Milano Fashion Week 2026, il calendario delle sfilate di settembre

Milano Fashion Week 2026, calendario delle sfilate della Settimana della Moda di settembreSpettacolo
Introduzione
La Settimana della Moda milanese dedicata alle presentazioni delle collezioni per la Primavera/Estate 2027 si svolgerà dal 22 al 28 settembre, sette giorni con oltre duecento appuntamenti tra cui spiccano sessantuno sfilate fisiche e prestigiosi eventi internazionali come Vogue World Milano.
Come sempre, oltre alle tendenze, addetti ai lavori e appassionati terranno d'occhio i brand più rappresentativi del Made in Italy, debutti ed esordi di emergenti.
Ecco l'elenco dei fashion show divisi per giorno e le informazioni utili per seguire la Fashion Week da remoto.
Quello che devi sapere
Milano Fashion Week, date, numeri e appuntamenti più interessanti
La Milano Fashion Week dedicata alle collezioni per la Primavera/Estate 2027 è in programma a Milano da martedì 22 a lunedì 28 settembre.
In calendario, oltre 200 appuntamenti complessivi, divisi in 61 sfilate, oltre ottanta presentazioni in showroom e 54 eventi, tra cui spicca Vogue World Milano, una maxi sfilata in Galleria Vittorio Emanuele II dedicata al rapporto tra artigianalità sartoriale e tecnologia al tempo della AI.
Molti i progetti speciali, vedi il CNMI Fashion Hub presso Palazzo Morando, polo di incontri e talk e vetrina per i talenti internazionali emergenti, e gli eventi tematici come Cinemoda, il 25 e 26 settembre, rassegna dedicata al rapporto tra moda e cinema. Tra le mostre, imperdibile "Dalì e la moda", aperta a Palazzo Reale dal 23 settembre.
Le sfilate: debutti, ritorni e assenti
A proposito di sfilate, tra gli appuntamenti in calendario si segnala lo show di apertura di Prada e quello di chiusura di Giorgio Armani.
Assente Versace, che attende la prima collezione firmata da Pieter Mulier. Torna a Milano, dopo la sfilata di Roma della scorsa estate, Fendi, col secondo show di Maria Grazia Chiuri. Seconda prova anche per Meryll Rogge con Marni e Demna per Gucci.
Debuttano due brand portoghesi, Marques' Almeida e Miguel Vieira. Attesa per Moschino e la prima collezione dei nuovi direttori creativi, Loris Messina e Simone Rizzo, ex Sunnei.
Dove vedere le sfilate
Tutte le sfilate della Fashion Week sono su invito ma quasi tutte sono trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali dei singoli brand - social, siti web e YouTube - e sulla piattaforma digitale di CNMI, Camera Nazionale della Moda Italiana.
Le sfilate di martedì 22 settembre
14:00 – PRADA
15:00 – DHRUV KAPOOR
16:00 – DIESEL
17:00 – J.SALINAS
18:00 – VENERDÌ POMERIGGIO
Le sfilate di mercoledì 23 settembre
09:30 – LUISA BECCARIA
10:30 – JIL SANDER
11:30 – DANIELA GREGIS
12:30 – ANTONIO MARRAS
14:00 – FENDI
15:00 – VIVETTA
16:00 – MISSONI
17:00 – MM6 MAISON MARGIELA
19:00 – ETRO
20:00 – ONITSUKA TIGER
Le sfilate di giovedì 24 settembre
09:30 - MAX MARA
10:30 – GENNY
11:30 – PHAN DANG HOANG
12:30 – ANTEPRIMA
13:15 – FLORANIA
14:00 – MARNI
15:00 – FRANCESCO MURANO
16:00 – ALBERTA FERRETTI
18:00 – ROBERTO CAVALLI
19:00 – FLORIANIA
20:00 – EMPORIO ARMANI
Le sfilate di venerdì 25 settembre
09:30 – TOD'S
10:30 – INSTITUTION BY GALIB GASSANOFF
11:30 – SPORTMAX
12:30 – BLUMARINE
14:00 – GUCCI
15:00 – SIMON CRACKER
16:00 – ELISABETTA FRANCHI
17:00 – MOSCHINO
18:00 – LUISA SPAGNOLI
19:00 – THE ATTICO
Le sfilate di sabato 26 settembre
09:30 – NEITHAN HERBERT
10:30 – ERMANNO SCERVINO
11:30 – FERRAGAMO
12:30 – DOLCE&GABBANA
14:00 – MSGM
15:00 – LAURA BIAGIOTTI
16:00 – ACT N°1
17:00 – MARCO RAMBALDI
18:00 – VICTOR-HART
20:00 – BOTTEGA VENETA
21:00 – PHILIPP PLEIN
Le sfilate di domenica 27 settembre
10:00 – HUI
11:00 – GIORGIO ARMANI
12:00 – MILANO MODA GRADUATE
13:00 – MARQUES'ALMEIDA
14:00 – CASA PRETI
15:00 – TELL THE TRUTH
16:00 – FRANCESCA LIBERATORE
17:00 – MIGUEL VIEIRA
Le sfilate di lunedì 28 settembre
09:30 – UNI FORM
10:00 – NADYA DZYAK
10:30 – TIMISOLA SHASANYA
11:00 – MASTEWAL ALEMU
11:30 – MAXIVIVE
12:00 – BANKE KUKU