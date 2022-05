Ivana Spagna, la nuova canzone è Napoli Cuba con Ivan Granatino

Approfondimenti

Ivana Spagna nasce a Valeggio sul Mincio il 16 dicembre 1954. Tra le cantanti di maggior successo commerciale in Italia e all’estero, nel 2006 ha ottenuto dalla FIMI il Disco d'Oro alla carriera. I suoi primi passi nel mondo della musica avvengono a fine anni ’60. Nel 1971 incide un 45 giri con la prima versione italiana di Mamy Blue che, però, non ha successo. Così, nel 1972, la casa discografica non le rinnova il contratto

Durante gli anni settanta canta con il suo gruppo, gli Opera Madre, di cui fanno parte il fratello, Giorgio Theo Spagna, e il suo compagno di allora, Alfredo Larry Pignagnoli, nelle discoteche e balere d'Italia. I primi anni ottanta la vedono prestare la voce a gruppi come le Fun Fun, poi cantare sotto gli pseudonimi di Mirage, Barbara York, Carol Kane e Yvonne Kay; con quest'ultimo registrerà I've got the music in me e Rise up for my love, entrambi Disco d'Oro