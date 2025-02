Milano Fashion Week, il calendario delle sfilate di febbraio e marzo

Dopo New York e Londra, i riflettori della moda mondiale si accendono su Milano, pronta a portare in passerella il meglio del Made in Italy e le nuove tendenze per la prossima stagione Autunno/Inverno.

Nel capoluogo meneghino non mancheranno i grandi nomi della moda nazionale, da Giorgio Armani a Prada, a Fendi, e molti saranno gli appuntamenti significativi, tra debutti e sfilate evento.