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Stasera la finale di Miss Italia 2026, chi sono le 16 finaliste

Spettacolo
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Lunedì 21 settembre, il Castello di Santa Severa farà da cornice all'incoronazione della nuova Miss Italia. A contendersi la corona dell'ottantesima edizione saranno sedici ragazze, una in più rispetto alle quindici inizialmente previste: la platea si è allargata all'ultimo, al termine della giornata dell'Academy dedicata alla recitazione con Fioretta Mari. La diretta parte alle 21 su San Marino RTV (canale 550) e su RaiPlay, con la conduzione di Giulia Salemi. Ecco chi sono le finaliste

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Quello che devi sapere

La nuova edizione

C'è un'Italia intera sul palco affacciato sul mare di Santa Severa. Studentesse e lavoratrici, atlete e aspiranti attrici, ragazze appena maggiorenni e venticinquenni già dentro il mondo del lavoro: l'edizione 2026 di Miss Italia mette in fila storie molto diverse tra loro, tenute insieme dallo stesso sogno. La geografia della finale racconta un baricentro spostato verso il centro-nord: Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna portano tre concorrenti ciascuna, il Piemonte due, mentre Calabria, Campania, Liguria, Trentino-Alto Adige e Veneto sono rappresentate da una sola finalista. Restano invece a bocca asciutta regioni con una lunga tradizione nel concorso, a partire dalle Marche. La serata, intitolata La notte della rivelazione, ripercorre le tappe dell'Academy prima di arrivare al momento più atteso: la proclamazione. 

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Sara Genova, Miss Calabria

Vent'anni, di Corigliano-Rossano, Sara Genova è studentessa di un liceo scientifico a indirizzo sportivo e pallavolista in Serie B, un percorso che le ha insegnato a gestire pressione e imprevisti. Punta tutto su spontaneità e autenticità e non nasconde il suo obiettivo: diventare attrice, con Miss Italia come possibile trampolino.

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Alexandra Di Gennaro, Miss Miluna Campania

Diciannove anni, napoletana, Alexandra Di Gennaro studia Economia e lavora come modella e hostess per eventi, coltivando l'interesse per moda, cinema e spettacolo. Arriva alla finale con una fascia in più appena conquistata: alla vigilia dell'ultimo atto si è aggiudicata all'Academy il titolo nazionale di Miss Sport Givova.

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Camilla Breda, Miss Cinema Emilia-Romagna

Diciotto anni, nata a Bergamo ma di casa a Milano Marittima, Camilla Breda è tra le più giovani del gruppo. Ha da poco concluso il liceo scientifico e ha alle spalle un anno all'accademia di recitazione "La casa dell'Attore" di Roma: una formazione che pesa, visto che proprio la prova di recitazione ha fatto da spartiacque nell'ultima selezione.

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Sara Sciacca, Miss Eleganza Emilia-Romagna

Ventidue anni, piacentina. Dopo il diploma in servizi commerciali Sara Sciacca ha cominciato a lavorare in una concessionaria automobilistica: un profilo più adulto e già proiettato verso il mondo del lavoro.

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Marta Bunda, Miss Emilia

Venticinque anni, nata e cresciuta a Imola, Marta Bunda è diplomata in ragioneria, è laureanda in Lingue e Mercati e lavora come receptionist per una multinazionale: è la più grande del terzetto emiliano-romagnolo e una delle storie più "professionali" dell'intera finale.

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Michela Meli, Miss Lazio

Ventuno anni, di Roma, laureanda in Scienze della nutrizione. Michela Meli si allena tra Hyrox, danza heels e sala pesi e realizza contenuti social per un negozio di abbigliamento. Il suo obiettivo professionale ruota attorno al legame tra alimentazione, benessere e consapevolezza.

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Maria Rachele Italiani, Miss Sport Givova Lazio

Diciotto anni, reatina, studentessa del liceo delle scienze umane. Maria Rachele Italiani pratica ginnastica ritmica a livello agonistico da quando ne aveva nove, con esperienze nazionali, internazionali e in Serie A: porta a Santa Severa una disciplina sportiva costruita in anni di gare.

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Cecilia Musitano, Prima Miss dell'Anno

Diciott'anni, nata a Milano e cresciuta a Roma, Cecilia Musitano è all'ultimo anno di liceo classico. La sua è una storia di famiglia: è nipote di Layla e Alba Rigazzi, le due sorelle elette Miss Italia negli anni Sessanta. Ha nuotato a livello agonistico per sette anni fino a un infortunio, studia pianoforte da nove e canto da due. Accede direttamente alla finale con il titolo che riapre i battenti dopo lo stop pandemico.

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Sarah Rizea, Miss Liguria

Classe 2007, nata a Moncalieri e savonese d'adozione, Sarah Rizea è una nuotatrice artistica delle Fiamme Oro. In vasca ha già un palmarès di rilievo: argento agli Europei di Belgrado 2024 nel duo misto tecnico, bronzo ai Mondiali giovanili di Lima e diversi podi in Coppa del Mondo.

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Francesca Longobardi, Miss Piemonte

Ventuno anni, di Grugliasco, Francesca Longobardi ha aggiunto alla corona regionale anche la fascia di Miss Eleganza. Di lei si sottolinea soprattutto l'empatia; il lavoro da babysitter le ha insegnato pazienza e senso di responsabilità, mentre la palestra è il suo spazio di disciplina.

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Nicole Medini, Miss Sport Givova Piemonte e Valle d'Aosta

Diciotto anni, di Carmagnola, erede di una storica famiglia circense: Nicole Medini è cresciuta tra hula-hoop e trapezio, e ha fatto della pista la sua prima scuola. Frequenta un liceo a indirizzo moda, unendo l'esperienza dello spettacolo dal vivo a una passione più recente.

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Miriam Bongiorni, Miss Toscana

Ventun anni, di Massa. Miriam Bongiorni studia Infermieristica all'Università di Pisa, con tirocinio nelle strutture dell'Asl, e ha alle spalle quattordici anni di ginnastica ritmica agonistica, oggi trasformati in passione per la danza moderna. Ha dedicato il titolo regionale al nonno Mauro, scomparso.

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Bianca Minucci, Miss Sorriso Toscana

Vent'anni, di Grosseto, al secondo anno di Economia all'Università di Siena. Bianca Minucci spgna una carriera da manager nel settore dei brand di lusso e intanto dà una mano come cameriera nel ristorante della zia. Alla famiglia e agli affetti dà un valore centrale. 

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Aurora Lomi, Miss Granducato

Diciannove anni, di Viareggio, alla vigilia della maturità al liceo delle scienze umane. Capelli rossi e physique da passerella, Aurora Lomi ha già lavorato come modella e coltiva la passione per viaggi, lettura e scrittura; guarda al futuro tra moda, studio e il sogno di diventare hostess.

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Giada Signori, Miss Trentino-Alto Adige

Diciotto anni, di Ala, Giada Signori studia all'indirizzo economico-sociale ed è atleta agonista di taekwondo. Della sua personalità colpisce la capacità di restare lucida sotto pressione, ed è ciò che considera il suo vero talento.

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Silvia Cervellin, Miss Veneto

Diciannove anni, di Tezze sul Brenta (Vicenza), Silvia Cervellin è diplomata in Amministrazione, finanza e marketing. Pratica danze latino-americane a livello agonistico, con un titolo regionale conquistato nel 2024, e coltiva le passioni per l'equitazione e il make-up, guardando al mondo della comunicazione. All'Academy ha vinto anche la fascia di Miss Cinema, con annessa borsa di studio in accademia.

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