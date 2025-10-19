Vogue Forces of Fashion 2025, la moda incontra il pubblico a Roma

Marco De Vincenzo, creative director di Etro dal 2022, ha portato sul palco Carola Moccia, in arte La Niña, sua musa nell'ultima stagione nonché performer live della sfilata della Spring/Summer 2026 a Milano.

La moda è stata terreno d'incontro tra lo stilista messinese e la cantautrice partenopea e o stile Etro re-immaginato da De Vincenzo ha fatto da trait d'union per questa fusione che ha dato vigore all'ultimo fashion show. Mentre un direttore creativo di un marchio è indotto a ragionare partendo dall'heritage di un marchio, per la cantautrice la tradizione è un punto di partenza, il revival non ha senso. Si parte da una “fonosfera” per arrivare a qualcosa di nuovo. De Vincenzo ha fatto lo stesso in Etro aggiungendovi il suo tocco autentico che parla del Sud e del Mediterraneo, della sua terra d'origine. Etro ha smesso di essere un marchio borghese e milanese e da qualche stagione è un brand dall'estetica estiva, quella dei ricordi più cari dello stilista. La sua Sicilia è poco riconoscibile ma c'è nella scelta di una palette vivace e coraggiosa fatta di verde, viola, ruggine, giallo ocra. De Vincenzo e La Niña danno la voce alle donne e spingono il racconto di una donna libera. Per entrambi la libertà è una forma di bellezza. L'incontro è avvenuto fuori dalla passerella. Carola Moccia è stata subito sedotta dalle stampe Etro che le ricordano l'infanzia e i vestiti di sua madre. Lo stilista ha visto nella musica della cantante il mezzo per trasformare il fashion show in un rito.