Nicole Grimaudo è diventata mamma: secondo figlio per l'attrice

Del marito di Nicole Grimaudo, Francesco, si sa davvero poco. “ Ci frequentavamo da bambini poi ci siamo persi di vista, come succede spesso. Ci siamo incontrati al matrimonio di un’amica carissima a Caltagirone, eravamo seduti allo stesso tavolo”, aveva raccontato Nicole in un’intervista a Io Donna rilasciata pochi mesi dopo la nascita del loro primogenito. “In un anno e mezzo abbiamo fatto tutto, figlio compreso. Me lo dicevano sempre: ‘Quando arriverà l’uomo giusto per te lo capirai immediatamente’. Avevano ragione. Il nostro è un amore molto forte e solido, da subito. Lui si chiama Francesco, è un giornalista Rai. Ed è di Caltagirone come me” aveva spiegato a Io Donna. “Questa cosa mi fa molto ridere! Sarà che sono belle e preziose le cose che ci assomigliano. Io e Francesco abbiamo infanzie molto simili , famiglie con gli stessi valori. Con lui mi sento a casa”.

Nicole Grimaudo, la carriera

approfondimento

“Per la mia famiglia l’inizio della mia carriera è stata un incubo perché, in quanto minorenne, dovevo essere accompagnata ovunque” ha dichiarato Nicole Grimaudo tempo fa a “Vieni da me”, ricordando i suoi esordi a Non è la Rai, con Gianni Boncompagni. “Il mio primo anno, da 15enne, c’è stata una grande novità, cioè il cambiamento dovuto al successo di Non è la Rai e la notorietà. Ma io mi sentivo un po’ inadeguata, comunque, e Roma offriva le discoteche: la prima volta che ci sono andata, mi sono presentata con un maglione a collo alto. Ho fatto tutto il pomeriggio con la mia amica che ballava sul cubo e io seduta lì di fianco, morendo di caldo, con una dermatite in corso… È uno dei ricordi del mio primo anno a Roma che mi rimarranno più nel cuore perché mi fa una tenerezza infinta”. “Le mie sorelle vivevano a Roma perché andavano già all’università. Il provino di Non è la Rai è stata una casualità: accompagnata da mia madre, decisi di partecipare per vedere Cinecittà e, casualmente, mi ritrovai non so come al posto giusto, al momento giusto. Mi ritrovai di fronte a Gianni Boncompagni e il provino andò benissimo perché ero sciolta grazie alla mia giovane età”. Dopo “Non è la Rai”, Nicole si è dedicata alla recitazione, ottenendo già la sua prima parte nel 1996 nella miniserie di Lamberto Bava “Sorellina e il principe del sogno”. Sono seguite molte fiction, da L’ispettore Coliandro a R.I.S. – Delitti imperfetti. L'abbiamo vista anche al cinema: tra i film in cui ha lavorato ricordiamo “Mine vaganti” e “Un giorno perfetto” di Ferzan Ozpetek, “Baaria” di Giuseppe Tornatore e “Le leggi del desiderio” di Silvio Muccino.