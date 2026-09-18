Vanessa Incontrada e Carlo Conti presentano BYD Music Awards 2026, i cantanti in scalettaMusica
Introduzione
La grande musica italiana torna protagonista in prima serata su Rai 1 con la ventesima edizione dei BYD Music Awards. L'appuntamento è per venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026 dall'Arena di Verona, dove Carlo Conti e Vanessa Incontrada accompagneranno il pubblico attraverso due serate dedicate ai protagonisti della musica dell'ultimo anno.
Per Conti e Incontrada si tratta del quindicesimo anno consecutivo alla guida della manifestazione. Dal palco dell'Arena di Verona, già esaurita da mesi, i due conduttori presenteranno le esibizioni e accompagneranno la consegna dei riconoscimenti agli artisti.
Le due serate saranno trasmesse in prima serata su Rai 1 e saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, dove potranno essere recuperate on demand dopo la messa in onda.
Quello che devi sapere
I premi alla musica e ai grandi concerti
I BYD Music Awards celebrano i successi discografici dell'ultimo anno attraverso i riconoscimenti agli album che hanno ottenuto certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino e ai singoli Platino e Multiplatino pubblicati tra settembre 2025 e settembre 2026.
Spazio anche alla dimensione dal vivo. Saranno infatti premiati gli eventi e i tour che hanno raggiunto determinati numeri di spettatori: 100 mila presenze per il riconoscimento Oro, 200 mila per il Platino e 300 mila per il Diamante, sulla base delle certificazioni SIAE.
Tutti gli artisti sul palco
Sono numerosi i cantanti attesi all'Arena di Verona nel corso delle due serate dei BYD Music Awards 2026.
Tra loro ci saranno Achille Lauro, Alfa, Anna, Annalisa, Biagio Antonacci, Clara, Coez, Delia, Ditonellapiaga, Elisa, Emis Killa, Emma, Fred De Palma e Fulminacci.
Sul palco anche Geolier, Gigi D'Alessio, Giorgia, Il Volo, Irama, Juli, Kid Yugi, Levante, Luchè, Madame, Marco Mengoni, Max Pezzali e Modà.
Completano il cast musicale Nayt, Negramaro, Olly, Paky, Pooh, Riccardo Cocciante, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso e Tonypitony.
Anche la comicità all'Arena
La musica non sarà l'unico ingrediente delle due serate. Sul palco dell'Arena di Verona troveranno spazio anche i momenti comici affidati a Enrico Brignano e Giorgio Panariello.
La manifestazione è prodotta da FriendsTv per Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time. Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana sono le radio ufficiali dell'edizione 2026.