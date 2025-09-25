Milano Fashion Week, la sfilata di Etro Primavera/Estate 2026. FOTO

Milano Fashion Week, il festival gipsy di Etro per la Primavera/Estate 2026. FOTO
Marco De Vincenzo invita il pubblico della Settimana della Moda a entrare nel tendone del suo festival psichedelico, immergendosi nel mistero e nel magma creativo di una collezione massimalista e ribelle, nata da ispirazioni multiformi provenienti da mondi lontani. Una raccolta affascinante, in cui trovano spazio capispalla lavorati come gioielli, fantasie d’archivio e originali cappelli da pirata.
A cura di Vittoria Romagnuolo