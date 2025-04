Black Mirror 7, la serie distopica torna da oggi a inquietare tutti

Nel corso di un annuncio ufficiale avvenuto il 31 marzo 2025, Netflix ha svelato i titoli dei sei episodi di Black Mirror 7, insieme ai nomi degli interpreti principali di ciascuno.

Si parte con Common People, in cui recitano Chris O’Dowd, Rashida Jones e Tracee Ellis Ross. Segue Bête Noir, con un cast composto da Siena Kelly, Rosy McEwen, Ben Bailey Smith (noto anche come Doc Brown), Amber Grappy, Ravi Aujla, Elena Sanz e Hannah Griffiths.

Il terzo episodio, intitolato Hotel Reverie, vedrà sullo schermo Emma Corrin, Issa Rae, Awkwafina e Harriet Walter. In Plaything spiccano invece Peter Capaldi, Lewis Gribben, James Nelson-Joyce e Michele Austin, affiancati da Will Poulter e Asim Chaudhry. L’episodio Eulogy sarà interpretato da Paul Giamatti e Patsy Ferran. Infine, USS Callister: Into Infinity porterà di nuovo in scena Cristin Milioti e Jimmi Simpson, accompagnati da Billy Magnussen, Milanka Brooks, Osy Ikhile e Paul G. Raymond.