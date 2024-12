Ivana Spagna e Nuzzle lanciano T'AMO T'AMO T'AMO: “È tornata la dance"

Se Helen e Madeline, interpretate da Goldie Hawn e Meryl Streep, scoprono l’esistenza dell’elisir di lunga vita nel film La morte ti fa bella, Ivana Spagna sembrerebbe aver trovato la pozione magica per il brano dance perfetto. A distanza di quasi quarant’anni dall’uscita di Easy Lady, l’artista ha dato una seconda vita alla canzone incidendola in italiano su proposta di Nuzzle . Il risultato è un singolo dalle sonorità coinvolgenti.

Nuzzle : “A me piace molto Be My Lover. È semplice, ma con un arrangiamento bellissimo”

Ivana Spagna : “Good Times degli Chic. Mi ricorda il periodo in cui suonavo in un gruppo, eravamo sconosciuti, ci esibivamo nelle discoteche, io ero la cantante e seconda tastierista. Good Times era una delle canzoni che eseguivamo. Questo brano ha segnato un’epoca e un mio momento di vita”

Una domanda per Nuzzle. Quali sono i tuoi riferimenti per quanto riguarda la produzione?

Ivana Spagna : “Devo esser sincera, inizialmente non ero molto convinta di ricantare Easy Lady in Italiano, ma quando ho sentito il provino, in realtà quasi definitivo, mi son detta di provarci!”

Nuzzle : “Così le ho scritto su Instagram, ci siamo visti in studio e in modo del tutto naturale eccoci qua”

Ivana Spagna e Nuzzle hanno unito le proprie individualità artistiche in un brano che sembrerebbe nato utilizzando proprio quella formula segreta in grado di dar vita a un successo assicurato. Li abbiamo intervistati.

Cosa diresti alla te di Easy Lady se potessi darle un consiglio?

Ivana Spagna: “Le direi di prendersi cura di sé perché non è finita. L’aspettano ancora tante cose”

Un brano della tua discografia che senti più vicino a te?

Ivana Spagna: “Fammici pensare”

Nuzzle: “Il prossimo!”

Ivana Spagna: “Bravo, il prossimo! Perché l’amore per qualcosa su cui lavori, nonostante magari non vada come vorresti, è bellissimo. È un’emozione grandissima”

Un consiglio per le nuove generazioni che si stanno avvicinando alla musica

Ivana Spagna: “Di farlo solo se c’è tanta passione, non per fama. La popolarità deve essere una conseguenza, tante persone mi chiedono come poter diventare famose, ma quell’approccio è sbagliato. Devi avere la passione. Se hai amore per qualcosa, ma non va come vorresti, continuerai ad andare avanti perché avrai la passione”

Guardando al futuro?

Ivana Spagna: “Per quanto mi riguarda, non faccio mai progetti a lunga scadenza perché da bambina ho imparato che non mi riescono. Vivo alla giornata cercando di seguire ciò che sento e ciò che mi piace, poi si vedrà”

Nuzzle: “Sono dello stesso parere, preferisco vivere le cose che ho adesso senza pensare troppo al futuro. Mi vivo il momento”

Ivana Spagna: “Perché poi si finisce per non vivere né l’uno, né l’altro”