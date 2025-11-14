Vogue World, l'edizione 2026 si farà a Milano

La quinta edizione del prestigioso appuntamento che coniuga moda, arte e cultura si terrà in apertura della Fashion Week di settembre. Attese top model, stelle del cinema, della musica e non solo

Vogue World, evento di punta del mondo di Vogue che celebra l'industria della moda in connessione con altri ambiti della cultura, dell'arte e non solo, arriverà in Italia nel 2026 e precisamente a Milano nei giorni della Fashion Week di settembre.

L'appuntamento, fissato in agenda per martedì 22 settembre, sarà un'occasione unica per celebrare l'artigianalità come tratto peculiare dell'industria fashion italiana, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.

I designer italiani avranno naturalmente un ruolo di primo piano nella serata evento che, normalmente prevede una sfilata animata da top model e celebrità internazionali.

L'evento, i cui dettagli saranno svelati prossimamente, è già imperdibile.

La moda a Milano, tra artigianato e creatività Anna Wintour e i team di Vogue stanno preparando, con la collaborazione del Comune di Milano, rappresentato dal sindaco Giuseppe Sala e dall’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, e la Camera Nazionale della Moda Italiana, il prossimo Vogue World: Milano, appuntamento ormai fisso nell'agenda della moda stagionale e globale, la cui quinta edizione sarà una eccezionale vetrina per il Made in Italy e lo stile italiano.

"Milano ha sempre rappresentato l’equilibrio perfetto tra artigianato e creatività. È una città che sa rendere il fatto a mano moderno e il moderno senza tempo. Portare Vogue World qui sarà la nostra più grande celebrazione del tocco umano della moda", così Anna Wintour, Chief Content Officer Condé Nast e Global Editorial Director di Vogue, sull'evento del 2026 che sarà un grande omaggio alla moda artigianale italiana nell'era della tecnologia.

Le fa eco Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia: "Questo straordinario evento offre un'opportunità unica per celebrare con un pubblico globale la storia senza tempo del Made in Italy, una storia di genialità e artigianalità. È particolarmente ispirante farlo in questo momento storico, nell'era dell'intelligenza artificiale".

La memorabile edizione 2025 a Hollywood Dopo le edizioni di New York (dove si è tenuto il primo evento, nel 2022), Londra e Parigi, Vogue World ha riunito un gran numero di celebrità a Los Angeles lo scorso ottobre per una sfilata evento che è stata memorabile per molte ragioni.

Organizzata all'interno degli Studi Paramount, è stata animata da moltissime star del cinema che hanno fatto sfoggio di costumi di scena autentici e non legati ad alcune delle produzioni sul grande schermo più iconiche di sempre.

L'evento moda, caratterizzato sempre da una elevata dose di glamour, è importante anche sotto il profilo filantropico. I dettagli delle iniziative collegate all'appuntamento, ospiti e location, saranno svelati nei prossimi mesi.