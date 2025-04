La settima stagione della serie televisiva britannica, ideata e prodotta da Charlie Brooker per Endemol Shine Group, è ormai alle porte, pronta a debuttare su Netflix il prossimo 10 aprile. In attesa della sua uscita, il trailer ufficiale ha rivelato importanti anticipazioni riguardo i nuovi episodi, alimentando l'attesa dei fan della serie. Con un totale di sei episodi, questa stagione promette di esplorare temi complessi e disturbanti, tra cui la tecnologia, le sue implicazioni sociali e morali, e le dinamiche psicologiche delle persone che ne sono coinvolte

Nelle scorse ore è uscito il trailer ufficiale di Black Mirror 7, la nuova attesissima stagione della serie televisiva a dir poco cult.

Il settimo capitolo è ormai alle porte, pronto a debuttare su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il prossimo 10 aprile.

In attesa della sua uscita, il trailer ufficiale ha rivelato importanti anticipazioni riguardo i nuovi episodi, alimentando l'attesa dei fan della serie. Con un totale di sei episodi, questa stagione promette di esplorare temi complessi e disturbanti, tra cui la tecnologia, le sue implicazioni sociali e morali, e le dinamiche psicologiche delle persone che ne sono coinvolte.

Tra le novità più attese, spicca il ritorno di uno degli episodi più amati della serie, quello di USS Callister, che ora avrà un sequel destinato a conquistare nuovamente i fan.



Potete guardare il trailer ufficiale di Black Mirror 7 nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.

Gente comune: un dilemma tecnologico essenziale

Il primo episodio, intitolato Gente comune, avrà una durata di 56 minuti e vedrà come protagonisti Rashida Jones, Chris O'Dowd e Tracee Ellis Ross.

La trama ruota attorno alla figura di Amanda, un'insegnante che si ritrova a combattere per la sua vita dopo aver firmato un accordo con Rivermind, un sistema tecnologico avanzato che le offre la possibilità di sopravvivere in circostanze drammatiche. Il suo marito, Mike, è costretto a prendere questa decisione disperata per salvarla. L’episodio esplorerà il confine tra la vita reale e le possibilità offerte dalla tecnologia, sollevando interrogativi su ciò che significa essere veramente vivi in un mondo sempre più interconnesso e digitale.

Bestia nera: il lato oscuro delle relazioni

Nel secondo episodio, dal titolo Bestia nera e della durata di 49 minuti, seguiamo la storia di Maria, una donna che scopre una strana connessione con la sua ex compagna di scuola, Verity, ora sua collega. Maria comincia a sospettare che ci sia qualcosa di profondamente inquietante nel comportamento di Verity, ma, stranamente, solo lei sembra notare questa stranezza. Questo episodio si addentra nelle dinamiche di potere, di controllo e di percezione nelle relazioni professionali, esplorando come il passato possa riaffiorare in modi imprevisti e potenzialmente pericolosi.

Hotel Rêverie: un viaggio tra dimensioni in realtà

Hotel Rêverie sarà il terzo episodio della stagione, con una durata di 1 ora e 16 minuti. In questo episodio, vedremo la star di Hollywood Brandy Friday, interpretata da Issa Rae, essere intrappolata in un remake immersivo e futuristico di un film britannico. Quando Brandy viene trascinata in un'altra dimensione, dovrà seguire scrupolosamente uno script per poter tornare nel mondo reale. Questo episodio esplorerà il confine tra la finzione e la realtà, mettendo in discussione il ruolo delle celebrità e delle produzioni cinematografiche nell’era della tecnologia avanzata, dove anche il più grande successo può nascondere insidie inaspettate.

Come un giocattolo: gioco mortale in una Londra futuristica

In Come un giocattolo, che avrà una durata di 45 minuti, il protagonista Cameron Walker si ritrova coinvolto in un omicidio misterioso e in un videogioco degli anni '90 che apparentemente sembra innocuo, ma si trasforma in una trappola mortale. L’episodio si svolge in una Londra di un futuro non troppo distante e affronta temi di realtà virtuale, gioco e evoluzione tecnologica. I protagonisti si trovano a navigare tra mondi digitali in cui la linea tra gioco e realtà diventa sempre più sfocata, creando un’atmosfera inquietante e pericolosa.

Eulogy: viaggio nel passato dei ricordi

Nel quinto episodio della stagione, intitolato Eulogy, della durata di 46 minuti, un uomo di nome Phillip è costretto a confrontarsi con la solitudine della sua vita quotidiana. A un certo punto, gli viene presentato un sistema che gli consente di entrare letteralmente nelle fotografie del passato, un’esperienza che riaccende emozioni intense e complicate. Questo episodio esamina il potere della memoria e delle esperienze vissute, interrogandosi sul modo in cui la tecnologia può alterare la nostra percezione del tempo e delle persone che abbiamo perso.

USS Callister: l'atteso episodio, il più lungo della stagione

Infine, il tanto atteso sequel di USS Callister, intitolato USS Callister: Into Infinity, sarà l'episodio più lungo della stagione, con una durata di 1 ora e 28 minuti. Il cast vedrà il ritorno di Cristin Milioti nei panni di Nanette Cole, ora capitano dell’USS Callister, e Jimmi Simpson nel ruolo di James Walton. In questo episodio, l’equipaggio dell'astronave, dopo la morte di Robert Daly, si ritrova bloccato in un universo virtuale infinito, dove dovranno lottare per la sopravvivenza contro 30 milioni di giocatori. Il sequel esplorerà ulteriormente i temi della realtà virtuale, della libertà e del controllo, continuando a costruire sull’intenso successo che il primo episodio ha avuto tra i fan.

Una stagione che indaga le sfide che la tecnologia pone

Questa nuova stagione di Black Mirror promette quindi di esplorare in modo provocatorio e disturbante le sfide morali e psicologiche che la tecnologia pone nella nostra vita quotidiana.

Ogni episodio, con la sua trama unica e coinvolgente, si inserisce nel vasto panorama della serie, pronta a sollevare nuove domande sulle potenzialità e pericoli del nostro futuro digitale.

Potete guardare il trailer ufficiale di Black Mirror 7 nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.