Vanessa Incontrada e Carlo Conti presentano BYD Music Awards 2026

I BYD Music Awards celebrano i successi discografici dell'ultimo anno attraverso i riconoscimenti agli album che hanno ottenuto certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino e ai singoli Platino e Multiplatino pubblicati tra settembre 2025 e settembre 2026.

Spazio anche alla dimensione dal vivo. Saranno infatti premiati gli eventi e i tour che hanno raggiunto determinati numeri di spettatori: 100 mila presenze per il riconoscimento Oro, 200 mila per il Platino e 300 mila per il Diamante, sulla base delle certificazioni SIAE.