.
Alexandra Di Gennaro, Miss Miluna Campania
Diciannove anni, napoletana, Alexandra Di Gennaro studia Economia e lavora come modella e hostess per eventi, coltivando l'interesse per moda, cinema e spettacolo. Arriva alla finale con una fascia in più appena conquistata: alla vigilia dell'ultimo atto si è aggiudicata all'Academy il titolo nazionale di Miss Sport Givova.
Camilla Breda, Miss Cinema Emilia-Romagna
Diciotto anni, nata a Bergamo ma di casa a Milano Marittima, Camilla Breda è tra le più giovani del gruppo. Ha da poco concluso il liceo scientifico e ha alle spalle un anno all'accademia di recitazione "La casa dell'Attore" di Roma: una formazione che pesa, visto che proprio la prova di recitazione ha fatto da spartiacque nell'ultima selezione.
Sara Sciacca, Miss Eleganza Emilia-Romagna
Ventidue anni, piacentina. Dopo il diploma in servizi commerciali Sara Sciacca ha cominciato a lavorare in una concessionaria automobilistica: un profilo più adulto e già proiettato verso il mondo del lavoro.
Marta Bunda, Miss Emilia
Venticinque anni, nata e cresciuta a Imola, Marta Bunda è diplomata in ragioneria, è laureanda in Lingue e Mercati e lavora come receptionist per una multinazionale: è la più grande del terzetto emiliano-romagnolo e una delle storie più "professionali" dell'intera finale.
Michela Meli, Miss Lazio
Ventuno anni, di Roma, laureanda in Scienze della nutrizione. Michela Meli si allena tra Hyrox, danza heels e sala pesi e realizza contenuti social per un negozio di abbigliamento. Il suo obiettivo professionale ruota attorno al legame tra alimentazione, benessere e consapevolezza.
Maria Rachele Italiani, Miss Sport Givova Lazio
Diciotto anni, reatina, studentessa del liceo delle scienze umane. Maria Rachele Italiani pratica ginnastica ritmica a livello agonistico da quando ne aveva nove, con esperienze nazionali, internazionali e in Serie A: porta a Santa Severa una disciplina sportiva costruita in anni di gare.
Cecilia Musitano, Prima Miss dell'Anno
Diciott'anni, nata a Milano e cresciuta a Roma, Cecilia Musitano è all'ultimo anno di liceo classico. La sua è una storia di famiglia: è nipote di Layla e Alba Rigazzi, le due sorelle elette Miss Italia negli anni Sessanta. Ha nuotato a livello agonistico per sette anni fino a un infortunio, studia pianoforte da nove e canto da due. Accede direttamente alla finale con il titolo che riapre i battenti dopo lo stop pandemico.
Sarah Rizea, Miss Liguria
Classe 2007, nata a Moncalieri e savonese d'adozione, Sarah Rizea è una nuotatrice artistica delle Fiamme Oro. In vasca ha già un palmarès di rilievo: argento agli Europei di Belgrado 2024 nel duo misto tecnico, bronzo ai Mondiali giovanili di Lima e diversi podi in Coppa del Mondo.
Francesca Longobardi, Miss Piemonte
Ventuno anni, di Grugliasco, Francesca Longobardi ha aggiunto alla corona regionale anche la fascia di Miss Eleganza. Di lei si sottolinea soprattutto l'empatia; il lavoro da babysitter le ha insegnato pazienza e senso di responsabilità, mentre la palestra è il suo spazio di disciplina.
Nicole Medini, Miss Sport Givova Piemonte e Valle d'Aosta
Diciotto anni, di Carmagnola, erede di una storica famiglia circense: Nicole Medini è cresciuta tra hula-hoop e trapezio, e ha fatto della pista la sua prima scuola. Frequenta un liceo a indirizzo moda, unendo l'esperienza dello spettacolo dal vivo a una passione più recente.
Miriam Bongiorni, Miss Toscana
Ventun anni, di Massa. Miriam Bongiorni studia Infermieristica all'Università di Pisa, con tirocinio nelle strutture dell'Asl, e ha alle spalle quattordici anni di ginnastica ritmica agonistica, oggi trasformati in passione per la danza moderna. Ha dedicato il titolo regionale al nonno Mauro, scomparso.
Bianca Minucci, Miss Sorriso Toscana
Aurora Lomi, Miss Granducato
Diciannove anni, di Viareggio, alla vigilia della maturità al liceo delle scienze umane. Capelli rossi e physique da passerella, Aurora Lomi ha già lavorato come modella e coltiva la passione per viaggi, lettura e scrittura; guarda al futuro tra moda, studio e il sogno di diventare hostess.
Giada Signori, Miss Trentino-Alto Adige
Diciotto anni, di Ala, Giada Signori studia all'indirizzo economico-sociale ed è atleta agonista di taekwondo. Della sua personalità colpisce la capacità di restare lucida sotto pressione, ed è ciò che considera il suo vero talento.
Silvia Cervellin, Miss Veneto
Diciannove anni, di Tezze sul Brenta (Vicenza), Silvia Cervellin è diplomata in Amministrazione, finanza e marketing. Pratica danze latino-americane a livello agonistico, con un titolo regionale conquistato nel 2024, e coltiva le passioni per l'equitazione e il make-up, guardando al mondo della comunicazione. All'Academy ha vinto anche la fascia di Miss Cinema, con annessa borsa di studio in accademia.