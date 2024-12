Raina Kabaivanska compie 90 anni, una vita per l'opera

Considerata l'erede naturale di Maria Callas, Kabaivanska ha incontrato la Divina nel 1973 a Torino, per la riapertura del Teatro Regio: Callas firmava la regia de "I Vespri siciliani" e Kabaivanska interpretava Elena. Un altro sodalizio artistico importante è stato quello con Luciano Pavarotti, con cui ha condiviso numerosi successi sui palchi internazionali, dal Covent Garden alla Scala, come la "Tosca" a Roma nel 1990, diretta da Daniel Oren.

Oltre l'opera: nuove sfide e riconoscimenti

Kabaivanska non si è limitata al mondo dell'opera. Nel 1984, si è cimentata con il Settecento di Gluck in "Armide", ottenendo un successo straordinario. Ha anche intrapreso una carriera cinematografica, recitando in "Un bel dì vedremo". Donna di grande carattere e personalità, ha rifiutato una borsa di studio al Bolshoi per studiare alla Scala, scelta che si è rivelata fondamentale per la sua ascesa nel firmamento della lirica.