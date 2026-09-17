Introduzione
Torna il funerale più irriverente della tv. Dal 18 settembre arriva su Prime Video la seconda stagione di "Roast in Peace", il comedy show in cui cinque celebrità assistono alla propria commemorazione, prese di mira da un gruppo di comici senza filtri. Alla guida, di nuovo, Michela Giraud. Tra i "defunti illustri" di quest'anno c'è anche Fedez. Lo show è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick
Quello che devi sapere
Quando esce Roast in Peace 2 e dove vederla
La seconda stagione di Roast in Peace debutta venerdì 18 settembre su Prime Video in Italia. I sei episodi che compongono l'edizione saranno disponibili tutti insieme fin dal primo giorno, pronti per il binge-watching. Il programma è prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video e arriva dopo il buon riscontro della prima stagione, che aveva incoronato Stefano Rapone come mattatore assoluto. La formula, già collaudata, si conferma uno dei prodotti comici più caustici del catalogo.
Il format, un funerale comico firmato Michela Giraud
Il meccanismo dello show ribalta il classico roast all'americana e lo trasforma in una cerimonia funebre giocosa. Ogni puntata mette al centro un personaggio famoso, chiamato ad assistere in prima persona al proprio "funerale" televisivo e ad ascoltare gli elogi funebri che lo riguardano, ovviamente rovesciati in monologhi pungenti. A officiare il rito è ancora una volta Michela Giraud che, nel ruolo di "officiante", tiene le fila della serata, introduce gli interventi e alterna solennità di facciata e battute al vetriolo. Il patto con il pubblico e con gli ospiti è chiaro: mettere la propria immagine pubblica al servizio della comicità, accettando di riderci sopra fino in fondo.
I cinque "defunti illustri", da Fedez ad Asia Argento
A sottoporsi al trattamento, quest'anno, sono cinque volti molto diversi tra loro, accomunati da una forte esposizione mediatica. Il più chiacchierato è Fedez, rapper e personaggio televisivo abituato a stare al centro delle cronache. Con lui salgono simbolicamente sulla graticola Alessandro Borghese, chef diventato star del piccolo schermo, e Simona Ventura, conduttrice che ha attraversato trent'anni di televisione e costume italiano. Completano il quintetto Giuseppe Cruciani, giornalista e voce della radio più provocatoria, e Asia Argento, attrice e regista cresciuta nel cinema internazionale. Cinque biografie ricche di spunti, che offrono ai comici una quantità enorme di "materiale" da spolpare.
I comici che li "cucinano"
A firmare gli epitaffi comici sarà un quartetto di professionisti della risata pronti a non fare sconti. Due sono le new entry di questa edizione: Max Angioni e Martina Catuzzi. Accanto a loro tornano due conoscenze della prima stagione, Stefano Rapone - che quell'edizione l'ha vinta - ed Eleazaro Rossi. Il loro compito è "onorare" la memoria dei protagonisti a modo proprio, cioè con ironia tagliente e nessun timore reverenziale, costruendo ogni monologo sulle carriere e sull'immagine pubblica del festeggiato di turno.
Le novità della seconda stagione
Oltre ai nuovi ingressi nel cast, la stagione 2 introduce un elemento a sorpresa pensato per rendere ogni episodio più imprevedibile: un ospite speciale, una figura particolarmente vicina al protagonista della puntata, che interviene per un ultimo, ironico saluto. Non manca poi il retroscena sui "grandi assenti": secondo le indiscrezioni, prima di chiudere il cast la produzione avrebbe incassato diversi no eccellenti, tra cui quelli di Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Antonella Clerici e Antonio Cassano. La seconda stagione è stata presentata a Roma e, stando alle anticipazioni, alza ulteriormente l'asticella dello scontro comico rispetto all'esordio. Tra i protagonisti, Fedez si è detto già preoccupato per ciò che lo aspetta: un modo, forse, per mettere le mani avanti prima di affrontare il funerale più divertente della sua carriera.