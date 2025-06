Party Like a Deejay 2025, tutto quello che c'è da sapere

A poche ore dall’inizio della manifestazione, Linus ha pubblicato un lungo post sul suo profilo Instagram che conta più di 860.000 follower. Il conduttore radiofonico ha ripercorso la nascita dell’evento: “Stasera, con Radio Linetti nel cortile del Castello Sforzesco, si apre la quinta edizione di Party Like a Deejay. È una storia che comincia nel febbraio del 2012, con l’indimenticabile festa dei 30 anni. Così bella che per tre anni non abbiamo avuto il coraggio di riprovarci. Abbiamo rimesso fuori la testa nel 2015, con i 33 giri per i 33 anni. Poi il triennio dei Palasport: Roma, Torino, Bologna (con la neve)”.

Linus ha proseguito: “Nel 2019 abbiamo provato a trasformare la serata in una giornata. D’estate, all’ex area Expo. Bellissima. ‘20 e ‘21 come sapete non sono esistiti, nel ‘22 siamo arrivati al Parco Sempione. E questo è il quarto anno. Il prossimo? Che si fa? Chissà! Cominciamo a goderci questo”.