Milano Fashion Week, il calendario delle sfilate Primavera/Estate 2026

Ancora più rilevante, dopo la morte di Giorgio Armani, l'esposizione alla Pinacoteca di Brera "Giorgio Armani - 50 anni", una raccolta di 150 abiti d'archivio che raccontano il percorso di stile del creativo.

Dal 23 al 29 settembre, a Palazzo Giureconsulti, è aperto il Fashion Hub, con le mostre "Future Threads: Italy’s New Wave" e "New Gen, New Ethos".

Dal 23 al 29 settembre, in Via Fatebenefratelli 5, è aperto lo spazio multidisciplinare "The Apartment", con mostre e possibilità di prendere parte a eventi solidali a tema moda e arte.

Dal 22 al 29 settembre, in Piazza Buozzi, la Fondazione Sozzani promuove i giovani talenti filippini attraverso il progetto Fashion Philippines Milan Mentorship Program 2025.

Tra gli anniversari, oltre ai 50 anni di Armani, a Milano si celebrano i 60 anni della Fondazione Laura Biagiotti. Compiono 10 anni, Calcaterra e La DoubleJ e Flower Mountain.

Il 27 settembre torna al Teatro alla Scala l'annuale CNMI Sustainable Fashion Awards 2025. Il 24 settembre al Teatro Manzoni, in programma i Black Carpet Awards.