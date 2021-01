Sergio Muniz è diventato papà: è nato Yari

approfondimento

Gianluca Vacchi: "Voglio sposare Sharon Fonseca"

“Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per darli i migliori esempi e, di noi, imparare ad avere coraggio. Si, è così! Essere madre o padre e il maggiore gesto di coraggio che qualcuno possa fare, perché è esporsi ad ogni tipo di dolore, principalmente dell’incertezza di agire nel modo corretto e della paura di perdere qualcosa di così tanto amato. Perdere? Com’è? Non è nostro? Fu soltanto un prestito... il più̀ pregiato e meraviglioso prestito, perché́ sono nostri solo per il periodo nel quale non possono valersi per se stessi, dopo loro appartengono alla vita, al destino e alle proprie famiglie. Dio benedica i nostri figli perché a noi ci ha benedetto già con il loro dono”.

Sergio Muniz e Morena

Sergio Muniz e la compagna Morena Firpo stanno insieme ormai da tempo, e si sono Sergio Muniz conosciuti quando lui accompagnava Giorgia, la figlia della sua prima moglie, Beatrice Bernardin, a una lezione di yoga. Morena è infatti un'insegnante di yoga. La coppia vive in Liguria, tra Levanto e Bonasola, in provincia di La Spezia.