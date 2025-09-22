Milano Fashion Week, il calendario delle sfilate Primavera/Estate 2026

Introduzione
Da New York a Londra, fino a Parigi, passando per Milano, come da tradizione. Il Fashion Month è entrato nel vivo e accende il capoluogo lombardo con presentazioni esclusive ed eventi di grande interesse per gli appassionati di moda e tendenze e non solo.
Oltre cinquanta sfilate fisiche, dal 23 al 29 settembre, per una Settinana della Moda che si svolgerà tra attesi debutti, ritorni in calendario e nel ricordo di Giorgio Armani, scomparso lo scorso 4 settembre. Ecco tutti i fashion show divisi per giorni e gli appuntamenti da non perdere.
Quello che devi sapere
Milano Fashion Week 2025, le date e i numeri
La Milano Fashion Week dedicata alle collezioni per la stagione Primavera/Estate 2026 è in programma a Milano da martedì 23 a domenica 29 settembre.
In calendario, oltre 170 appuntamenti di cui 51 sfilate fisiche e 4 digitali. Oltre 80 le presentazioni in showroom. A questi eventi, si aggiungono serate di gala e mostre speciali visitabili anche nei giorni successivi alla Settimana della Moda.
Dove vedere le sfilate
Tutte le sfilate della Milano Fashion Week sono su invito e quasi tutte quelle in calendario sono trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali dei singoli brand e sulla piattaforma di CNMI, Camera Nazionale della Moda Italiana.
I debutti, gli anniversari, le sfilate più attese
A Milano tornano a sfilare MM6 Maison Margiela, The Attico, Stella Jean, Calcaterra e Boss mentre debuttano, come brand, Dhruv Kapoor, Pierre-Louis Mascia, Knwls e SA SU PHI.
Del tutto diverso il discorso dei direttori creativi che presentano le loro prome collezioni nelle case di moda che guidano da qualche mese.
È il caso di Dario Vitale, atteso per il primo fashion show da Versace, di Louis Trotter da Bottega Veneta, di Simone Bellotti da Jil Sander. Demna, che sfilerà per la prima volta a febbraio con Gucci, sarà presente il 23 settembre a un evento privato del marchio, dopo aver lanciato online la prima collezione disegnata per il marchio alla vigilia della Settimana della Moda.
Tra le sfilate più attese, senz'altro le due in programma del marchio Armani, che scenderà in passerella con le ultime due collezioni di Emporio Armani e Giorgio Armani sulle quali c'è la firma dello stilista e fondatore della casa di moda scomparso lo scorso 4 settembre.
Gli eventi speciali e le mostre
Ancora più rilevante, dopo la morte di Giorgio Armani, l'esposizione alla Pinacoteca di Brera "Giorgio Armani - 50 anni", una raccolta di 150 abiti d'archivio che raccontano il percorso di stile del creativo.
Dal 23 al 29 settembre, a Palazzo Giureconsulti, è aperto il Fashion Hub, con le mostre "Future Threads: Italy’s New Wave" e "New Gen, New Ethos".
Dal 23 al 29 settembre, in Via Fatebenefratelli 5, è aperto lo spazio multidisciplinare "The Apartment", con mostre e possibilità di prendere parte a eventi solidali a tema moda e arte.
Dal 22 al 29 settembre, in Piazza Buozzi, la Fondazione Sozzani promuove i giovani talenti filippini attraverso il progetto Fashion Philippines Milan Mentorship Program 2025.
Tra gli anniversari, oltre ai 50 anni di Armani, a Milano si celebrano i 60 anni della Fondazione Laura Biagiotti. Compiono 10 anni, Calcaterra e La DoubleJ e Flower Mountain.
Il 27 settembre torna al Teatro alla Scala l'annuale CNMI Sustainable Fashion Awards 2025. Il 24 settembre al Teatro Manzoni, in programma i Black Carpet Awards.
Le sfilate di martedì 23 settembre
- 15:00 – DIESEL
- 16:00 – DHRUV KAPOOR
- 17:00 – ALBERTA FERRETTI
- 18:00 – ICEBERG
Le sfilate di mercoledì 24 settembre
- 09:30 – LUISA BECCARIA
- 10:30 – JIL SANDER
- 11:30 – DANIELA GREGIS
- 12:30 – ANTONO MARRAS
- 14:00 – FENDI
- 15:00 – VIVETTA
- 16:00 – MISSONI
- 17:00 – ONITSUKA TIGER
- 18:00 – N°21
- 19:00 – ETRO
- 20:00 – KNWLS
Le sfilate di giovedì 25 settembre
- 09:30 – MAX MARA
- 10:30 – GENNY
- 11:30 – BOSS
- 12:30 – ANTEPRIMA
- 14:00 – PRADA
- 15:00 e 16:00 – EMPORIO ARMANI
- 17:00 – MOSCHINO
- 18:00 – MM6 MAISON MARGIELA
- 19:00 – FRANCESCO MURANO
- 20:00 – ROBERTO CAVALLI
Le sfilate di venedì 26 settembre
- 09:30 – SPORTMAX
- 10:30 – MARCO RAMBALDI
- 11:30 – BLUMARINE
- 12:30 – INSTITUTION BY GALIB GASSANOFF
- 14:00 – TOD'S
- 15:00 – GIUSEPPE DI MORABITO
- 16:00 – ELISABETTA FRANCHI
- 17:00 – SUNNEI
- 18:00 – SA SU PHI
- 19:00 – THE ATTICO
Le sfilate di sabato 27 settembre
- 09:30 – FERRARI
- 10:30 – ERMANNO SCERVINO
- 11:30 – FERRAGAMO
- 12:30 – LUISA SPAGNOLI
- 13:30 – STELLA JEAN
- 14:30 – DOLCE&GABBANA
- 15:30 – LAURA BIAGIOTTI
- 17:00 – BOTTEGA VENETA
- 18:00 – MSGM
Le sfilate di domenica 28 settembre
- 10:00 – FRANCESCA LIBERATORE
- 11:00 – HUI
- 12:00 – MILANO MODA GRADUATE
- 14:00 – CALCATERRA
- 15:00 – J. SALINAS
- 16:00 – TOKYO JAMES
- 17:00 – PHAN DANG HOANG
- 18:00 – PIERRE-LOUIS MASCIA
- 19:00 – GIORGIO ARMANI
Le sfilate di lunedì 29 settembre (digitali)
- 10:00 MAXIVIVE
- 10:30 NADYA DZYAK
- 11:00 ZENAM
- 11:30 MEIN CORP