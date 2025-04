Maschi Veri, la serie italiana che sfida il mito del "maschio alfa"

«Siamo una specie in via di estinzione. Come i panda». Con questa frase si apre un viaggio comico e insieme provocatorio che nella serie tv Maschi Veri mette al centro quattro uomini sulla soglia dei quarant’anni, costretti a fare i conti con una realtà che non risponde più ai modelli maschili del passato.

Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi si ritrovano a interrogarsi sul proprio ruolo all’interno della società, mentre le regole del gioco relazionale, sociale e affettivo sembrano cambiare sotto i loro occhi.

Abituati a identificarsi con l’idea di “maschi alfa”, i protagonisti si trovano improvvisamente disorientati. Le certezze sulle quali hanno costruito il loro modo di essere vengono progressivamente messe in discussione, generando reazioni spesso comiche ma sempre umanissime. In un contesto dove i rapporti di genere stanno cambiando profondamente, ognuno di loro deve ripensare il significato di virilità, potere e identità maschile, affrontando con fatica e ironia un percorso di riscoperta.