Milano Fashion Week 2026, il calendario delle sfilate di settembre

La Milano Fashion Week dedicata alle collezioni per la Primavera/Estate 2027 è in programma a Milano da martedì 22 a lunedì 28 settembre.

In calendario, oltre 200 appuntamenti complessivi, divisi in 61 sfilate, oltre ottanta presentazioni in showroom e 54 eventi, tra cui spicca Vogue World Milano, una maxi sfilata in Galleria Vittorio Emanuele II dedicata al rapporto tra artigianalità sartoriale e tecnologia al tempo della AI.

Molti i progetti speciali, vedi il CNMI Fashion Hub presso Palazzo Morando, polo di incontri e talk e vetrina per i talenti internazionali emergenti, e gli eventi tematici come Cinemoda, il 25 e 26 settembre, rassegna dedicata al rapporto tra moda e cinema. Tra le mostre, imperdibile "Dalì e la moda", aperta a Palazzo Reale dal 23 settembre.