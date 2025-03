Moda, Simone Bellotti è il nuovo direttore creativo di Jil Sander

Il designer ha ricoperto lo stesso ruolo da Bally negli ultimi due anni. Il debutto con la prima collezione per il brand del gruppo OTB è atteso per la Milano Fashion Week del prossimo settembre

“Simone inizia questo nuovo viaggio con una vasta esperienza e un talento distintivo ", ha dichiarato Renzo Rosso nel presentare al pubblico e alla stampa il nuovo direttore creativo di Jil Sander. Rosso, che ha celebrato Bellotti per il suo talento, ha aggiunto dettagli sulle prime chiacchierate con lo stilista, col quale condivide la" visione strategica e la mission di Jil Sander, i valori di innovazione e sofisticatezza" che contraddistingue il brand nel mondo. Dal canto suo Bellotti ha replicato si è detto " incredibilmente onorato " di entrare a far parte di una Maison storica come Jil Sander. Nella sua prima dichiarazione ha sottolineato l'importanza dell' estetica del marchio , innovativa e riconoscibile , che "ha sempre avuto un’influenza significativa sulla community dei designer".

Chi è Simone Bellotti, la carriera nella moda

L'ingresso di Bellotti da Jil Sander avviene a dieci giorni di distanza dal fashion show di Bally della Milano Fashion Week dedicata alle presentazioni delle collezioni Fall/Winter 2025-26.

Bellotti ha firmato le collezioni del marchio svizzero negli utimi due anni facendosi promotore della crescita dello stesso nel panorama della moda milanese.

Apprezzatissimo per il suo lavoro da Bally, Bellotti ha messo a frutto presso la casa di moda di proprietà del fondo statunitense Regent Lp le competenze maturate in oltre venti anni nel fashion system dove ha lavorato sempre presso realtà di spessore affiancando alcuni dei creativi più influenti della scena contemporanea.

Dopo gli anni della formazione messa a punto tra Milano ed Anversa, Bellotti, nato a Monza, classe 1978, ha ricvoperto diversi ruoli in A.F. Vandervorst, Gianfranco Ferré (dove si è occupato di abbigliamento maschile), Dolce & Gabbana, Bottega Veneta.

A questi incarichi, si aggiungono quelli da Gucci, dove è rimasto per sedici anni, fino al 2022, lavorando sia con Frida Giannini che con Alessandro Michele, oggi direttore creativo di Valentino.

Appassionato di arte, fotografia e musica, Bellotti a Milano va a ricoprire da Jil Sander un ruolo che fino a fine febbraio è stato occupato dal duo di creativi composto da Luke e Lucie Meier, marito e moglie, che hanno scritto un capitolo importante e lungo otto anni della storica casa di moda fondata dalla stilista di Amburgo.