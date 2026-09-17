A sottoporsi al trattamento, quest'anno, sono cinque volti molto diversi tra loro, accomunati da una forte esposizione mediatica. Il più chiacchierato è Fedez, rapper e personaggio televisivo abituato a stare al centro delle cronache. Con lui salgono simbolicamente sulla graticola Alessandro Borghese, chef diventato star del piccolo schermo, e Simona Ventura, conduttrice che ha attraversato trent'anni di televisione e costume italiano. Completano il quintetto Giuseppe Cruciani, giornalista e voce della radio più provocatoria, e Asia Argento, attrice e regista cresciuta nel cinema internazionale. Cinque biografie ricche di spunti, che offrono ai comici una quantità enorme di "materiale" da spolpare.