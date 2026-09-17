Milano Fashion Week 2026, il calendario delle sfilate di settembre

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano Fashion Week 2026, calendario delle sfilate della Settimana della Moda di settembre

Spettacolo

Vittoria Romagnuolo

©Getty

Introduzione

La Settimana della Moda milanese dedicata alle presentazioni delle collezioni per la Primavera/Estate 2027 si svolgerà dal 22 al 28 settembre, sette giorni con oltre duecento appuntamenti tra cui spiccano sessantuno sfilate fisiche e prestigiosi eventi internazionali come Vogue World Milano
Come sempre, oltre alle tendenze, addetti ai lavori e appassionati terranno d'occhio i brand più rappresentativi del Made in Italy, debutti ed esordi di emergenti. 
Ecco l'elenco dei fashion show divisi per giorno e le informazioni utili per seguire la Fashion Week da remoto. 

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Quello che devi sapere

Milano Fashion Week, date, numeri e appuntamenti più interessanti

La Milano Fashion Week dedicata alle collezioni per la Primavera/Estate 2027 è in programma a Milano da martedì 22 a lunedì 28 settembre
In calendario, oltre 200 appuntamenti complessivi, divisi in 61 sfilate, oltre ottanta presentazioni in showroom e 54 eventi, tra cui spicca Vogue World Milano, una maxi sfilata in Galleria Vittorio Emanuele II dedicata al rapporto tra artigianalità sartoriale e tecnologia al tempo della AI. 
Molti i progetti speciali, vedi il CNMI Fashion Hub presso Palazzo Morando, polo di incontri e talk e vetrina per i talenti internazionali emergenti, e gli eventi tematici come Cinemoda, il 25 e 26 settembre, rassegna dedicata al rapporto tra moda e cinema. Tra le mostre, imperdibile "Dalì e la moda", aperta a Palazzo Reale dal 23 settembre. 

1/10

Le sfilate: debutti, ritorni e assenti

A proposito di sfilate, tra gli appuntamenti in calendario si segnala lo show di apertura di Prada e quello di chiusura di Giorgio Armani
Assente Versace, che attende la prima collezione firmata da Pieter Mulier. Torna a Milano, dopo la sfilata di Roma della scorsa estate, Fendi, col secondo show di Maria Grazia Chiuri. Seconda prova anche per Meryll Rogge con Marni e Demna per Gucci.
Debuttano due brand portoghesiMarques' Almeida e Miguel Vieira. Attesa per Moschino e la prima collezione dei nuovi direttori creativi, Loris Messina e Simone Rizzo, ex Sunnei. 

2/10
pubblicità

Dove vedere le sfilate

Tutte le sfilate della Fashion Week sono su invito ma quasi tutte sono trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali dei singoli brand - social, siti web e YouTube - e sulla piattaforma digitale di CNMI, Camera Nazionale della Moda Italiana. 

3/10

Le sfilate di martedì 22 settembre

14:00 – PRADA

15:00 – DHRUV KAPOOR

16:00 – DIESEL

17:00 – J.SALINAS

18:00 – VENERDÌ POMERIGGIO

 

4/10
pubblicità

Le sfilate di mercoledì 23 settembre

09:30 – LUISA BECCARIA

10:30 – JIL SANDER

11:30 – DANIELA GREGIS

12:30 – ANTONIO MARRAS

14:00 – FENDI

15:00 – VIVETTA

16:00 – MISSONI

17:00 – MM6 MAISON MARGIELA

19:00 – ETRO

20:00 – ONITSUKA TIGER

5/10

Le sfilate di giovedì 24 settembre

09:30 - MAX MARA

10:30 – GENNY

11:30 – PHAN DANG HOANG

12:30 – ANTEPRIMA

13:15 – FLORANIA

14:00 – MARNI

15:00 – FRANCESCO MURANO

16:00 – ALBERTA FERRETTI

18:00 – ROBERTO CAVALLI

19:00 – FLORIANIA

20:00 – EMPORIO ARMANI

6/10
pubblicità

Le sfilate di venerdì 25 settembre

09:30 – TOD'S

10:30 – INSTITUTION BY GALIB GASSANOFF

11:30 – SPORTMAX

12:30 – BLUMARINE

14:00 – GUCCI

15:00 – SIMON CRACKER

16:00 – ELISABETTA FRANCHI

17:00 – MOSCHINO

18:00 – LUISA SPAGNOLI

19:00 – THE ATTICO

7/10

Le sfilate di sabato 26 settembre

09:30 – NEITHAN HERBERT

10:30 – ERMANNO SCERVINO

11:30 – FERRAGAMO

12:30 – DOLCE&GABBANA

14:00 – MSGM

15:00 – LAURA BIAGIOTTI

16:00 – ACT N°1

17:00 – MARCO RAMBALDI

18:00 – VICTOR-HART

20:00 – BOTTEGA VENETA

21:00 – PHILIPP PLEIN

8/10
pubblicità

Le sfilate di domenica 27 settembre

10:00 – HUI

11:00 – GIORGIO ARMANI

12:00 – MILANO MODA GRADUATE

13:00 – MARQUES'ALMEIDA

14:00 – CASA PRETI

15:00 – TELL THE TRUTH
16:00 – FRANCESCA LIBERATORE

17:00 – MIGUEL VIEIRA

9/10

Le sfilate di lunedì 28 settembre

09:30 – UNI FORM

10:00 – NADYA DZYAK

10:30 – TIMISOLA SHASANYA

11:00 – MASTEWAL ALEMU

11:30 – MAXIVIVE

12:00 – BANKE KUKU

10/10
pubblicità

Leggi anche

Spettacolo

Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron in Toscana, cosa sappiamo

Spettacolo

Milano Fashion Week 2026, il calendario delle sfilate di settembre

Spettacolo

Grande Fratello Vip, tutto sulla nuova edizione

Serie TV

Widow's Bay, 5 motivi per vedere la serie tv vincitrice agli Emmy

Serie TV

I vincitori degli Emmy Awards 2026, da Widow’s Bay a The Pitt