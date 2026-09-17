The Foreigner, trama e cast del film stasera in tv

A dare corpo a Quan è Jackie Chan, che qui abbandona i panni consueti per un ritratto dolente e minimale. Di fronte a lui c'è Pierce Brosnan nel ruolo di Liam Hennessy, uomo di potere combattuto tra la rispettabilità raggiunta e i fantasmi di un tempo. Attorno a questo duello si muove un cast britannico e irlandese di solido mestiere: Orla Brady è la moglie di Hennessy, mentre completano il quadro interpreti come Dermot Crowley, Ray Fearon, Rory Fleck Byrne e Michael McElhatton, volti che intrecciano le trame politiche e i segreti al cuore della vicenda.