L'amico fedele, una clip esclusiva del film al cinema dal 3 giugno

Dopo la perdita improvvisa del suo mentore e più caro amico, la scrittrice newyorkese Iris si ritrova a dover gestire non solo l’eredità letteraria lasciata dall’uomo, ma anche la custodia del suo gigantesco alano, Apollo. Inizia così una convivenza forzata nel piccolo appartamento di Manhattan, che presto si trasforma in un viaggio emotivo profondo e sorprendente. Tra routine sconvolte e nuove consapevolezze, Iris e Apollo costruiscono un legame unico, fondato su un dolore condiviso e destinato a condurli verso la guarigione.

Adattamento cinematografico del romanzo The Friend di Sigrid Nunez, vincitore del prestigioso National Book Award, L’Amico Fedele – The Friend vede protagonista l’attrice candidata all’Oscar® Naomi Watts, affiancata da un cast d’eccezione: Bill Murray, Sarah Pidgeon, Constance Wu, Ann Dowd, Noma Dumezweni, Felix Solis, Owen Teague e Carla Gugino.

Il film è scritto e diretto da David Siegel e Scott McGehee, già acclamati per Quel che sapeva Maisie e Ritrovarsi in Montana. La produzione è firmata dagli stessi registi insieme a Mike Spreter e Liza Chasin, con Naomi Watts anche nel ruolo di produttrice esecutiva.

L’Amico Fedele – The Friend sarà nelle sale italiane a partire dal 3 giugno: una storia toccante e universale sull’amicizia, la perdita e la possibilità di rinascere. In testa all'articolo potete trovare una scena del film in esclusiva per il sito di Sky TG24

Bing, l’Alano che ha conquistato Hollywood

C'è stata una lunga e appassionata ricerca per trovare il cane perfetto. Ecco come Bing, un Alano dell’Iowa, è diventato il protagonista silenzioso del film tratto dal romanzo di Sigrid Nunez.

Nel settembre 2019, i registi David Siegel e Scott McGehee hanno dato il via a una missione tutt’altro che semplice: trovare un cane capace di interpretare Apollo, l’alano al centro emotivo di L’Amico Fedele – The Friend. “Non cercavamo un cane da commedia o da circo,” spiega Siegel. “Apollo è un personaggio malinconico, che deve imparare ad aprirsi al mondo. È un’anima ferita, proprio come la protagonista.”

Con l’aiuto dell’esperto di comportamento animale Bill Berloni, il team ha contattato associazioni di Alani in tutti gli Stati Uniti, alla ricerca di un raro esemplare Arlecchino, bianco e nero, come descritto nel romanzo di Sigrid Nunez. Ma non bastava l’aspetto: serviva un cane con una presenza scenica autentica, capace di trasmettere emozioni profonde.

Dopo sei mesi di ricerche, nel febbraio 2020, la svolta: Bing, un giovane Alano di un anno e mezzo che viveva con la sua padrona Bev Klingensmith a Newton, Iowa. “Dopo appena mezz’ora, Bill ci disse: ‘È lui’,” ricorda Siegel. “Aveva quella dolcezza, quella connessione umana che cercavamo.”

Cresciuto in famiglia, Bing era abituato a vivere in casa, a seguire regole e a instaurare legami profondi. Una qualità rara, che lo distingueva da altri cani più “professionali” ma meno empatici. L’unico dubbio? L’età. Bing era troppo giovane per interpretare un cane anziano. Ma il tempo ha fatto il suo corso: tra pandemia e scioperi, le riprese sono slittate, e Bing ha maturato un’aria più saggia, perfetta per il ruolo.

“È entrato splendidamente nel personaggio,” conclude McGehee. “Bing non è solo un cane sullo schermo. È un attore, un’anima, un compagno di viaggio.”